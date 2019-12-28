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Формула 1 / Самое интересное

Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды

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Без Mercedes, Ferrari и Red Bull: каким бы вышел сезон-2019, не участвуй в нем топ-команды
Автор:
28 дек. 2019 г., 02:05

Мы представили, как складывался бы чемпионат 2019 года, если бы в нем не было трех топ-команд.

На форуме Reddit существует раздел под названием Formula 1.5, который посвящен середнякам и аутсайдерам Формулы 1. В этом мире не существуют ни Mercedes, ни Ferrari, ни Red Bull – первые двое выступают разве что в качестве мотористов. Победителями гонок, квалификаций и обладателями лучших кругов становятся «лучшие из остальных». Там же ведется альтернативный зачет чемпионата мира – очки присуждаются по той же системе, как и сейчас в Ф1.

В прошлом году мы уже создавали материал на тему, как бы выглядела Формула 1 без топ-команд, и проанализировали каждую гонку – обладателем титула тогда стал Нико Хюлькенберг. 

Теперь мы таким же образом представили, как бы прошел сезон-2019, если бы перед его началом Mercedes, Ferrari, Red Bull и их гонщики ушли из чемпионата. И получилось весьма занятно.

Слайдер
Список

Гран При Австралии: успех и провал Haas, заслуга Квята

Гран При Австралии: успех и провал Haas, заслуга Квята
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Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Гран При Австралии: Почти полностью повторяется ситуация прошлого года. Haas вновь привозит в Мельбурн быстрейшую машину и идет к победному дублю, но выигравший квалификацию Ромен Грожан сходит с дистанции из-за того, что механики опять напортачили и сломали ему колесную гайку. Победителем первого Гран При сезона становится его напарник Кевин Магнуссен.

Нико Хюлькенберг поднялся на подиум, а Кими Райкконен стал третьим. Все новички в дебютной гонке попали в очковую зону. Даниил Квят стал первым за 60 лет гонщиком в Ф1, кто получил бонусный балл за быстрый круг.

Положение в чемпионате после первого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 25 1   1    
2. Germany Нико Хюлькенберг Renault 18     1    
3. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 15     1    
4. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 12          
5. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 11       1  
6. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 8          
7. Mexico Серхио Перес  Racing Point 6          
8. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 4          
9. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 2          
10. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 1          

Гран При Бахрейна: взлет Норриса и разочарование Renault

Гран При Бахрейна: взлет Норриса и разочарование Renault
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Гран При Бахрейна: В субботу Haas снова заявляет о себе и стараниями Кевина Магнуссена выигрывает поул. Однако в гонке машина американской команды совсем не ехала. «У нее просто не было темпа. Мы были безнадежны с самого начала и до самого конца дистанции», – сказал после гонки датчанин. 

Нико Хюлькенберг шел к победе, но у обоих машин Renault отказала силовая установка – пришлось сойти с дистанции. Лидерство перешло к Ландо Норрису, который провел уверенную гонку и повторил достижение Хуана-Мануэля Фанхио, выиграв во втором для себя Гран При, а еще вышел в лидеры чемпионата. Кими Райкконен вновь приехал на подиум, третье место досталось Алексу Элбону.

Даниил Квят финишировал 6-м после контакта с Антонио Джовинацци, разворота и пяти секунд штрафа за превышение скорости в боксах – и второй раз подряд поставил лучший круг. Ромен Грожан вновь сошел с дистанции вскоре после того, как на старте столкнулся с Лэнсом Строллом. Карлос Сайнс потерял время после прокола и закончил гонку в боксах.

Положение в чемпионате после второго этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 33 1   1    
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 33     2    
3. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 31 1 1 1    
4. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 20       2  
5. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 19     1    
6. Germany Нико Хюлькенберг Renault 18     1   1
7. Mexico Серхио Перес  Racing Point 18          
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 16          
9. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 12          
10. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 3          
11. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Китая: Риккардо побеждает, Райкконен стабилен

Гран При Китая: Риккардо побеждает, Райкконен стабилен
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Гран При Китая: Даниэль Риккардо начал оправдывать свою высокую зарплату в Renault и победил в 1000-й гонке Формулы 1, лидировав практически от старта до финиша. Отыграв множество позиций на первых кругах, вторым к финишу пришел Серхио Перес. Вновь поднялся на подиум Кими Райкконен – благодаря такой стабильности финн вышел на первое место в чемпионате.

Даниил Квят по ходу первого круга столкнулся с двумя пилотами McLaren – сначала с Карлосом Сайнсом и сразу же с Ландо Норрисом. Судьи наказали россиянина проездом через боксы, а незадолго до финиша он окончательно выбыл из борьбы из-за поломки. У Нико Хюлькенберга снова сломался мотор.

