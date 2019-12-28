Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды

Гран При Австралии: успех и провал Haas, заслуга Квята 1 / 22 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Гран При Австралии: Почти полностью повторяется ситуация прошлого года. Haas вновь привозит в Мельбурн быстрейшую машину и идет к победному дублю, но выигравший квалификацию Ромен Грожан сходит с дистанции из-за того, что механики опять напортачили и сломали ему колесную гайку. Победителем первого Гран При сезона становится его напарник Кевин Магнуссен. Нико Хюлькенберг поднялся на подиум, а Кими Райкконен стал третьим. Все новички в дебютной гонке попали в очковую зону. Даниил Квят стал первым за 60 лет гонщиком в Ф1, кто получил бонусный балл за быстрый круг. Положение в чемпионате после первого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Кевин Магнуссен Haas 25 1 1 2. Renault 18 1 3. Кими Райкконен Alfa Romeo 15 1 4. Лэнс Стролл Racing Point 12 5. Даниил Квят Toro Rosso 11 1 6. Ландо Норрис McLaren 8 7. Серхио Перес Racing Point 6 8. Александр Элбон Toro Rosso 4 9. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 2 10. Джордж Расселл Williams 1

Гран При Бахрейна: взлет Норриса и разочарование Renault 2 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Гран При Бахрейна: В субботу Haas снова заявляет о себе и стараниями Кевина Магнуссена выигрывает поул. Однако в гонке машина американской команды совсем не ехала. «У нее просто не было темпа. Мы были безнадежны с самого начала и до самого конца дистанции», – сказал после гонки датчанин. Нико Хюлькенберг шел к победе, но у обоих машин Renault отказала силовая установка – пришлось сойти с дистанции. Лидерство перешло к Ландо Норрису, который провел уверенную гонку и повторил достижение Хуана-Мануэля Фанхио, выиграв во втором для себя Гран При, а еще вышел в лидеры чемпионата. Кими Райкконен вновь приехал на подиум, третье место досталось Алексу Элбону. Даниил Квят финишировал 6-м после контакта с Антонио Джовинацци, разворота и пяти секунд штрафа за превышение скорости в боксах – и второй раз подряд поставил лучший круг. Ромен Грожан вновь сошел с дистанции вскоре после того, как на старте столкнулся с Лэнсом Строллом. Карлос Сайнс потерял время после прокола и закончил гонку в боксах. Положение в чемпионате после второго этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Ландо Норрис McLaren 33 1 1 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 33 2 3. Кевин Магнуссен Haas 31 1 1 1 4. Даниил Квят Toro Rosso 20 2 5. Александр Элбон Toro Rosso 19 1 6. Renault 18 1 1 7. Серхио Перес Racing Point 18 8. Лэнс Стролл Racing Point 16 9. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 12 10. Джордж Расселл Williams 3 11. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Китая: Риккардо побеждает, Райкконен стабилен 3 / 22 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Гран При Китая: Даниэль Риккардо начал оправдывать свою высокую зарплату в Renault и победил в 1000-й гонке Формулы 1, лидировав практически от старта до финиша. Отыграв множество позиций на первых кругах, вторым к финишу пришел Серхио Перес. Вновь поднялся на подиум Кими Райкконен – благодаря такой стабильности финн вышел на первое место в чемпионате. Даниил Квят по ходу первого круга столкнулся с двумя пилотами McLaren – сначала с Карлосом Сайнсом и сразу же с Ландо Норрисом. Судьи наказали россиянина проездом через боксы, а незадолго до финиша он окончательно выбыл из борьбы из-за поломки. У Нико Хюлькенберга снова сломался мотор. Положение в чемпионате после третьего этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Кими Райкконен Alfa Romeo 48 3 2. Кевин Магнуссен Haas 37 1 1 1 3. Серхио Перес Racing Point 36 1 4. Ландо Норрис McLaren 33 1 1 1 5. Александр Элбон Toro Rosso 31 1 6. Даниэль Риккардо Renault 25 1 1 1 2 7. Лэнс Стролл Racing Point 25 1 8. Даниил Квят Toro Rosso 20 2 1 9. Renault 18 1 2 10. