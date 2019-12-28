Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды
Мы представили, как складывался бы чемпионат 2019 года, если бы в нем не было трех топ-команд.
На форуме Reddit существует раздел под названием Formula 1.5, который посвящен середнякам и аутсайдерам Формулы 1. В этом мире не существуют ни Mercedes, ни Ferrari, ни Red Bull – первые двое выступают разве что в качестве мотористов. Победителями гонок, квалификаций и обладателями лучших кругов становятся «лучшие из остальных». Там же ведется альтернативный зачет чемпионата мира – очки присуждаются по той же системе, как и сейчас в Ф1.
В прошлом году мы уже создавали материал на тему, как бы выглядела Формула 1 без топ-команд, и проанализировали каждую гонку – обладателем титула тогда стал Нико Хюлькенберг.
Теперь мы таким же образом представили, как бы прошел сезон-2019, если бы перед его началом Mercedes, Ferrari, Red Bull и их гонщики ушли из чемпионата. И получилось весьма занятно.
Гран При Австралии: успех и провал Haas, заслуга Квята
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Гран При Австралии: Почти полностью повторяется ситуация прошлого года. Haas вновь привозит в Мельбурн быстрейшую машину и идет к победному дублю, но выигравший квалификацию Ромен Грожан сходит с дистанции из-за того, что механики опять напортачили и сломали ему колесную гайку. Победителем первого Гран При сезона становится его напарник Кевин Магнуссен.
Нико Хюлькенберг поднялся на подиум, а Кими Райкконен стал третьим. Все новички в дебютной гонке попали в очковую зону. Даниил Квят стал первым за 60 лет гонщиком в Ф1, кто получил бонусный балл за быстрый круг.
Положение в чемпионате после первого этапа:
Гран При Бахрейна: взлет Норриса и разочарование Renault
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Гран При Бахрейна: В субботу Haas снова заявляет о себе и стараниями Кевина Магнуссена выигрывает поул. Однако в гонке машина американской команды совсем не ехала. «У нее просто не было темпа. Мы были безнадежны с самого начала и до самого конца дистанции», – сказал после гонки датчанин.
Нико Хюлькенберг шел к победе, но у обоих машин Renault отказала силовая установка – пришлось сойти с дистанции. Лидерство перешло к Ландо Норрису, который провел уверенную гонку и повторил достижение Хуана-Мануэля Фанхио, выиграв во втором для себя Гран При, а еще вышел в лидеры чемпионата. Кими Райкконен вновь приехал на подиум, третье место досталось Алексу Элбону.
Даниил Квят финишировал 6-м после контакта с Антонио Джовинацци, разворота и пяти секунд штрафа за превышение скорости в боксах – и второй раз подряд поставил лучший круг. Ромен Грожан вновь сошел с дистанции вскоре после того, как на старте столкнулся с Лэнсом Строллом. Карлос Сайнс потерял время после прокола и закончил гонку в боксах.
Положение в чемпионате после второго этапа:
Гран При Китая: Риккардо побеждает, Райкконен стабилен
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Гран При Китая: Даниэль Риккардо начал оправдывать свою высокую зарплату в Renault и победил в 1000-й гонке Формулы 1, лидировав практически от старта до финиша. Отыграв множество позиций на первых кругах, вторым к финишу пришел Серхио Перес. Вновь поднялся на подиум Кими Райкконен – благодаря такой стабильности финн вышел на первое место в чемпионате.
Даниил Квят по ходу первого круга столкнулся с двумя пилотами McLaren – сначала с Карлосом Сайнсом и сразу же с Ландо Норрисом. Судьи наказали россиянина проездом через боксы, а незадолго до финиша он окончательно выбыл из борьбы из-за поломки. У Нико Хюлькенберга снова сломался мотор.
Положение в чемпионате после третьего этапа:
Гран При Азербайджана: Перес выигрывает, Стролл на подиуме
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Гран При Азербайджана: Серхио Перес выиграл квалификацию в Баку и уверенно провел гонку, сдержав позади обоих пилотов McLaren. Кими Райкконену после старта с пит-лейна удалось пробиться на пятое место, финн финишировал после Лэнcа Стролла.