Положение в чемпионате после третьего этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 48     3    
2. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 37 1 1 1    
3. Mexico Серхио Перес  Racing Point 36     1    
4. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 33 1   1   1
5. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 31     1    
6. Australia Даниэль Риккардо Renault 25 1 1 1   2
7. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 25       1  
8. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 20       2 1
9. Germany Нико Хюлькенберг Renault 18     1   2
10. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 14          
11. France Ромен Грожан Haas 10   1     2
12. Spain Карлос Сайнс McLaren 4         2
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 4          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Азербайджана: Перес выигрывает, Стролл на подиуме

Гран При Азербайджана: Перес выигрывает, Стролл на подиуме
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Гран При Азербайджана: Серхио Перес выиграл квалификацию в Баку и уверенно провел гонку, сдержав позади обоих пилотов McLaren. Кими Райкконену после старта с пит-лейна удалось пробиться на пятое место, финн финишировал после Лэнcа Стролла. 

Даниил Квят занимал на решетке шестое место, но сразу начал терять позиции, а на пятом круге поехал на пит-стоп. Россиянин шел четвертым, пока его не атаковал Даниэль Риккардо. Они едва не столкнулись в третьем повороте, а потом оба оказались в «кармане безопасности». Пилот Renault начал сдавать назад и врезался в машину Квята. Вскоре оба сошли с дистанции в боксах.

После гонки Даниэль извинился перед Квятом и сказал: «Когда я оказался в зоне безопасности, появилась какая-то паника, я пытался потерять как можно меньше времени. Я включил заднюю и поехал. Честно, я и не знал, что Квят там. Полагаю, я не посмотрел в зеркала из-за спешки».

Положение в чемпионате после четвертого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Mexico Серхио Перес  Racing Point 61 1 1 2    
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 58     3    
3. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 48 1   2 1 1
4. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 41 1 1 1    
5. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 39     1    
6. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 37       1  
7. Australia Даниэль Риккардо Renault 25 1 1 1   3
8. Spain Карлос Сайнс McLaren 22     1   2
9. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 20       2 2
10. Germany Нико Хюлькенберг Renault 20     1   2
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 20          
12. France Ромен Грожан Haas 10   1     3
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 5          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Испании: в Haas чудят, Квяту не везет

Гран При Испании: в Haas чудят, Квяту не везет
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Гран При Испании: Ромен Грожан выиграл поул и лидировал до самой концовки гонки, но потерял темп после того, как выехал с трассы в борьбе за победу со своим напарником Кевином Магнуссеном. В итоге француз пропустил еще и Карлоса Сайнса с Даниилом Квятом, финишировав в шаге от подиума.

Квят мог бы претендовать и на победу, но заминка в боксах во время пит-стопа отбросила россиянина назад, а затем его смог на трассе опередить Сайнс.

Лэнс Стролл и Ландо Норрис сошли с дистанции после столкновения в первом повороте.

Положение в чемпионате после пятого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 66 2 1 1    
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 63 1 1 2    
3. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 62     3    
4. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 49     1    
5. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 48 1   2 1 2
6. Spain Карлос Сайнс McLaren 40     2   2
7. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 37       1 1
8. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 35     1 2 2
9. Australia Даниэль Риккардо Renault 34 1 1 1 1 3
10. Germany Нико Хюлькенберг Renault 26     1   2
11. France Ромен Грожан Haas 22   2     3
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 21          
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 5          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Монако: триумф Сайнса, Toro Rosso на подиуме в полном составе

Гран При Монако: триумф Сайнса, Toro Rosso на подиуме в полном составе
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Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images

Гран При Монако: Карлос Сайнс стал пятым гонщиком, кому удалось победить в этом сезоне, а Даниил Квят финишировал вторым. Благодаря раннему пит-стопу обладателя поула Кевина Магнуссена и Даниэля Риккардо они оба отыграли по две позиции на ранних этапах гонки.

«Сразу после старта я смог отыграть позицию, когда по внешней траектории прошел Элбона и Квята в третьем повороте, – рассказал Сайнс. – Это был очень хороший маневр. Я сразу подумал, что это был один из моих лучших стартов в карьере».

На нижнюю ступень подиума поднялся напарник Даниила Алекс Элбон. Третьим мог бы стать Ромен Грожан, однако он лишился подиума из-за пятисекундного штрафа за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна.

Серхио Перес вновь вернулся на первое место в зачете, которое уступил Магнуссену после гонки в Барселоне.

Положение в чемпионате после шестого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Mexico Серхио Перес  Racing Point 69 1 1 2    
2. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 68 2 2 2    
3. Spain Карлос Сайнс McLaren 65 1   3   2
4. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 64     2    
5. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 62     3    
6. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 56 1   2 1 2
7. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 53     2 2 2
8. Australia Даниэль Риккардо Renault 47 1 1 1 2 3
9. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 37       1 1
10. France Ромен Грожан Haas 32   2     3
11. Germany Нико Хюлькенберг Renault 30     1   2
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 21          
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 6          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Канады: победа Renault и скандал между ее гонщиками

Гран При Канады: победа Renault и скандал между ее гонщиками
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Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Гран При Канады: Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг вернули Renault обратно в 2006 год – и взяли дубль в Монреале. Австралиец победил во второй раз в сезоне после старта с первой позиции. При этом Хюлькенберг провел свой единственный пит-стоп на восемь кругов позже Даниэля Риккардо, потому в концовке темп немца был чуть выше. Но позиции сохранились неизменными, и Риккардо пересек финишную черту лидером – всего в четырех десятых впереди товарища по команде. Вместе с ними на подиум поднялся Лэнс Стролл.