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 14 11. Ромен Гро жан Haas 10 1 2 12. Карлос Сайнс McLaren 4 2 13. Джордж Расселл Williams 4 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Азербайджана: Перес выигрывает, Стролл на подиуме 4 / 22 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Гран При Азербайджана: Серхио Перес выиграл квалификацию в Баку и уверенно провел гонку, сдержав позади обоих пилотов McLaren. Кими Райкконену после старта с пит-лейна удалось пробиться на пятое место, финн финишировал после Лэнcа Стролла. Даниил Квят занимал на решетке шестое место, но сразу начал терять позиции, а на пятом круге поехал на пит-стоп. Россиянин шел четвертым, пока его не атаковал Даниэль Риккардо. Они едва не столкнулись в третьем повороте, а потом оба оказались в «кармане безопасности». Пилот Renault начал сдавать назад и врезался в машину Квята. Вскоре оба сошли с дистанции в боксах. После гонки Даниэль извинился перед Квятом и сказал: «Когда я оказался в зоне безопасности, появилась какая-то паника, я пытался потерять как можно меньше времени. Я включил заднюю и поехал. Честно, я и не знал, что Квят там. Полагаю, я не посмотрел в зеркала из-за спешки». Положение в чемпионате после четвертого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Серхио Перес Racing Point 61 1 1 2 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 58 3 3. Ландо Норрис McLaren 48 1 2 1 1 4. Кевин Магнуссен Haas 41 1 1 1 5. Александр Элбон Toro Rosso 39 1 6. Лэнс Стролл Racing Point 37 1 7. Даниэль Риккардо Renault 25 1 1 1 3 8. Карлос Сайнс McLaren 22 1 2 9. Даниил Квят Toro Rosso 20 2 2 10. Renault 20 1 2 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 20 12. Ромен Гро жан Haas 10 1 3 13. Джордж Расселл Williams 5 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Испании: в Haas чудят, Квяту не везет 5 / 22 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Гран При Испании: Ромен Грожан выиграл поул и лидировал до самой концовки гонки, но потерял темп после того, как выехал с трассы в борьбе за победу со своим напарником Кевином Магнуссеном. В итоге француз пропустил еще и Карлоса Сайнса с Даниилом Квятом, финишировав в шаге от подиума. Квят мог бы претендовать и на победу, но заминка в боксах во время пит-стопа отбросила россиянина назад, а затем его смог на трассе опередить Сайнс. Лэнс Стролл и Ландо Норрис сошли с дистанции после столкновения в первом повороте. Положение в чемпионате после пятого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Кевин Магнуссен Haas 66 2 1 1 2. Серхио Перес Racing Point 63 1 1 2 3. Кими Райкконен Alfa Romeo 62 3 4. Александр Элбон Toro Rosso 49 1 5. Ландо Норрис McLaren 48 1 2 1 2 6. Карлос Сайнс McLaren 40 2 2 7. Лэнс Стролл Racing Point 37 1 1 8. Даниил Квят Toro Rosso 35 1 2 2 9. Даниэль Риккардо Renault 34 1 1 1 1 3 10. Renault 26 1 2 11. Ромен Гро жан Haas 22 2 3 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 21 13. Джордж Расселл Williams 5 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Монако: триумф Сайнса, Toro Rosso на подиуме в полном составе 6 / 22 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Гран При Монако: Карлос Сайнс стал пятым гонщиком, кому удалось победить в этом сезоне, а Даниил Квят финишировал вторым. Благодаря раннему пит-стопу обладателя поула Кевина Магнуссена и Даниэля Риккардо они оба отыграли по две позиции на ранних этапах гонки. «Сразу после старта я смог отыграть позицию, когда по внешней траектории прошел Элбона и Квята в третьем повороте, – рассказал Сайнс. – Это был очень хороший маневр. Я сразу подумал, что это был один из моих лучших стартов в карьере». На нижнюю ступень подиума поднялся напарник Даниила Алекс Элбон. Третьим мог бы стать Ромен Грожан, однако он лишился подиума из-за пятисекундного штрафа за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна. Серхио Перес вновь вернулся на первое место в зачете, которое уступил Магнуссену после гонки в Барселоне. Положение в чемпионате после шестого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Серхио Перес Racing Point 69 1 1 2 2. Кевин Магнуссен Haas 68 2 2 2 3. Карлос Сайнс McLaren 65 1 3 2 4. Александр Элбон Toro Rosso 64 2 5. Кими Райкконен Alfa Romeo 62 3 6. Ландо Норрис McLaren 56 1 2 1 2 7. Даниил Квят Toro Rosso 53 2 2 2 8. Даниэль Риккардо Renault 47 1 1 1 2 3 9. Лэнс Стролл Racing Point 37 1 1 10. Ромен Гро жан Haas 32 2 3 11. Renault 30 1 2 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 21 13. Джордж Расселл Williams 6 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Канады: победа Renault и скандал между ее гонщиками 7 / 22 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Гран При Канады: Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг вернули Renault обратно в 2006 год – и взяли дубль в Монреале. Австралиец победил во второй раз в сезоне после старта с первой позиции. При этом Хюлькенберг провел свой единственный пит-стоп на восемь кругов позже Даниэля Риккардо, потому в концовке темп немца был чуть выше. Но позиции сохранились неизменными, и Риккардо пересек финишную черту лидером – всего в четырех десятых впереди товарища по команде. Вместе с ними на подиум поднялся Лэнс Стролл. После гонки руководитель Renault Сириль Абитбуль признался, что команда вмешалась в борьбу своих гонщиков в