Даниил Квят занимал на решетке шестое место, но сразу начал терять позиции, а на пятом круге поехал на пит-стоп. Россиянин шел четвертым, пока его не атаковал Даниэль Риккардо. Они едва не столкнулись в третьем повороте, а потом оба оказались в «кармане безопасности». Пилот Renault начал сдавать назад и врезался в машину Квята. Вскоре оба сошли с дистанции в боксах.
После гонки Даниэль извинился перед Квятом и сказал: «Когда я оказался в зоне безопасности, появилась какая-то паника, я пытался потерять как можно меньше времени. Я включил заднюю и поехал. Честно, я и не знал, что Квят там. Полагаю, я не посмотрел в зеркала из-за спешки».
Положение в чемпионате после четвертого этапа:
Гран При Испании: в Haas чудят, Квяту не везет
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Гран При Испании: Ромен Грожан выиграл поул и лидировал до самой концовки гонки, но потерял темп после того, как выехал с трассы в борьбе за победу со своим напарником Кевином Магнуссеном. В итоге француз пропустил еще и Карлоса Сайнса с Даниилом Квятом, финишировав в шаге от подиума.
Квят мог бы претендовать и на победу, но заминка в боксах во время пит-стопа отбросила россиянина назад, а затем его смог на трассе опередить Сайнс.
Лэнс Стролл и Ландо Норрис сошли с дистанции после столкновения в первом повороте.
Положение в чемпионате после пятого этапа:
Гран При Монако: триумф Сайнса, Toro Rosso на подиуме в полном составе
Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images
Гран При Монако: Карлос Сайнс стал пятым гонщиком, кому удалось победить в этом сезоне, а Даниил Квят финишировал вторым. Благодаря раннему пит-стопу обладателя поула Кевина Магнуссена и Даниэля Риккардо они оба отыграли по две позиции на ранних этапах гонки.
«Сразу после старта я смог отыграть позицию, когда по внешней траектории прошел Элбона и Квята в третьем повороте, – рассказал Сайнс. – Это был очень хороший маневр. Я сразу подумал, что это был один из моих лучших стартов в карьере».
На нижнюю ступень подиума поднялся напарник Даниила Алекс Элбон. Третьим мог бы стать Ромен Грожан, однако он лишился подиума из-за пятисекундного штрафа за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна.
Серхио Перес вновь вернулся на первое место в зачете, которое уступил Магнуссену после гонки в Барселоне.
Положение в чемпионате после шестого этапа:
Гран При Канады: победа Renault и скандал между ее гонщиками
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Гран При Канады: Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг вернули Renault обратно в 2006 год – и взяли дубль в Монреале. Австралиец победил во второй раз в сезоне после старта с первой позиции. При этом Хюлькенберг провел свой единственный пит-стоп на восемь кругов позже Даниэля Риккардо, потому в концовке темп немца был чуть выше. Но позиции сохранились неизменными, и Риккардо пересек финишную черту лидером – всего в четырех десятых впереди товарища по команде. Вместе с ними на подиум поднялся Лэнс Стролл.
После гонки руководитель Renault Сириль Абитбуль признался, что команда вмешалась в борьбу своих гонщиков в конце заезда, приказав им сохранять позиции: «Мне не нравится так поступать, это не наш стиль, мы не собираемся злоупотреблять этим. Я хотел убедиться, что команда вернулась в игру – а гонщики вернутся в свою собственную игру со следующей недели».
Сразу после старта в первом повороте Антонио Джовинации снес переднее крыло Александру Элбону. Обломки оказались на пути Ромена Грожана, которому пришлось срезать первую связку поворотов – потом француз какое-то время пытался выбросить достаточно большой карбоновый элемент от машины Toro Rosso, приклеившийся к его Halo.
Даниил Квят вышел на шестое место в зачете и опередил сошедшего с дистанции напарника по Toro Rosso Алекса Элбона. Вместе с ним до финиша не добрался Ландо Норрис, у которого разрушилась задняя подвеска.