После гонки руководитель Renault Сириль Абитбуль признался, что команда вмешалась в борьбу своих гонщиков в конце заезда, приказав им сохранять позиции: «Мне не нравится так поступать, это не наш стиль, мы не собираемся злоупотреблять этим. Я хотел убедиться, что команда вернулась в игру – а гонщики вернутся в свою собственную игру со следующей недели».

Сразу после старта в первом повороте Антонио Джовинации снес переднее крыло Александру Элбону. Обломки оказались на пути Ромена Грожана, которому пришлось срезать первую связку поворотов – потом француз какое-то время пытался выбросить достаточно большой карбоновый элемент от машины Toro Rosso, приклеившийся к его Halo.

Даниил Квят вышел на шестое место в зачете и опередил сошедшего с дистанции напарника по Toro Rosso Алекса Элбона. Вместе с ним до финиша не добрался Ландо Норрис, у которого разрушилась задняя подвеска.

Положение в чемпионате после седьмого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Mexico Серхио Перес  Racing Point 77 1 1 2    
2. Spain Карлос Сайнс McLaren 75 1   3   2
3. Australia Даниэль Риккардо Renault 72 2 2 2 2 3
4. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 68 2 2 2    
5. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 65     3 1  
6. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 65     2 2 2
7. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 64     2   1
8. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 56 1   2 1 3
9. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 52     1 1 1
10. Germany Нико Хюлькенберг Renault 48     2   2
11. France Ромен Грожан Haas 36   2     3
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 27          
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 7          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Франции: Сайнс выходит в лидеры, Риккардо лишил подиума

Гран При Франции: Сайнс выходит в лидеры, Риккардо лишил подиума
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Гран При Франции: концовка гонки в Ле-Кастелле получилась очень яркой и вызвала множество споров. Карлос Сайнс на старте опередил Ландо Норриса и оставался впереди практически до финиша – казалось, у McLaren будет дубль. Но на заключительном отрезке британца, у которого возникли проблемы с машиной, догнали соперники во главе с Даниэлем Риккардо, который пошел в атаку на финальном круге.

В итоге обоих едва не опередил Кими Райкконен, а Норрис вынужден был выехать с трассы. Риккардо все же финишировал вторым, опередив финна, Нико Хюлькенберга и Норриса.

Судьи провели разбирательство и оштрафовали Риккардо. Австралиец получил два наказания по пять секунд за вытеснение соперника с трассы и обгон за пределами гоночного полотна. Это отбросило австралийца с второго места на пятое. Хюлькенберг поднялся на третье место.

«Я считаю, что два штрафа – чересчур жестко, – сказал после гонки Риккардо. – Я понимаю, почему им нужно было дать мне один штраф… Иначе все жаловались бы, что я объехал по обочине. Если быть честным, один штраф был неизбежен. Но дать два штрафа… Это перебор».

Из Франции Сайнс уехал со второй победой в сезоне и лидером чемпионата, а Райкконен – с четвертым подиумом и третьим местом в зачете.

Положение в чемпионате после восьмого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 101 2   4 1 2
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 85 1 1 2    
3. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 83     4 1  
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 82 2 2 2 2 3
5. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 69     2 2 2
6. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 68 2 2 2    
7. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 68 1 1 2 1 3
8. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 66     2   1
9. Germany Нико Хюлькенберг Renault 63     3   2
10. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 58     1 1 1
11. France Ромен Грожан Haas 36   2     4
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 28          
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 7          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Австрии: Норрис снова побеждает, Сайнс прорвался на подиум

Гран При Австрии: Норрис снова побеждает, Сайнс прорвался на подиум
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Гран При Австрии: после старта Кими Райкконен вышел в лидеры, но на 14-м круге Ландо Норрис вернул себе первую позицию, после чего уверенно довел гонку до второй победы в дебютном сезоне. Карлос Сайнс совершил сенсацию и, стартовав с последнего ряда, оттянул пит-стоп и под конец гонки активно пробивался наверх, завоевав второе место.

Кими Райкконену в очередной раз досталось третье место, а его напарник по Alfa Romeo Антонио Джовинацци стал четвертым.

Даниил Квят очков не набрал вовсе. В Toro Rosso объяснили низкие результаты сложностями с температурой тормозов и силовых установок. Более того, на скорости Квята сказалось повреждение заднего тормозного воздухозаборника.

Положение в чемпионате после девятого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 119 2   5 1 2
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 98     5 1  
3. Mexico Серхио Перес  Racing Point 95 1 1 2    
4. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 93 2 2 3 1 3
5. Australia Даниэль Риккардо Renault 91 2 2 2 3 3
6. Germany Нико Хюлькенберг Renault 69     3   2
7. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 69     2 2 2
8. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 68 2 2 2    
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 68     2   1
10. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 62     1 1 1
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 40          
12. France Ромен Грожан Haas 37   2     4
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 7          
14. Poland Роберт Кубица Williams 1          

Гран При Великобритании: Сайнс снова всем показал

Гран При Великобритании: Сайнс снова всем показал
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Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images

Гран При Великобритании: Даниэль Риккардо не смог реализовать в победу старт с поул-позиции, равно как и Ландо Норрис с Алексом Элбоном не смогли финишировать на подиуме, хотя стартовали следом за австралийцем. 