конце заезда, приказав им сохранять позиции: «Мне не нравится так поступать, это не наш стиль, мы не собираемся злоупотреблять этим. Я хотел убедиться, что команда вернулась в игру – а гонщики вернутся в свою собственную игру со следующей недели». Сразу после старта в первом повороте Антонио Джовинации снес переднее крыло Александру Элбону. Обломки оказались на пути Ромена Грожана, которому пришлось срезать первую связку поворотов – потом француз какое-то время пытался выбросить достаточно большой карбоновый элемент от машины Toro Rosso, приклеившийся к его Halo. Даниил Квят вышел на шестое место в зачете и опередил сошедшего с дистанции напарника по Toro Rosso Алекса Элбона. Вместе с ним до финиша не добрался Ландо Норрис, у которого разрушилась задняя подвеска. Положение в чемпионате после седьмого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Серхио Перес Racing Point 77 1 1 2 2. Карлос Сайнс McLaren 75 1 3 2 3. Даниэль Риккардо Renault 72 2 2 2 2 3 4. Кевин Магнуссен Haas 68 2 2 2 5. Кими Райкконен Alfa Romeo 65 3 1 6. Даниил Квят Toro Rosso 65 2 2 2 7. Александр Элбон Toro Rosso 64 2 1 8. Ландо Норрис McLaren 56 1 2 1 3 9. Лэнс Стролл Racing Point 52 1 1 1 10. Renault 48 2 2 11. Ромен Гро жан Haas 36 2 3 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 27 13. Джордж Расселл Williams 7 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Франции: Сайнс выходит в лидеры, Риккардо лишил подиума 8 / 22 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Гран При Франции: концовка гонки в Ле-Кастелле получилась очень яркой и вызвала множество споров. Карлос Сайнс на старте опередил Ландо Норриса и оставался впереди практически до финиша – казалось, у McLaren будет дубль. Но на заключительном отрезке британца, у которого возникли проблемы с машиной, догнали соперники во главе с Даниэлем Риккардо, который пошел в атаку на финальном круге. В итоге обоих едва не опередил Кими Райкконен, а Норрис вынужден был выехать с трассы. Риккардо все же финишировал вторым, опередив финна, Нико Хюлькенберга и Норриса. Судьи провели разбирательство и оштрафовали Риккардо. Австралиец получил два наказания по пять секунд за вытеснение соперника с трассы и обгон за пределами гоночного полотна. Это отбросило австралийца с второго места на пятое. Хюлькенберг поднялся на третье место. «Я считаю, что два штрафа – чересчур жестко, – сказал после гонки Риккардо. – Я понимаю, почему им нужно было дать мне один штраф… Иначе все жаловались бы, что я объехал по обочине. Если быть честным, один штраф был неизбежен. Но дать два штрафа… Это перебор». Из Франции Сайнс уехал со второй победой в сезоне и лидером чемпионата, а Райкконен – с четвертым подиумом и третьим местом в зачете. Положение в чемпионате после восьмого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 101 2 4 1 2 2. Серхио Перес Racing Point 85 1 1 2 3. Кими Райкконен Alfa Romeo 83 4 1 4. Даниэль Риккардо Renault 82 2 2 2 2 3 5. Даниил Квят Toro Rosso 69 2 2 2 6. Кевин Магнуссен Haas 68 2 2 2 7. Ландо Норрис McLaren 68 1 1 2 1 3 8. Александр Элбон Toro Rosso 66 2 1 9. Renault 63 3 2 10. Лэнс Стролл Racing Point 58 1 1 1 11. Ромен Гро жан Haas 36 2 4 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 28 13. Джордж Расселл Williams 7 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Австрии: Норрис снова побеждает, Сайнс прорвался на подиум 9 / 22 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Гран При Австрии: после старта Кими Райкконен вышел в лидеры, но на 14-м круге Ландо Норрис вернул себе первую позицию, после чего уверенно довел гонку до второй победы в дебютном сезоне. Карлос Сайнс совершил сенсацию и, стартовав с последнего ряда, оттянул пит-стоп и под конец гонки активно пробивался наверх, завоевав второе место. Кими Райкконену в очередной раз досталось третье место, а его напарник по Alfa Romeo Антонио Джовинацци стал четвертым. Даниил Квят очков не набрал вовсе. В Toro Rosso объяснили низкие результаты сложностями с температурой тормозов и силовых установок. Более того, на скорости Квята сказалось повреждение заднего тормозного воздухозаборника. Положение в чемпионате после девятого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 119 2 5 1 2 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 98 5 1 3. Серхио Перес Racing Point 95 1 1 2 4. Ландо Норрис McLaren 93 2 2 3 1 3 5. Даниэль Риккардо Renault 91 2 2 2 3 3 6. Renault 69 3 2 7. Даниил Квят Toro Rosso 69 2 2 2 8. Кевин Магнуссен Haas 68 2 2 2 9. Александр Элбон Toro Rosso 68 2 1 10. Лэнс Стролл Racing Point 62 1 1 1 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 40 12. Ромен Гро жан Haas 37 2 4 13. Джордж Расселл Williams 7 14. Роберт Кубица Williams 1