Положение в чемпионате после седьмого этапа:
Гран При Франции: Сайнс выходит в лидеры, Риккардо лишил подиума
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Гран При Франции: концовка гонки в Ле-Кастелле получилась очень яркой и вызвала множество споров. Карлос Сайнс на старте опередил Ландо Норриса и оставался впереди практически до финиша – казалось, у McLaren будет дубль. Но на заключительном отрезке британца, у которого возникли проблемы с машиной, догнали соперники во главе с Даниэлем Риккардо, который пошел в атаку на финальном круге.
В итоге обоих едва не опередил Кими Райкконен, а Норрис вынужден был выехать с трассы. Риккардо все же финишировал вторым, опередив финна, Нико Хюлькенберга и Норриса.
Судьи провели разбирательство и оштрафовали Риккардо. Австралиец получил два наказания по пять секунд за вытеснение соперника с трассы и обгон за пределами гоночного полотна. Это отбросило австралийца с второго места на пятое. Хюлькенберг поднялся на третье место.
«Я считаю, что два штрафа – чересчур жестко, – сказал после гонки Риккардо. – Я понимаю, почему им нужно было дать мне один штраф… Иначе все жаловались бы, что я объехал по обочине. Если быть честным, один штраф был неизбежен. Но дать два штрафа… Это перебор».
Из Франции Сайнс уехал со второй победой в сезоне и лидером чемпионата, а Райкконен – с четвертым подиумом и третьим местом в зачете.
Положение в чемпионате после восьмого этапа:
Гран При Австрии: Норрис снова побеждает, Сайнс прорвался на подиум
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Гран При Австрии: после старта Кими Райкконен вышел в лидеры, но на 14-м круге Ландо Норрис вернул себе первую позицию, после чего уверенно довел гонку до второй победы в дебютном сезоне. Карлос Сайнс совершил сенсацию и, стартовав с последнего ряда, оттянул пит-стоп и под конец гонки активно пробивался наверх, завоевав второе место.
Кими Райкконену в очередной раз досталось третье место, а его напарник по Alfa Romeo Антонио Джовинацци стал четвертым.
Даниил Квят очков не набрал вовсе. В Toro Rosso объяснили низкие результаты сложностями с температурой тормозов и силовых установок. Более того, на скорости Квята сказалось повреждение заднего тормозного воздухозаборника.
Положение в чемпионате после девятого этапа:
Гран При Великобритании: Сайнс снова всем показал
Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images
Гран При Великобритании: Даниэль Риккардо не смог реализовать в победу старт с поул-позиции, равно как и Ландо Норрис с Алексом Элбоном не смогли финишировать на подиуме, хотя стартовали следом за австралийцем.
Карлос Сайнс воспользовался удачной стратегией, когда оттянул пит-стоп и поехал за новыми шинами вскоре после остановки на трассе машины Антонио Джовинацци и выезда пейскара. После этого испанец сохранил лидерство и оставался первым до клетчатого флага. Даниэль Риккардо во время желтых флагов решил остановиться во второй раз, но в итоге догнать гонщика McLaren не смог и финишировал в 0,752 секунды позади него. Третье место опять досталось Кими Райкконену.
Главными неудачниками гонки стали пилоты Haas, который столкнулись на первом круге и вскоре сошли с дистанции, и Ландо Норрис. Британский гонщик вполне претендовал на победу, но во второй половине дистанции перешел на Hard и откатился назад.
Роберт Кубица во второй раз после возвращения в Ф1 попал в топ-10.
Положение в чемпионате после десятого этапа:
Гран При Германии: лучший день Квята, худший день Хюлькенберга
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Гран При Германии: в непредсказуемых погодных условиях лучшего результата добились те, кто грамотно оценивал ситуацию на трассе и не допускал ошибок – либо вовремя их исправлял. На «Хоккенхаймринге» удача улыбнулась Даниилу Квяту, который стал вторым после Себастьяна Феттеля, кто выиграл гонку за рулем Toro Rosso. Уик-энд для Квята стал особенно знаковым – в ночь перед гонкой он стал отцом.