Карлос Сайнс воспользовался удачной стратегией, когда оттянул пит-стоп и поехал за новыми шинами вскоре после остановки на трассе машины Антонио Джовинацци и выезда пейскара. После этого испанец сохранил лидерство и оставался первым до клетчатого флага. Даниэль Риккардо во время желтых флагов решил остановиться во второй раз, но в итоге догнать гонщика McLaren не смог и финишировал в 0,752 секунды позади него. Третье место опять досталось Кими Райкконену. 

Главными неудачниками гонки стали пилоты Haas, который столкнулись на первом круге и вскоре сошли с дистанции, и Ландо Норрис. Британский гонщик вполне претендовал на победу, но во второй половине дистанции перешел на Hard и откатился назад. 

Роберт Кубица во второй раз после возвращения в Ф1 попал в топ-10.

Положение в чемпионате после десятого этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 144 3   6 1 2
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 113     6 1  
3. Australia Даниэль Риккардо Renault 109 2 3 3 3 3
4. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 101 2 2 3 1 3
5. Mexico Серхио Перес  Racing Point 95 1 1 2    
6. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 81     2 2 2
7. Germany Нико Хюлькенберг Renault 79     3   2
8. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 74     2   1
9. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 68 2 2 2   1
10. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 67     1 2 1
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 40         1
12. France Ромен Грожан Haas 37   2     5
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 9          
14. Poland Роберт Кубица Williams 2          

Гран При Германии: лучший день Квята, худший день Хюлькенберга

Гран При Германии: лучший день Квята, худший день Хюлькенберга
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Гран При Германии: в непредсказуемых погодных условиях лучшего результата добились те, кто грамотно оценивал ситуацию на трассе и не допускал ошибок – либо вовремя их исправлял. На «Хоккенхаймринге» удача улыбнулась Даниилу Квяту, который стал вторым после Себастьяна Феттеля, кто выиграл гонку за рулем Toro Rosso. Уик-энд для Квята стал особенно знаковым – в ночь перед гонкой он стал отцом.

Нико Хюлькенберг мог впервые одержать победу, но, будучи лидером, вылетел в стену в предпоследнем повороте. После этой аварии Квят не стал торопиться на пит-стоп, а выждал еще несколько кругов и перешел с промежуточных шин на слики – и тем самым провел на одну остановку меньше, чем главные соперники, и выиграл время. В конце гонки россиян оставил позади Лэнса Стролла и первым пересек финишную черту. Третьим оказался Карлос Сайнс, став лидером по числу подиумов в сезоне.

Обладатель поула Кими Райкконен и Антонио Джовинацци пришли к финишу пятым и шестым, но затем получили по 30 штрафных секунд за нарушение регламента и откатились в конец топ-10.

Помимо Хюлькенберга до финиша не добрались Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо и Серхио Пересом.

«Что тут сказать… Я даже ошибкой это назвать не могу, – сказал после гонки Хюлькенберг. – Условия были тяжелые, такое случается. Это просто был неудачный поворот. Но мне кажется, в зоне вылета был не нормальный асфальт. Не знаю, что это было. Будь там краска, попади я просто в аквапланинг, но сцепление было нулевым. И как только ты колесом задевал эту зону – с тобой было покончено. Я все перепробовал в ту секунду, что у меня была, но игра была окончена».

Положение в чемпионате после 11-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 159 3   7 1 2
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 115   1 6 1  
3. Australia Даниэль Риккардо Renault 109 2 3 3 3 4
4. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 106 1   3 2 2
5. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 101 2 2 3 1 4
6. Mexico Серхио Перес  Racing Point 95 1 1 2   1
7. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 86     2   1
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 85     2 2 1
9. Germany Нико Хюлькенберг Renault 79     3   3
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 76 2 2 2   1
11. France Ромен Грожан Haas 47   2     5
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 42       1 1
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 13          
14. Poland Роберт Кубица Williams 8          

Гран При Венгрии: Сайнс снова выиграл, команда подвела Норриса

Гран При Венгрии: Сайнс снова выиграл, команда подвела Норриса
12/22

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гран При Венгрии: Карлос Сайнс одержал четвертую победу в сезоне. Выигравшего квалификацию Ландо Норриса отбросила назад заминка на пит-стопе, и британец закончил гонку третьим позади Кими Райкконена.

Даниил Квят стартовал седьмым и после напряженной борьбы на протяжении нескольких поворотов обогнал напарника, но исчерпал ресурс шин и в конце пропустил сразу трех соперников, финишировав девятым.

Ромен Грожан в шестой раз в сезоне не добрался до финиша – его подвела машина.

