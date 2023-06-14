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«Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes

Финский пилот признал, что проблемы бывшей команды стали для него неожиданностью

Рубен Циммерман
Автор:
Соавтор:
Адам Купер
Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1

Валттери Боттас выступал за Mercedes с 2017 по 2021 годы – этот был период, когда никто из соперников не мог угнаться за «Серебряными стрелами». Финский пилот выиграл десять Гран При и дважды стал вице-чемпионом мира, после чего его место в кокпите отдали молодому Джорджу Расселлу. 

Боттас ушел в Alfa Romeo – и именно в этот момент Mercedes вступила в полосу неудач. После смены регламента Ф1 результаты коллектива резко снизились. 

«Должен сказать, для меня такое развитие события стало сюрпризом, – признался 33-летний пилот. – Я знаю эту команду, ее людей и ее возможности. Но в истории Ф1 никому не удавалось доминировать достаточно долго. И порой перестановки в пелотоне случаются».

Он добавил с улыбкой: «Но то, что это случилось сразу после моего ухода, вовсе не совпадение».

Валттери продолжил: «Я не сомневаюсь, что с теми людьми и тем уровнем инфраструктуры, которыми он располагают, Mercedes обязательно добьется прогресса.

К тому же, теперь у их машины наконец-то правильные понтоны».

В Брэкли радикально переделали свое шасси W14 к Гран При Монако, после чего добились в Испании лучшего результата в сезоне – второго и третьего мест на финише.

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Фото: Alfa Romeo

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