Нико Хюлькенберг мог впервые одержать победу, но, будучи лидером, вылетел в стену в предпоследнем повороте. После этой аварии Квят не стал торопиться на пит-стоп, а выждал еще несколько кругов и перешел с промежуточных шин на слики – и тем самым провел на одну остановку меньше, чем главные соперники, и выиграл время. В конце гонки россиян оставил позади Лэнса Стролла и первым пересек финишную черту. Третьим оказался Карлос Сайнс, став лидером по числу подиумов в сезоне.
Обладатель поула Кими Райкконен и Антонио Джовинацци пришли к финишу пятым и шестым, но затем получили по 30 штрафных секунд за нарушение регламента и откатились в конец топ-10.
Помимо Хюлькенберга до финиша не добрались Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо и Серхио Пересом.
«Что тут сказать… Я даже ошибкой это назвать не могу, – сказал после гонки Хюлькенберг. – Условия были тяжелые, такое случается. Это просто был неудачный поворот. Но мне кажется, в зоне вылета был не нормальный асфальт. Не знаю, что это было. Будь там краска, попади я просто в аквапланинг, но сцепление было нулевым. И как только ты колесом задевал эту зону – с тобой было покончено. Я все перепробовал в ту секунду, что у меня была, но игра была окончена».
Положение в чемпионате после 11-го этапа:
Гран При Венгрии: Сайнс снова выиграл, команда подвела Норриса
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Гран При Венгрии: Карлос Сайнс одержал четвертую победу в сезоне. Выигравшего квалификацию Ландо Норриса отбросила назад заминка на пит-стопе, и британец закончил гонку третьим позади Кими Райкконена.
Даниил Квят стартовал седьмым и после напряженной борьбы на протяжении нескольких поворотов обогнал напарника, но исчерпал ресурс шин и в конце пропустил сразу трех соперников, финишировав девятым.
Ромен Грожан в шестой раз в сезоне не добрался до финиша – его подвела машина.
Положение в чемпионате после 12-го этапа:
Гран При Бельгии: Перес второй раз победил, у Квята 4-й подиум
Фотограф: Эрик Юниус
Гран При Бельгии: в разгар летних каникул из Toro Rosso пришла неожиданная новость. Прямо посреди сезона они решили заменить Алекса Элбона на Пьера Гасли, которого отстранили из STR в конце 2018 года.
«Я узнал об этом утром, Хельмут позвонил в 8:42. Конечно, это было шоком. Я сразу сосредоточился на работе с Toro Rosso и на оставшихся девяти гонках, – сказал Гасли.
В квалификации первые два места заняли пилоты Renault, однако на решетке они оказались позади из-за штрафов за смену моторов. Первое место досталось Кими Райкконену, однако в толчее в первом повороте его машина получила повреждения, и финн не попал даже в топ-10 до финише.
По ходу гонки Ландо Норрис уверенно переигрывал соперников, но потерял победу на самом последнем круге – его машина остановилась прямо на стартовой прямой. Первое место досталось Серхио Пересу, который победил во второй раз в сезоне. «Серебро» получил Даниил Квят.
«Гонка оказалась на один круг длиннее, чем мне было нужно, – сказал Норрис. – Мощность постепенно падала, потом я потерял ее окончательно. Не знаю, в чем причина. Она начала падать, я сказал команде по радио, но ситуация быстро становилась все хуже и хуже. Парни изучают ситуацию, но в тот момент команда ничего не могла поделать».
Лидер чемпионата Карлос Сайнс сошел с дистанции уже через пару кругов – тоже из-за проблем с мотором.
Пьер Гасли финишировал в первой после возвращения в Ф1 гонке на 4-м месте. Всего за полтора круга до финиша его обогнал Нико Хюлькенберг, поднявшийся на подиум. А Антонио Джовинацци претендовал на четвертую позицию, но разбил машину на финальном круге.