Положение в чемпионате после 12-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 184 4   8 1 2
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 133   1 7 1  
3. Australia Даниэль Риккардо Renault 113 2 3 3 3 4
4. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 108 1   3 2 2
5. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 116 2 3 4 1 4
6. Mexico Серхио Перес  Racing Point 105 1 1 2   1
7. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
8. Germany Нико Хюлькенберг Renault 87     3   3
9. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 86     2 3 1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 72 2 2 2   1
11. France Ромен Грожан Haas 47   2     6
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 40       1 1
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 14          
14. Poland Роберт Кубица Williams 8          

Гран При Бельгии: Перес второй раз победил, у Квята 4-й подиум

Гран При Бельгии: Перес второй раз победил, у Квята 4-й подиум
13/22

Фотограф: Эрик Юниус

Гран При Бельгии: в разгар летних каникул из Toro Rosso пришла неожиданная новость. Прямо посреди сезона они решили заменить Алекса Элбона на Пьера Гасли, которого отстранили из STR в конце 2018 года.

«Я узнал об этом утром, Хельмут позвонил в 8:42. Конечно, это было шоком. Я сразу сосредоточился на работе с Toro Rosso и на оставшихся девяти гонках, – сказал Гасли.

В квалификации первые два места заняли пилоты Renault, однако на решетке они оказались позади из-за штрафов за смену моторов. Первое место досталось Кими Райкконену, однако в толчее в первом повороте его машина получила повреждения, и финн не попал даже в топ-10 до финише.

По ходу гонки Ландо Норрис уверенно переигрывал соперников, но потерял победу на самом последнем круге – его машина остановилась прямо на стартовой прямой. Первое место досталось Серхио Пересу, который победил во второй раз в сезоне. «Серебро» получил Даниил Квят.

«Гонка оказалась на один круг длиннее, чем мне было нужно, – сказал Норрис. – Мощность постепенно падала, потом я потерял ее окончательно. Не знаю, в чем причина. Она начала падать, я сказал команде по радио, но ситуация быстро становилась все хуже и хуже. Парни изучают ситуацию, но в тот момент команда ничего не могла поделать». 

Лидер чемпионата Карлос Сайнс сошел с дистанции уже через пару кругов – тоже из-за проблем с мотором.

Пьер Гасли финишировал в первой после возвращения в Ф1 гонке на 4-м месте. Всего за полтора круга до финиша его обогнал Нико Хюлькенберг, поднявшийся на подиум. А Антонио Джовинацци претендовал на четвертую позицию, но разбил машину на финальном круге.

Положение в чемпионате после 13-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 184 4   8 1 3
2. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 133   1 7 1  
3. Mexico Серхио Перес  Racing Point 130 2 1 3   1
4. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 126 1   4 2 2
5. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 124 2 3 4 1 5
6. Australia Даниэль Риккардо Renault 115 2 4 3 3 4
7. Germany Нико Хюлькенберг Renault 102     4   3
8. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
9. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 96     2 3 1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 78 2 2 2   1
11. France Ромен Грожан Haas 51   2     6
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 41       2 2
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 15          
14. France Пьер Гасли Toro Rosso 12          
15. Poland Роберт Кубица Williams 8          

Гран При Италии: Хюлькенбергу опять не дали победить

Гран При Италии: Хюлькенбергу опять не дали победить
14/22

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Гран При Италии: пилоты Renault повторили результат канадской квалификации и завоевали первый ряд стартового поля. Нико Хюлькенберг вышел вперед в начале гонки, но очень быстро без борьбы пропустил Даниэля Риккардо, оставаясь следом за ним до финиша.

«У меня свой секрет: с вечера среды съедал по полторы пиццы в день, – рассказал Риккардо о победе. – Это плотная еда, и она помогла машине крепче стоять на трассе. Сколько это в сумме? Шесть пицц всего».

Серхио Перес пробился из хвоста решетки и стал третьим, финишировав впереди Антонио Джовинацци, Ландо Норриса и Пьера Гасли.

Кими Райкконен показал в квалификации пятый результат, но стартовал с пит-лейна после субботней аварии и замены мотора. На первом отрезке дистанции механики Alfa Romeo поставили ему неверный комплект шин, из-за чего финну присудили 10-секундную остановку в боксах. Райкконен закончил гонку 9-м.

Лидирующий в зачете Карлос Сайнс претендовал на третье место, но сошел из-за из-за плохо прикрученного на пит-стопе колеса. Позиция вскоре досталась Даниилу Квяту, но подиум был упущен из-за отказа масляной системы. 

Положение в чемпионате после 14-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 184 4   8 1 4
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 145 2 1 4   1
3. Australia Даниэль Риккардо Renault 141 3 5 4 4 4
4. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 135   1 7 1  
5. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 134 2 3 4 1 5
6. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 126 1   4 2 3
7. Germany Нико Хюлькенберг Renault 120     5   3
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 102     2 3 1
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 78 2 2 2   2
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 53       2 2
12. France Ромен Грожан Haas 52   2     6
13. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 19          
14. France Пьер Гасли Toro Rosso 20          
15. Poland Роберт Кубица Williams 8          

Гран При Сингапура: Норрис взял гонку в свои руки, Гасли на подиуме

Гран При Сингапура: Норрис взял гонку в свои руки, Гасли на подиуме
15/22

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Гран При Сингапура: только к 15-у Гран При уже давно закрепившийся в лидерах чемпионата Карлос Сайнс впервые выиграл квалификацию. Однако уже на первом круге с ним столкнулся Нико Хюлькенберг, благодаря чему в лидеры вышел Ландо Норрис и контролировал гонку до финиша. 