Гран При Великобритании: Сайнс снова всем показал 10 / 22 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Гран При Великобритании: Даниэль Риккардо не смог реализовать в победу старт с поул-позиции, равно как и Ландо Норрис с Алексом Элбоном не смогли финишировать на подиуме, хотя стартовали следом за австралийцем. Карлос Сайнс воспользовался удачной стратегией, когда оттянул пит-стоп и поехал за новыми шинами вскоре после остановки на трассе машины Антонио Джовинацци и выезда пейскара. После этого испанец сохранил лидерство и оставался первым до клетчатого флага. Даниэль Риккардо во время желтых флагов решил остановиться во второй раз, но в итоге догнать гонщика McLaren не смог и финишировал в 0,752 секунды позади него. Третье место опять досталось Кими Райкконену. Главными неудачниками гонки стали пилоты Haas, который столкнулись на первом круге и вскоре сошли с дистанции, и Ландо Норрис. Британский гонщик вполне претендовал на победу, но во второй половине дистанции перешел на Hard и откатился назад. Роберт Кубица во второй раз после возвращения в Ф1 попал в топ-10. Положение в чемпионате после десятого этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 144 3 6 1 2 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 113 6 1 3. Даниэль Риккардо Renault 109 2 3 3 3 3 4. Ландо Норрис McLaren 101 2 2 3 1 3 5. Серхио Перес Racing Point 95 1 1 2 6. Даниил Квят Toro Rosso 81 2 2 2 7. Renault 79 3 2 8. Александр Элбон Toro Rosso 74 2 1 9. Кевин Магнуссен Haas 68 2 2 2 1 10. Лэнс Стролл Racing Point 67 1 2 1 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 40 1 12. Ромен Гро жан Haas 37 2 5 13. Джордж Расселл Williams 9 14. Роберт Кубица Williams 2

Гран При Германии: лучший день Квята, худший день Хюлькенберга 11 / 22 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Гран При Германии: в непредсказуемых погодных условиях лучшего результата добились те, кто грамотно оценивал ситуацию на трассе и не допускал ошибок – либо вовремя их исправлял. На «Хоккенхаймринге» удача улыбнулась Даниилу Квяту, который стал вторым после Себастьяна Феттеля, кто выиграл гонку за рулем Toro Rosso. Уик-энд для Квята стал особенно знаковым – в ночь перед гонкой он стал отцом. Нико Хюлькенберг мог впервые одержать победу, но, будучи лидером, вылетел в стену в предпоследнем повороте. После этой аварии Квят не стал торопиться на пит-стоп, а выждал еще несколько кругов и перешел с промежуточных шин на слики – и тем самым провел на одну остановку меньше, чем главные соперники, и выиграл время. В конце гонки россиян оставил позади Лэнса Стролла и первым пересек финишную черту. Третьим оказался Карлос Сайнс, став лидером по числу подиумов в сезоне. Обладатель поула Кими Райкконен и Антонио Джовинацци пришли к финишу пятым и шестым, но затем получили по 30 штрафных секунд за нарушение регламента и откатились в конец топ-10. Помимо Хюлькенберга до финиша не добрались Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо и Серхио Пересом. «Что тут сказать… Я даже ошибкой это назвать не могу, – сказал после гонки Хюлькенберг. – Условия были тяжелые, такое случается. Это просто был неудачный поворот. Но мне кажется, в зоне вылета был не нормальный асфальт. Не знаю, что это было. Будь там краска, попади я просто в аквапланинг, но сцепление было нулевым. И как только ты колесом задевал эту зону – с тобой было покончено. Я все перепробовал в ту секунду, что у меня была, но игра была окончена». Положение в чемпионате после 11-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 159 3 7 1 2 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 115 1 6 1 3. Даниэль Риккардо Renault 109 2 3 3 3 4 4. Даниил Квят Toro Rosso 106 1 3 2 2 5. Ландо Норрис McLaren 101 2 2 3 1 4 6. Серхио Перес Racing Point 95 1 1 2 1 7. Александр Элбон Toro Rosso 86 2 1 8. Лэнс Стролл Racing Point 85 2 2 1 9. Renault 79 3 3 10. Кевин Магнуссен Haas 76 2 2 2 1 11. Ромен Гро жан Haas 47 2 5 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 42 1 1 13. Джордж Расселл Williams 13 14. Роберт Кубица Williams 8