Положение в чемпионате после 13-го этапа:
Гран При Италии: Хюлькенбергу опять не дали победить
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Гран При Италии: пилоты Renault повторили результат канадской квалификации и завоевали первый ряд стартового поля. Нико Хюлькенберг вышел вперед в начале гонки, но очень быстро без борьбы пропустил Даниэля Риккардо, оставаясь следом за ним до финиша.
«У меня свой секрет: с вечера среды съедал по полторы пиццы в день, – рассказал Риккардо о победе. – Это плотная еда, и она помогла машине крепче стоять на трассе. Сколько это в сумме? Шесть пицц всего».
Серхио Перес пробился из хвоста решетки и стал третьим, финишировав впереди Антонио Джовинацци, Ландо Норриса и Пьера Гасли.
Кими Райкконен показал в квалификации пятый результат, но стартовал с пит-лейна после субботней аварии и замены мотора. На первом отрезке дистанции механики Alfa Romeo поставили ему неверный комплект шин, из-за чего финну присудили 10-секундную остановку в боксах. Райкконен закончил гонку 9-м.
Лидирующий в зачете Карлос Сайнс претендовал на третье место, но сошел из-за из-за плохо прикрученного на пит-стопе колеса. Позиция вскоре досталась Даниилу Квяту, но подиум был упущен из-за отказа масляной системы.
Положение в чемпионате после 14-го этапа:
Гран При Сингапура: Норрис взял гонку в свои руки, Гасли на подиуме
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Гран При Сингапура: только к 15-у Гран При уже давно закрепившийся в лидерах чемпионата Карлос Сайнс впервые выиграл квалификацию. Однако уже на первом круге с ним столкнулся Нико Хюлькенберг, благодаря чему в лидеры вышел Ландо Норрис и контролировал гонку до финиша.
Вторым стал Пьер Гасли, который даже и не думал, что едет к подиуму: «Честно говоря, я не знал об этом, даже когда добрался до финиша. Я думал, что ехал девятым или десятым всю гонку. На старте темп показался мне низким, потому потом я думал, что парни [из числа лидеров] намного быстрее и проходят нас на круг. Я и не знал, что шел вторым, пока кто-то не сказал мне это после финиша».
Следом финишировали Нико Хюлькенберг, Антонио Джовинацци и Ромен Грожан. Француз боролся за пятое место до самого финиша вместе с Карлосом Сайнсом, Лэнсом Строллом и Даниэлем Риккардо – к сожалению, этот момент не попал в ТВ-трансляцию.
Даниил Квят финишировал в Сингапуре на девятом месте, опередив на финише лишь Роберта Кубицу и Кевина Магнуссена. В гонке россиянин столкнулся с Кими Райкконеном – после их аварии в первом повороте 50-го круга финну пришлось сойти с дистанции – и обвинил в этом самого Кими.
В гонке было три выезда машины безопасности: после столкновения Даниила и Кими, аварии Ромена Грожана с Джорджем Расселлом и остановки на трассе Серхио Переса.
Положение в чемпионате после 15-го этапа:
Гран При России: Сайнс доминирует, Магнуссена лишили подиума
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Гран При России: в Сочи Карлос Сайнс вновь обыграл всех в квалификации, а потом провел уверенную гонку и одержал пятую в сезоне победу. Вместе с ним на подиум поднялись Серхио Перес и Ландо Норрис.
Третьим мог стать Кевин Магнуссен, но судьи решили его «бронзы», прибавив пять секунд к итоговому результату. Судьи наказали пилота Haas за то, что оказавшись за пределами трассы во втором повороте, он не следовал указателям.
«Полагаю, меня сегодня жестко поимели. Чушь какая-то, – сказал Магнуссен. – Этот второй поворот вообще дурацкий. Глупый просто. Не знаю, насыпьте что ли туда гравий».
Даниил Квят прорвался с последней позиции, а в конце гонки ненадолго застрял в борьбе со своим напарником Пьером Гасли и в итоге финишировал седьмым.
На первом круге произошла массовая авария с участием Антонио Джовинацци, Ромена Грожана и Даниэля Риккардо. Француз сошел с дистанции, а австралиец закончил гонку через несколько кругов.