Вторым стал Пьер Гасли, который даже и не думал, что едет к подиуму: «Честно говоря, я не знал об этом, даже когда добрался до финиша. Я думал, что ехал девятым или десятым всю гонку. На старте темп показался мне низким, потому потом я думал, что парни [из числа лидеров] намного быстрее и проходят нас на круг. Я и не знал, что шел вторым, пока кто-то не сказал мне это после финиша».

Следом финишировали Нико Хюлькенберг, Антонио Джовинацци и Ромен Грожан. Француз боролся за пятое место до самого финиша вместе с Карлосом Сайнсом, Лэнсом Строллом и Даниэлем Риккардо – к сожалению, этот момент не попал в ТВ-трансляцию.

Даниил Квят финишировал в Сингапуре на девятом месте, опередив на финише лишь Роберта Кубицу и Кевина Магнуссена. В гонке россиянин столкнулся с Кими Райкконеном – после их аварии в первом повороте 50-го круга финну пришлось сойти с дистанции – и обвинил в этом самого Кими.

В гонке было три выезда машины безопасности: после столкновения Даниила и Кими, аварии Ромена Грожана с Джорджем Расселлом и остановки на трассе Серхио Переса.

Положение в чемпионате после 15-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 192 4 1 8 1 4
2. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 159 3 3 5 1 5
3. Australia Даниэль Риккардо Renault 145 3 5 4 4 4
4. Mexico Серхио Перес  Racing Point 145 2 1 4   2
5. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 135   1 7 1 1
6. Germany Нико Хюлькенберг Renault 135     6   3
7. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 128 1   4 2 3
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 108     2 3 1
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 78 2 2 2 1 2
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 65       2 2
12. France Ромен Грожан Haas 62   2     6
13. France Пьер Гасли Toro Rosso 38     1    
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 19         1
15. Poland Роберт Кубица Williams 9          

Гран При России: Сайнс доминирует, Магнуссена лишили подиума

Гран При России: Сайнс доминирует, Магнуссена лишили подиума
16/22

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Гран При России: в Сочи Карлос Сайнс вновь обыграл всех в квалификации, а потом провел уверенную гонку и одержал пятую в сезоне победу. Вместе с ним на подиум поднялись Серхио Перес и Ландо Норрис. 

Третьим мог стать Кевин Магнуссен, но судьи решили его «бронзы», прибавив пять секунд к итоговому результату. Судьи наказали пилота Haas за то, что оказавшись за пределами трассы во втором повороте, он не следовал указателям.

«Полагаю, меня сегодня жестко поимели. Чушь какая-то, – сказал Магнуссен. – Этот второй поворот вообще дурацкий. Глупый просто. Не знаю, насыпьте что ли туда гравий».

Даниил Квят прорвался с последней позиции, а в конце гонки ненадолго застрял в борьбе со своим напарником Пьером Гасли и в итоге финишировал седьмым.

На первом круге произошла массовая авария с участием Антонио Джовинацци, Ромена Грожана и Даниэля Риккардо. Француз сошел с дистанции, а австралиец закончил гонку через несколько кругов.

Положение в чемпионате после 16-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 218 5 2 9 2 4
2. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 174 3 3 6 1 5
3. Mexico Серхио Перес  Racing Point 163 2 1 5   2
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 145 3 5 4 4 5
5. Germany Нико Хюлькенберг Renault 145     6   3
6. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 139   1 7 1 1
7. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 134 1   4 2 3
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 116     2 3 1
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 90 2 2 2 1 2
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 66       2 2
12. France Ромен Грожан Haas 62   2     7
13. France Пьер Гасли Toro Rosso 40     1    
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 19         2
15. Poland Роберт Кубица Williams 9         1

Гран При Японии: Сайнс на высоте, Перес попал на подиум после аварии

Гран При Японии: Сайнс на высоте, Перес попал на подиум после аварии
17/22

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Гран При Японии: Карлос Сайнс продолжает доминировать – третья победа в квалификации и вторая победа в гонке подряд – и при этом испанец финишировал в 35 секундах перед ближайшим соперником. Тактика с поздним пит-стопом принесла Даниэлю Риккардо второе место.

Третье место на финише досталось Пьеру Гасли – подиум для него стал вторым за пять гонок. В концовке француз из Toro Rosso пропустил Риккардо и гонщика Pacing Point Серхио Переса. Пытаясь контратаковать, Гасли врезался в мексиканца во втором повороте финального круга, отправив того в барьер.

Однако из-за того, что система хронометража неверно сработала в момент финиша гонки, результаты решено было определить по итогам 52 кругов. Это привело к перестановкам в итоговой таблице – и Перес стал четвертым.

После церемонии вручения Racing Point подала протест на Renault по поводу нарушения технического регламента. И спустя 10 дней FIA вынесла решение – аннулировать результаты Риккардо и Нико Хюлькенберга (который приехал пятым) на Гран При Японии. Благодаря этому третье место по итогам гонки досталось Пересу – фактически ему достался «подиум», хотя при этом Чеко сошел с дистанции.