Гран При Венгрии: Сайнс снова выиграл, команда подвела Норриса 12 / 22 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Гран При Венгрии: Карлос Сайнс одержал четвертую победу в сезоне. Выигравшего квалификацию Ландо Норриса отбросила назад заминка на пит-стопе, и британец закончил гонку третьим позади Кими Райкконена. Даниил Квят стартовал седьмым и после напряженной борьбы на протяжении нескольких поворотов обогнал напарника, но исчерпал ресурс шин и в конце пропустил сразу трех соперников, финишировав девятым. Ромен Грожан в шестой раз в сезоне не добрался до финиша – его подвела машина. Положение в чемпионате после 12-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 184 4 8 1 2 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 133 1 7 1 3. Даниэль Риккардо Renault 113 2 3 3 3 4 4. Даниил Квят Toro Rosso 108 1 3 2 2 5. Ландо Норрис McLaren 116 2 3 4 1 4 6. Серхио Перес Racing Point 105 1 1 2 1 7. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 8. Renault 87 3 3 9. Лэнс Стролл Racing Point 86 2 3 1 10. Кевин Магнуссен Haas 72 2 2 2 1 11. Ромен Гро жан Haas 47 2 6 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 40 1 1 13. Джордж Расселл Williams 14 14. Роберт Кубица Williams 8

Гран При Бельгии: Перес второй раз победил, у Квята 4-й подиум 13 / 22 Фотограф: Эрик Юниус Гран При Бельгии: в разгар летних каникул из Toro Rosso пришла неожиданная новость. Прямо посреди сезона они решили заменить Алекса Элбона на Пьера Гасли, которого отстранили из STR в конце 2018 года. «Я узнал об этом утром, Хельмут позвонил в 8:42. Конечно, это было шоком. Я сразу сосредоточился на работе с Toro Rosso и на оставшихся девяти гонках, – сказал Гасли. В квалификации первые два места заняли пилоты Renault, однако на решетке они оказались позади из-за штрафов за смену моторов. Первое место досталось Кими Райкконену, однако в толчее в первом повороте его машина получила повреждения, и финн не попал даже в топ-10 до финише. По ходу гонки Ландо Норрис уверенно переигрывал соперников, но потерял победу на самом последнем круге – его машина остановилась прямо на стартовой прямой. Первое место досталось Серхио Пересу, который победил во второй раз в сезоне. «Серебро» получил Даниил Квят. «Гонка оказалась на один круг длиннее, чем мне было нужно, – сказал Норрис. – Мощность постепенно падала, потом я потерял ее окончательно. Не знаю, в чем причина. Она начала падать, я сказал команде по радио, но ситуация быстро становилась все хуже и хуже. Парни изучают ситуацию, но в тот момент команда ничего не могла поделать». Лидер чемпионата Карлос Сайнс сошел с дистанции уже через пару кругов – тоже из-за проблем с мотором. Пьер Гасли финишировал в первой после возвращения в Ф1 гонке на 4-м месте. Всего за полтора круга до финиша его обогнал Нико Хюлькенберг, поднявшийся на подиум. А Антонио Джовинацци претендовал на четвертую позицию, но разбил машину на финальном круге. Положение в чемпионате после 13-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 184 4 8 1 3 2. Кими Райкконен Alfa Romeo 133 1 7 1 3. Серхио Перес Racing Point 130 2 1 3 1 4. Даниил Квят Toro Rosso 126 1 4 2 2 5. Ландо Норрис McLaren 124 2 3 4 1 5 6. Даниэль Риккардо Renault 115 2 4 3 3 4 7. Renault 102 4 3 8. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 9. Лэнс Стролл Racing Point 96 2 3 1 10. Кевин Магнуссен Haas 78 2 2 2 1 11. Ромен Гро жан Haas 51 2 6 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 41 2 2 13. Джордж Расселл Williams 15 14. Пьер Гасли Toro Rosso 12 15. Роберт Кубица Williams 8

Гран При Италии: Хюлькенбергу опять не дали победить 14 / 22 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Гран При Италии: пилоты Renault повторили результат канадской квалификации и завоевали первый ряд стартового поля. Нико Хюлькенберг вышел вперед в начале гонки, но очень быстро без борьбы пропустил Даниэля Риккардо, оставаясь следом за ним до финиша. «У меня свой секрет: с вечера среды съедал по полторы пиццы в день, – рассказал Риккардо о победе. – Это плотная еда, и она помогла машине крепче стоять на трассе. Сколько это в сумме? Шесть пицц всего». Серхио Перес пробился из хвоста решетки и стал третьим, финишировав впереди Антонио Джовинацци, Ландо Норриса и Пьера Гасли. Кими Райкконен показал в квалификации пятый результат, но стартовал с пит-лейна после субботней аварии и замены мотора. На первом отрезке дистанции механики Alfa Romeo поставили ему неверный комплект шин, из-за чего финну присудили 10-секундную остановку в боксах. Райкконен закончил гонку 9-м. Лидирующий в зачете Карлос Сайнс претендовал на третье место, но сошел из-за из-за плохо прикрученного на пит-стопе колеса. Позиция вскоре досталась Даниилу Квяту, но подиум был упущен из-за отказа масляной системы. Положение в чемпионате после 14-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 184 4 8 1 4 2. Серхио Перес Racing Point 145 2 1 4 1 3. Даниэль Риккардо Renault 141 3 5 4 4 4 4. Кими Райкконен Alfa Romeo 135 1 7 1 5. Ландо Норрис McLaren 134 2 3 4 1 5 6. Даниил Квят Toro Rosso 126 1 4 2 3 7. Renault 120 5 3 8. Лэнс Стролл Racing Point 102 2 3 1 9. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 10. Кевин Магнуссен Haas 78 2 2 2 2 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 53 2 2 12. Ромен Гро жан Haas 52 2 6 13. Джордж Расселл Williams 19 14. Пьер Гасли Toro Rosso 20 15. Роберт Кубица Williams 8