Положение в чемпионате после 16-го этапа:
Гран При Японии: Сайнс на высоте, Перес попал на подиум после аварии
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Гран При Японии: Карлос Сайнс продолжает доминировать – третья победа в квалификации и вторая победа в гонке подряд – и при этом испанец финишировал в 35 секундах перед ближайшим соперником. Тактика с поздним пит-стопом принесла Даниэлю Риккардо второе место.
Третье место на финише досталось Пьеру Гасли – подиум для него стал вторым за пять гонок. В концовке француз из Toro Rosso пропустил Риккардо и гонщика Pacing Point Серхио Переса. Пытаясь контратаковать, Гасли врезался в мексиканца во втором повороте финального круга, отправив того в барьер.
Однако из-за того, что система хронометража неверно сработала в момент финиша гонки, результаты решено было определить по итогам 52 кругов. Это привело к перестановкам в итоговой таблице – и Перес стал четвертым.
После церемонии вручения Racing Point подала протест на Renault по поводу нарушения технического регламента. И спустя 10 дней FIA вынесла решение – аннулировать результаты Риккардо и Нико Хюлькенберга (который приехал пятым) на Гран При Японии. Благодаря этому третье место по итогам гонки досталось Пересу – фактически ему достался «подиум», хотя при этом Чеко сошел с дистанции.
В Renault апелляцию решили не подавать: «Мы не хотим тратить время и силы на бесплодные дебаты в Международном апелляционном суде, оспаривая субъективную оценку и последовавшие за ней санкции, связанные с помощью пилоту, не повлиявшую на производительность машины».
Ландо Норрис начал гонку вторым, но на первом круге после контакта с машиной одного из соперников откатился назад и потерял шансы на хороший результат.
Положение в чемпионате после 17-го этапа:
Гран При Мексики: Перес взорвал толпу, McLaren провалила гонку
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Гран При Мексики: Карлос Сайнс выиграл четвертую квалификацию подряд, а Ландо Норрис помог McLaren взять весь первый ряд на решетке. Но команда из Уокинга провалила гонку. Сайнс из-за двух пит-стопов провалился в середину пелотона, а Ландо Норрису в боксах не прикрутили колесо, из-за чего британец потерял много времени и в итоге сошел с дистанции.
К восторгу трибун первым клетчатый флаг увидел местный гонщик Серхио Перес, стартовавший пятым. В конце гонки мексиканец оборонялся от жестких атак Даниэля Риккардо и в какой-то момент даже оказался впереди. Австралиец, который чуть было не выиграл гонку, пришел к финишу вторым – хотя начал гонку с седьмой позиции и прорвался вперед благодаря очень длинному первому отрезку на шинах Hard. Седьмой подиум в сезоне для Toro Rosso привез Пьер Гасли.
Даниил Квят пострадал из-за своих действий в конце финального круга. Россиянин боролся за третье место с Нико Хюлькенбергом и выбил того с трассы, за что получил штраф в десять секунд и откатился на пятое место.
«Само собой, Нико защищался, я атаковал – и в результате произошло столкновение. Но такие вещи случаются. Особенно в последнем повороте последнего круга. Я думаю, людям нравится наблюдать за дуэлями на трассе, а потом нас за это штрафуют… Они просто убивают спорт таким образом. Да, порой мне не нравится то, что делают судьи», – сказал Квят после финиша.
Положение в чемпионате после 18-го этапа:
Гран При США: Риккардо победил в 4-й раз, Квят снова выбил соперника
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Гран При США: машины McLaren окончательно укрепились в звании быстрейших на одном круге – Карлос Сайнс выиграл квалификацию в пятый раз подряд, второе место занял Ландо Норрис.
В гонке испанцу опять не повезло. После старта Сайнс откатился назад, а ненадолго вышедший в лидеры Норрис уступил позицию Даниэлю Риккардо.