В Renault апелляцию решили не подавать: «Мы не хотим тратить время и силы на бесплодные дебаты в Международном апелляционном суде, оспаривая субъективную оценку и последовавшие за ней санкции, связанные с помощью пилоту, не повлиявшую на производительность машины».

Ландо Норрис начал гонку вторым, но на первом круге после контакта с машиной одного из соперников откатился назад и потерял шансы на хороший результат.

Положение в чемпионате после 17-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 243 6 3 10 2 4
2. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 182 3 3 6 1 5
3. Mexico Серхио Перес  Racing Point 178 2 1 5   2
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 145 3 5 5 4 5
5. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 145   1 7 1 1
6. Germany Нико Хюлькенберг Renault 145     6   3
7. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 144 1   4 2 3
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 128     2 3 1
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 91 2 2 2 2 2
11. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 68       2 2
12. France Ромен Грожан Haas 66   2     7
13. France Пьер Гасли Toro Rosso 58     2    
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 19         2
15. Poland Роберт Кубица Williams 9         1

Гран При Мексики: Перес взорвал толпу, McLaren провалила гонку

Гран При Мексики: Перес взорвал толпу, McLaren провалила гонку
18/22

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Гран При Мексики: Карлос Сайнс выиграл четвертую квалификацию подряд, а Ландо Норрис помог McLaren взять весь первый ряд на решетке. Но команда из Уокинга провалила гонку. Сайнс из-за двух пит-стопов провалился в середину пелотона, а Ландо Норрису в боксах не прикрутили колесо, из-за чего британец потерял много времени и в итоге сошел с дистанции. 

К восторгу трибун первым клетчатый флаг увидел местный гонщик Серхио Перес, стартовавший пятым. В конце гонки мексиканец оборонялся от жестких атак Даниэля Риккардо и в какой-то момент даже оказался впереди. Австралиец, который чуть было не выиграл гонку, пришел к финишу вторым – хотя начал гонку с седьмой позиции и прорвался вперед благодаря очень длинному первому отрезку на шинах Hard. Седьмой подиум в сезоне для Toro Rosso привез Пьер Гасли.

Даниил Квят пострадал из-за своих действий в конце финального круга. Россиянин боролся за третье место с Нико Хюлькенбергом и выбил того с трассы, за что получил штраф в десять секунд и откатился на пятое место.

«Само собой, Нико защищался, я атаковал – и в результате произошло столкновение. Но такие вещи случаются. Особенно в последнем повороте последнего круга. Я думаю, людям нравится наблюдать за дуэлями на трассе, а потом нас за это штрафуют… Они просто убивают спорт таким образом. Да, порой мне не нравится то, что делают судьи», – сказал Квят после финиша.

Положение в чемпионате после 18-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 249 6 4 10 2 4
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 203 3 1 5   2
3. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 182 3 3 6 1 6
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 163 3 5 6 4 5
5. Germany Нико Хюлькенберг Renault 157     6   3
6. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 154 1   4 2 3
7. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 145   1 7 1 2
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 136     2 3 1
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 93 2 2 2 2 2
11. France Пьер Гасли Toro Rosso 74     3 1  
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 72       2 2
13. France Ромен Грожан Haas 66   2     7
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 20         2
15. Poland Роберт Кубица Williams 9         1

Гран При США: Риккардо победил в 4-й раз, Квят снова выбил соперника

Гран При США: Риккардо победил в 4-й раз, Квят снова выбил соперника
19/22

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Гран При США: машины McLaren окончательно укрепились в звании быстрейших на одном круге – Карлос Сайнс выиграл квалификацию в пятый раз подряд, второе место занял Ландо Норрис. 

В гонке испанцу опять не повезло. После старта Сайнс откатился назад, а ненадолго вышедший в лидеры Норрис уступил позицию Даниэлю Риккардо.

После позднего второго пит-стопа в конце гонки прорывался наверх и, обойдя Карлоса Сайнса, устремился в погоню за Риккардо, но финишировал в 1,7 секунды позади победителя. Лидер чемпионата из McLaren стал третьим.

Даниил Квят в конце гонки вел борьбу за пятую позицию, но, как и в прошлой гонке, столкнулся с соперником на последнем круге. Россиянин выбил с трассы Серхио Переса. Уже после гонки судьи присудили Квяту штраф в пять секунд, из-за чего в итоговом протоколе он оказался 7-м, пропустив вперед Переса и Кими Райкконена.

«Это просто дерьмо какое-то, – сказал Квят, когда услышал о наказании. – Это просто невероятно. Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные… Я даже не знаю. У меня нет слов. Это глупо. Очень глупо. Это просто неприемлемо. Правда».

Перес же поучаствовал еще в одном инциденте с гонщиком Toro Rosso – на последних кругах после столкновения с ним Пьер Гасли повредил подвеску и сошел с дистанции.

После гонки в Остине отрыв Сайнса от Переса в зачете составил 51 очко. Карлосу не хватило всего одного балла, чтобы досрочно стать чемпионом.