Гран При Сингапура: Норрис взял гонку в свои руки, Гасли на подиуме 15 / 22 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Гран При Сингапура: только к 15-у Гран При уже давно закрепившийся в лидерах чемпионата Карлос Сайнс впервые выиграл квалификацию. Однако уже на первом круге с ним столкнулся Нико Хюлькенберг, благодаря чему в лидеры вышел Ландо Норрис и контролировал гонку до финиша. Вторым стал Пьер Гасли, который даже и не думал, что едет к подиуму: «Честно говоря, я не знал об этом, даже когда добрался до финиша. Я думал, что ехал девятым или десятым всю гонку. На старте темп показался мне низким, потому потом я думал, что парни [из числа лидеров] намного быстрее и проходят нас на круг. Я и не знал, что шел вторым, пока кто-то не сказал мне это после финиша». Следом финишировали Нико Хюлькенберг, Антонио Джовинацци и Ромен Грожан. Француз боролся за пятое место до самого финиша вместе с Карлосом Сайнсом, Лэнсом Строллом и Даниэлем Риккардо – к сожалению, этот момент не попал в ТВ-трансляцию. Даниил Квят финишировал в Сингапуре на девятом месте, опередив на финише лишь Роберта Кубицу и Кевина Магнуссена. В гонке россиянин столкнулся с Кими Райкконеном – после их аварии в первом повороте 50-го круга финну пришлось сойти с дистанции – и обвинил в этом самого Кими. В гонке было три выезда машины безопасности: после столкновения Даниила и Кими, аварии Ромена Грожана с Джорджем Расселлом и остановки на трассе Серхио Переса. Положение в чемпионате после 15-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 192 4 1 8 1 4 2. Ландо Норрис McLaren 159 3 3 5 1 5 3. Даниэль Риккардо Renault 145 3 5 4 4 4 4. Серхио Перес Racing Point 145 2 1 4 2 5. Кими Райкконен Alfa Romeo 135 1 7 1 1 6. Renault 135 6 3 7. Даниил Квят Toro Rosso 128 1 4 2 3 8. Лэнс Стролл Racing Point 108 2 3 1 9. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 10. Кевин Магнуссен Haas 78 2 2 2 1 2 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 65 2 2 12. Ромен Гро жан Haas 62 2 6 13. Пьер Гасли Toro Rosso 38 1 14. Джордж Расселл Williams 19 1 15. Роберт Кубица Williams 9

Гран При России: Сайнс доминирует, Магнуссена лишили подиума 16 / 22 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Гран При России: в Сочи Карлос Сайнс вновь обыграл всех в квалификации, а потом провел уверенную гонку и одержал пятую в сезоне победу. Вместе с ним на подиум поднялись Серхио Перес и Ландо Норрис. Третьим мог стать Кевин Магнуссен, но судьи решили его «бронзы», прибавив пять секунд к итоговому результату. Судьи наказали пилота Haas за то, что оказавшись за пределами трассы во втором повороте, он не следовал указателям. «Полагаю, меня сегодня жестко поимели. Чушь какая-то, – сказал Магнуссен. – Этот второй поворот вообще дурацкий. Глупый просто. Не знаю, насыпьте что ли туда гравий». Даниил Квят прорвался с последней позиции, а в конце гонки ненадолго застрял в борьбе со своим напарником Пьером Гасли и в итоге финишировал седьмым. На первом круге произошла массовая авария с участием Антонио Джовинацци, Ромена Грожана и Даниэля Риккардо. Француз сошел с дистанции, а австралиец закончил гонку через несколько кругов. Положение в чемпионате после 16-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 218 5 2 9 2 4 2. Ландо Норрис McLaren 174 3 3 6 1 5 3. Серхио Перес Racing Point 163 2 1 5 2 4. Даниэль Риккардо Renault 145 3 5 4 4 5 5. Renault 145 6 3 6. Кими Райкконен Alfa Romeo 139 1 7 1 1 7. Даниил Квят Toro Rosso 134 1 4 2 3 8. Лэнс Стролл Racing Point 116 2 3 1 9. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 10. Кевин Магнуссен Haas 90 2 2 2 1 2 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 66 2 2 12. Ромен Гро жан Haas 62 2 7 13. Пьер Гасли Toro Rosso 40 1 14. Джордж Расселл Williams 19 2 15. Роберт Кубица Williams 9 1

Гран При Японии: Сайнс на высоте, Перес попал на подиум после аварии 17 / 22 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Гран При Японии: Карлос Сайнс продолжает доминировать – третья победа в квалификации и вторая победа в гонке подряд – и при этом испанец финишировал в 35 секундах перед ближайшим соперником. Тактика с поздним пит-стопом принесла Даниэлю Риккардо второе место. Третье место на финише досталось Пьеру Гасли – подиум для него стал вторым за пять гонок. В концовке француз из Toro Rosso пропустил Риккардо и гонщика Pacing Point Серхио Переса. Пытаясь контратаковать, Гасли врезался в мексиканца во втором повороте финального круга, отправив того в барьер. Однако из-за того, что система хронометража