После позднего второго пит-стопа в конце гонки прорывался наверх и, обойдя Карлоса Сайнса, устремился в погоню за Риккардо, но финишировал в 1,7 секунды позади победителя. Лидер чемпионата из McLaren стал третьим.
Даниил Квят в конце гонки вел борьбу за пятую позицию, но, как и в прошлой гонке, столкнулся с соперником на последнем круге. Россиянин выбил с трассы Серхио Переса. Уже после гонки судьи присудили Квяту штраф в пять секунд, из-за чего в итоговом протоколе он оказался 7-м, пропустив вперед Переса и Кими Райкконена.
«Это просто дерьмо какое-то, – сказал Квят, когда услышал о наказании. – Это просто невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные… Я даже не знаю. У меня нет слов. Это глупо. Очень глупо. Это просто неприемлемо. Правда».
Перес же поучаствовал еще в одном инциденте с гонщиком Toro Rosso – на последних кругах после столкновения с ним Пьер Гасли повредил подвеску и сошел с дистанции.
После гонки в Остине отрыв Сайнса от Переса в зачете составил 51 очко. Карлосу не хватило всего одного балла, чтобы досрочно стать чемпионом.
Положение в чемпионате после 19-го этапа:
Гран При Бразилии: Гасли выиграл все, но Сайнс взял титул
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Гран При Бразилии: Пьер Гасли стал звездой этапа в Сан-Паулу – там он впервые победил в квалификации, а потом контролировал ход гонки до финиша. Для Гасли этот подиум стал четвертым после возвращения в Toro Rosso – по этому показателю француз сравнялся с Даниилом Квятом.
Этот Гран При вошел в историю и благодаря Серхио Пересу, который стартовал последним и, проведя на один пит-стоп меньше соперников, закончил гонку вторым и оформил чемпионский титул.
Следом финишировал Кими Райкконен – этот подиум для финна стал восьмым и первым с Гран При Венгрии, когда он еще шел вторым в зачете.
До клетчатого флага не доехал только Лэнс Стролл – на его Racing Point не выдержала передняя подвеска в самом конце гонки.
Положение в чемпионате после 20-го этапа:
Гран При Абу-Даби: борьба за победу до последнего круга
Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images
Гран При Абу-Даби: в последней гонке сезона Ландо Норрис принес для McLaren девятый поул в сезоне, опередив Даниэля Риккардо и своего напарника Карлоса Сайнса.
Но удержать первую позицию Ландо не смог. Ставший по итогам гонки вице-чемпионом Серхио Перес заявил о себе – благодаря предельно длинному первому отрезку он получил преимущество в концовке, на последнем круге гонки обошел Норриса и одержал победу. Впрочем, даже если бы Ландо выиграл гонку, а Перес стал вторым, то британец из McLaren все равно бы не смог опередить мексиканца в борьбе за вице-чемпионство.
«Сам я показал себя дерьмовым гонщиком, прежде всего в психологическом плане. Мне нужно было обыграть одного конкретного парня, а я не сумел», – сказал Норрис после финиша.
Четвертое место занял новый чемпион Карлос Сайнс, который также практически под клетчатым флагом обогнал покидающего Формулу 1 Нико Хюлькенберга.
Единственным, кто не смог добраться до финиша, оказался Лэнс Стролл – его подвела машина. Пьер Гасли сломал переднее крыло после контакта с соперниками из Racing Point в первом повороте, но смог финишировать.
Итоговое положение в Формуле 1,5 в сезоне-2019:
Кубок конструкторов в Формуле 1,5 в сезоне-2019:
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
|Команда
|Мотор
|Очки
|Победы
|Поулы
|ЛК
|Подиумы*
|1.
|McLaren
|532
|9
|9
|5
|21
|2.
|Renault
|385
|4
|5
|5
|13
|3.
|Racing Point
|384
|4
|1
|3
|8
|4.
|Toro Rosso
|376
|1
|1
|3
|11
|5.
|Alfa Romeo
|261
|-
|1
|3
|8
|6.
|Haas
|168
|2
|4
|2
|2
|7.
|Williams
|30
|-
|-
|-
|-
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды
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