Положение в чемпионате после 19-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 264 6 5 11 2 4
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 213 3 1 5   2
3. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 201 3 3 7 2 6
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 188 4 5 7 4 5
5. Germany Нико Хюлькенберг Renault 169     6   3
6. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 160 1   4 2 3
7. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 153   1 7 1 2
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 140     2 3 1
9. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
10. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 93 2 2 2 2 3
11. France Пьер Гасли Toro Rosso 74     3 1 1
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 74       2 2
13. France Ромен Грожан Haas 67   2     7
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 20         2
15. Poland Роберт Кубица Williams 9         2

Гран При Бразилии: Гасли выиграл все, но Сайнс взял титул

Гран При Бразилии: Гасли выиграл все, но Сайнс взял титул
20/22

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Гран При Бразилии: Пьер Гасли стал звездой этапа в Сан-Паулу – там он впервые победил в квалификации, а потом контролировал ход гонки до финиша. Для Гасли этот подиум стал четвертым после возвращения в Toro Rosso – по этому показателю француз сравнялся с Даниилом Квятом.

Этот Гран При вошел в историю и благодаря Серхио Пересу, который стартовал последним и, проведя на один пит-стоп меньше соперников, закончил гонку вторым и оформил чемпионский титул.

Следом финишировал Кими Райкконен – этот подиум для финна стал восьмым и первым с Гран При Венгрии, когда он еще шел вторым в зачете.

До клетчатого флага не доехал только Лэнс Стролл – на его Racing Point не выдержала передняя подвеска в самом конце гонки.

Положение в чемпионате после 20-го этапа:  

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 282 6 5 12 2 4
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 219 3 1 5   2
3. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 210 3 3 7 3 6
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 198 4 5 7 4 5
5. Germany Нико Хюлькенберг Renault 169     6   3
6. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 168   1 8 1 2
7. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 164 1   4 2 3
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 140     2 3 2
9. France Пьер Гасли Toro Rosso 99 1 1 4 1 1
10. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98     2   1
11. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 95 2 2 2 2 3
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 86       2 2
13. France Ромен Грожан Haas 67   2     7
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 21         2
15. Poland Роберт Кубица Williams 9         2

Гран При Абу-Даби: борьба за победу до последнего круга

Гран При Абу-Даби: борьба за победу до последнего круга
21/22

Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Гран При Абу-Даби: в последней гонке сезона Ландо Норрис принес для McLaren девятый поул в сезоне, опередив Даниэля Риккардо и своего напарника Карлоса Сайнса.

Но удержать первую позицию Ландо не смог. Ставший по итогам гонки вице-чемпионом Серхио Перес заявил о себе – благодаря предельно длинному первому отрезку он получил преимущество в концовке, на последнем круге гонки обошел Норриса и одержал победу. Впрочем, даже если бы Ландо выиграл гонку, а Перес стал вторым, то британец из McLaren все равно бы не смог опередить мексиканца в борьбе за вице-чемпионство.

«Сам я показал себя дерьмовым гонщиком, прежде всего в психологическом плане. Мне нужно было обыграть одного конкретного парня, а я не сумел», – сказал Норрис после финиша.

Четвертое место занял новый чемпион Карлос Сайнс, который также практически под клетчатым флагом обогнал покидающего Формулу 1 Нико Хюлькенберга.

Единственным, кто не смог добраться до финиша, оказался Лэнс Стролл – его подвела машина. Пьер Гасли сломал переднее крыло после контакта с соперниками из Racing Point в первом повороте, но смог финишировать.

Итоговое положение в Формуле 1,5 в сезоне-2019:

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы Быстрый круг Н/Ф
1. Spain Карлос Сайнс McLaren 294 6 5 13 2 4
2. Mexico Серхио Перес  Racing Point 244 1 6 - 2
3. United Kingdom Ландо Норрис  McLaren 238 3 4 8 3 6
4. Australia Даниэль Риккардо Renault 208 4 5 7 5 5
5. Russian Federation Даниил Квят  Toro Rosso 179 1 - 5 2 3
6. Germany Нико Хюлькенберг Renault 177 - - 6 - 3
7. Finland Кими Райкконен  Alfa Romeo 174 - 1 8 1 2
8. Canada Лэнс Стролл  Racing Point 140 - - 2 3 3
9. Denmark Кевин Магнуссен  Haas 99 2 2 2 2 3
10. France Пьер Гасли Toro Rosso 99 1 1 4 1 1
11. Thailand Александр Элбон  Toro Rosso 98 - - 2 - 1
12. Italy Антонио Джовинацци  Alfa Romeo 87 - - - 2 2
13. France Ромен Грожан Haas 69 - 2 - - 7
14. United Kingdom Джордж Расселл  Williams 21 - -   - 2
15. Poland Роберт Кубица Williams 9 - - - - 2

Кубок конструкторов в Формуле 1,5 в сезоне-2019:

Кубок конструкторов в Формуле 1,5 в сезоне-2019:
22/22

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

  Команда  Мотор Очки Победы Поулы ЛК Подиумы*
1. McLaren 532 9 9 5 21
2. Renault 385 4 5 5 13
3. Racing Point   384 4 1 3 8
4. Toro Rosso 376 1 1 3 11
5. Alfa Romeo 261 - 1 3 8
6. Haas 168 2 4 2 2
7. Williams   30 - - - -

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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