неверно сработала в момент финиша гонки, результаты решено было определить по итогам 52 кругов. Это привело к перестановкам в итоговой таблице – и Перес стал четвертым. После церемонии вручения Racing Point подала протест на Renault по поводу нарушения технического регламента. И спустя 10 дней FIA вынесла решение – аннулировать результаты Риккардо и Нико Хюлькенберга (который приехал пятым) на Гран При Японии. Благодаря этому третье место по итогам гонки досталось Пересу – фактически ему достался «подиум», хотя при этом Чеко сошел с дистанции. В Renault апелляцию решили не подавать: «Мы не хотим тратить время и силы на бесплодные дебаты в Международном апелляционном суде, оспаривая субъективную оценку и последовавшие за ней санкции, связанные с помощью пилоту, не повлиявшую на производительность машины». Ландо Норрис начал гонку вторым, но на первом круге после контакта с машиной одного из соперников откатился назад и потерял шансы на хороший результат. Положение в чемпионате после 17-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 243 6 3 10 2 4 2. Ландо Норрис McLaren 182 3 3 6 1 5 3. Серхио Перес Racing Point 178 2 1 5 2 4. Даниэль Риккардо Renault 145 3 5 5 4 5 5. Кими Райкконен Alfa Romeo 145 1 7 1 1 6. Renault 145 6 3 7. Даниил Квят Toro Rosso 144 1 4 2 3 8. Лэнс Стролл Racing Point 128 2 3 1 9. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 10. Кевин Магнуссен Haas 91 2 2 2 2 2 11. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 68 2 2 12. Ромен Гро жан Haas 66 2 7 13. Пьер Гасли Toro Rosso 58 2 14. Джордж Расселл Williams 19 2 15. Роберт Кубица Williams 9 1

Гран При Мексики: Перес взорвал толпу, McLaren провалила гонку 18 / 22 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images Гран При Мексики: Карлос Сайнс выиграл четвертую квалификацию подряд, а Ландо Норрис помог McLaren взять весь первый ряд на решетке. Но команда из Уокинга провалила гонку. Сайнс из-за двух пит-стопов провалился в середину пелотона, а Ландо Норрису в боксах не прикрутили колесо, из-за чего британец потерял много времени и в итоге сошел с дистанции. К восторгу трибун первым клетчатый флаг увидел местный гонщик Серхио Перес, стартовавший пятым. В конце гонки мексиканец оборонялся от жестких атак Даниэля Риккардо и в какой-то момент даже оказался впереди. Австралиец, который чуть было не выиграл гонку, пришел к финишу вторым – хотя начал гонку с седьмой позиции и прорвался вперед благодаря очень длинному первому отрезку на шинах Hard. Седьмой подиум в сезоне для Toro Rosso привез Пьер Гасли. Даниил Квят пострадал из-за своих действий в конце финального круга. Россиянин боролся за третье место с Нико Хюлькенбергом и выбил того с трассы, за что получил штраф в десять секунд и откатился на пятое место. «Само собой, Нико защищался, я атаковал – и в результате произошло столкновение. Но такие вещи случаются. Особенно в последнем повороте последнего круга. Я думаю, людям нравится наблюдать за дуэлями на трассе, а потом нас за это штрафуют… Они просто убивают спорт таким образом. Да, порой мне не нравится то, что делают судьи», – сказал Квят после финиша. Положение в чемпионате после 18-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 249 6 4 10 2 4 2. Серхио Перес Racing Point 203 3 1 5 2 3. Ландо Норрис McLaren 182 3 3 6 1 6 4. Даниэль Риккардо Renault 163 3 5 6 4 5 5. Renault 157 6 3 6. Даниил Квят Toro Rosso 154 1 4 2 3 7. Кими Райкконен Alfa Romeo 145 1 7 1 2 8. Лэнс Стролл Racing Point 136 2 3 1 9. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 10. Кевин Магнуссен Haas 93 2 2 2 2 2 11. Пьер Гасли Toro Rosso 74 3 1 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 72 2 2 13. Ромен Гро жан Haas 66 2 7 14. Джордж Расселл Williams 20 2 15. Роберт Кубица Williams 9 1

Гран При США: Риккардо победил в 4-й раз, Квят снова выбил соперника 19 / 22 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Гран При США: машины McLaren окончательно укрепились в звании быстрейших на одном круге – Карлос Сайнс выиграл квалификацию в пятый раз подряд, второе место занял Ландо Норрис. В гонке испанцу опять не повезло. После старта Сайнс откатился назад, а ненадолго вышедший в лидеры Норрис уступил позицию Даниэлю Риккардо. После позднего второго пит-стопа в конце гонки прорывался наверх и, обойдя Карлоса Сайнса, устремился в погоню за Риккардо, но финишировал в 1,7 секунды позади победителя. Лидер чемпионата из McLaren стал третьим. Даниил Квят в конце гонки вел борьбу за пятую позицию, но, как и в прошлой гонке, столкнулся с соперником на последнем круге. Россиянин выбил с трассы Серхио Переса. Уже после гонки судьи присудили Квяту штраф в пять секунд, из-за чего в итоговом протоколе он оказался 7-м, пропустив вперед Переса и Кими Райкконена. «Это просто дерьмо какое-то, – сказал Квят, когда услышал о наказании. – Это просто невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные… Я даже не знаю. У меня нет слов. Это глупо. Очень глупо. Это просто неприемлемо. Правда». Перес же поучаствовал еще в одном инциденте с гонщиком Toro Rosso – на последних кругах после столкновения с ним Пьер Гасли повредил подвеску и сошел с дистанции. После гонки в Остине отрыв Сайнса от Переса в зачете составил 51 очко. Карлосу не хватило всего одного балла, чтобы досрочно стать чемпионом. Положение в чемпионате после 19-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 264 6 5 11 2 4 2. Серхио Перес Racing Point 213 3 1 5 2 3. Ландо Норрис McLaren 201 3 3 7 2 6 4. Даниэль Риккардо Renault 188 4 5 7 4 5 5. Renault 169 6 3 6. Даниил Квят Toro Rosso 160 1 4 2 3 7. Кими Райкконен Alfa Romeo 153 1 7 1 2 8. Лэнс Стролл Racing Point 140 2 3 1 9. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 10. Кевин Магнуссен Haas 93 2 2 2 2 3 11. Пьер Гасли Toro Rosso 74 3 1 1 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 74 2 2 13. Ромен Гро жан Haas 67 2 7 14. Джордж Расселл Williams 20 2 15. Роберт Кубица Williams 9 2

Гран При Бразилии: Гасли выиграл все, но Сайнс взял титул 20 / 22 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Гран При Бразилии: Пьер Гасли стал звездой этапа в Сан-Паулу – там он впервые победил в квалификации, а потом контролировал ход гонки до финиша. Для Гасли этот подиум стал четвертым после возвращения в Toro Rosso – по этому показателю француз сравнялся с Даниилом Квятом. Этот Гран При вошел в историю и благодаря Серхио Пересу, который стартовал последним и, проведя на один пит-стоп меньше соперников, закончил гонку вторым и оформил чемпионский титул. Следом финишировал Кими Райкконен – этот подиум для финна стал восьмым и первым с Гран При Венгрии, когда он еще шел вторым в зачете. До клетчатого флага не доехал только Лэнс Стролл – на его Racing Point не выдержала передняя подвеска в самом конце гонки. Положение в чемпионате после 20-го этапа: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 282 6 5 12 2 4 2. Серхио Перес Racing Point 219 3 1 5 2 3. Ландо Норрис McLaren 210 3 3 7 3 6 4. Даниэль Риккардо Renault 198 4 5 7 4 5 5. Renault 169 6 3 6. Кими Райкконен Alfa Romeo 168 1 8 1 2 7. Даниил Квят Toro Rosso 164 1 4 2 3 8. Лэнс Стролл Racing Point 140 2 3 2 9. Пьер Гасли Toro Rosso 99 1 1 4 1 1 10. Александр Элбон Toro Rosso 98 2 1 11. Кевин Магнуссен Haas 95 2 2 2 2 3 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 86 2 2 13. Ромен Гро жан Haas 67 2 7 14. Джордж Расселл Williams 21 2 15. Роберт Кубица Williams 9 2

Гран При Абу-Даби: борьба за победу до последнего круга 21 / 22 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Гран При Абу-Даби: в последней гонке сезона Ландо Норрис принес для McLaren девятый поул в сезоне, опередив Даниэля Риккардо и своего напарника Карлоса Сайнса. Но удержать первую позицию Ландо не смог. Ставший по итогам гонки вице-чемпионом Серхио Перес заявил о себе – благодаря предельно длинному первому отрезку он получил преимущество в концовке, на последнем круге гонки обошел Норриса и одержал победу. Впрочем, даже если бы Ландо выиграл гонку, а Перес стал вторым, то британец из McLaren все равно бы не смог опередить мексиканца в борьбе за вице-чемпионство. «Сам я показал себя дерьмовым гонщиком, прежде всего в психологическом плане. Мне нужно было обыграть одного конкретного парня, а я не сумел», – сказал Норрис после финиша. Четвертое место занял новый чемпион Карлос Сайнс, который также практически под клетчатым флагом обогнал покидающего Формулу 1 Нико Хюлькенберга. Единственным, кто не смог добраться до финиша, оказался Лэнс Стролл – его подвела машина. Пьер Гасли сломал переднее крыло после контакта с соперниками из Racing Point в первом повороте, но смог финишировать. Итоговое положение в Формуле 1,5 в сезоне-2019: Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф 1. Карлос Сайнс McLaren 294 6 5 13 2 4 2. Серхио Перес Racing Point 244 4 1 6 - 2 3. Ландо Норрис McLaren 238 3 4 8 3 6 4. Даниэль Риккардо Renault 208 4 5 7 5 5 5. Даниил Квят Toro Rosso 179 1 - 5 2 3 6. Renault 177 - - 6 - 3 7. Кими Райкконен Alfa Romeo 174 - 1 8 1 2 8. Лэнс Стролл Racing Point 140 - - 2 3 3 9. Кевин Магнуссен Haas 99 2 2 2 2 3 10. Пьер Гасли Toro Rosso 99 1 1 4 1 1 11. Александр Элбон Toro Rosso 98 - - 2 - 1 12. Антонио Джовинацци Alfa Romeo 87 - - - 2 2 13. Ромен Гро жан Haas 69 - 2 - - 7 14. Джордж Расселл Williams 21 - - - 2 15. Роберт Кубица Williams 9 - - - - 2