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Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

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Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Автор:
, редактор

Российский пилот продолжает привлекать внимание всей Формулы 1

С момента объявления о переходе Никиты Мазепина в Формулу 1 прошла пара месяцев. До его дебюта в чемпионате еще семь недель. Но еще не сев в кокпит, россиянин уже попал в эпицентр слухов, обсуждений, критики и даже оскорблений. 

Во-первых, до сих пор не утихла прошлогодняя история с харассментом, в котором Мазепина обвинили после необдуманной публикации в соцсетях. Он без предупреждения схватил за грудь девушку, которая ехала с ним в одной машине, а потом выложил видеозапись этого эпизода в инстаграм. Ну, вы помните. 

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Сначала был шум в соцсетях и официальное осуждение со стороны Ф1 и Haas. Потом, когда казалось, что все подутихло, та самая девушка выложила пост с осуждением шовинистического отношения со стороны мужчин, и твиттер вспыхнул по новой. Haas даже пришлось выпустить официальное опровержение слухов об увольнении Мазепина, а Гюнтер Штайнер повторно пообещал разобраться с пилотом, не вынося дело на публику. 

А теперь дело дошло до нового руководителя Ф1 Стефано Доменикали. И он, конечно, тоже осудил действия российского гонщика.

Стефано Доменикали, руководитель Ferrari, на пресс-конференции

Стефано Доменикали, руководитель Ferrari, на пресс-конференции

Фото: Sutton Images

«То, что действия Мазепина неприемлемы, всем понятно, – заявил итальянец. – Мы поговорим с пилотами и доходчиво объясним, что на определенные темы нельзя шутить. Просто недопустимо. Гонщики играют слишком важные роли, чтобы не понимать, какой пример подают».

Доменикали вообще решил всерьез взяться за имидж Ф1. Он уже написал главе Ассоциации пилотов Алексу Вурцу письмо, в котором изложил взгляды на пилотов, как послов чемпионата. Но теперь босс Ф1 намерен и сам поговорить с гонщиками.

«Надо говорить не только о спорте, но и о ценностях Формулы 1, – подчеркнул Доменикали. – О проекте We Race As One, борьбе за разнообразие и экологических проектах. Я пригласил пилотов на встречу, чтобы все это обсудить. Мы намерены провести ее в Бахрейне».

Мазепин опасен за рулем?

Нет сомнений, что публикации в соцсетях и сексистские выходки на этой встрече будут обсуждаться наравне с коленопреклонением во имя равенства и братства. Правда, есть шанс, что этим разговор с Мазепиным не ограничится. Накануне британские СМИ возбудились после решения суда оштрафовать Никиту за... нарушение правил дорожного движения. Да, пожалуй от профессионального гонщика выходок на дороге ждешь меньше всего, но новичок Haas и тут сумел вляпаться. 

Дело было еще прошлым летом в графстве Оксфордшир. Мазепин решил не замедляться перед светофором и пролетел на красный. Недавний суд установил, что Никита пересек линию светофора почти через две секунды после включения красного сигнала, что, конечно, является серьезным нарушением. Общая сумма штрафа и выплат за судебные расходы составила почти 30 тысяч рублей. А еще Мазепину вписали три штрафных очка в британские водительские права. 

Никита Мазепин, HITECH GRAND PRIX, Кристиан Лундгор, ART Grand Prix и Дэн Тиктум, Dams

Никита Мазепин, HITECH GRAND PRIX, Кристиан Лундгор, ART Grand Prix и Дэн Тиктум, Dams

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Понятно, что английские журналисты тут же вспомнили обилие нарушений со стороны Мазепина в прошлом сезоне Формулы 2. Тогда Никита остановился всего в одном балле от дисквалификации. Как ту не вспомнить голландского журналиста Джека Плоя, который в прошлом году обещал отстранение Мазепина через пять гонок после дебюта в Ф1. 

Гюнтер Штайнер на тему агрессивного, подчас за пределами разумного, стиля вождения Никиты тоже высказывался, пообещав воспитать пилота. Но есть подозрение, что если поступки Никиты продолжат взрывать таблоид и портить имидж Ф1, его воспитанием займется весь чемпионат.

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Как бороться с Шумахером?

Штайнер пока вообще довольно снисходительно относится к проступкам Мазепина. Босс Haas уже обещал пилоту право на ошибки и говорил о постепенном обучении. Но тут есть дополнительный фактор.

За прошлые годы в Haas наверняка подустали от стычек собственных пилотов на трассе – Грожан и Магнуссен друг с другом не церемонились. Но Мазепину в этом плане придется быть намного осторожнее. 

Сколько бы денег отец российского пилота не перевел Haas, понятно, что для команды напарник Никиты будет важнее. Ведь это Мик Шумахер. Немец берет не только фамилией, но и связями: в Haas он ставленник Ferrari, а американская команда все плотнее сотрудничает с Маранелло. Сейчас, когда Скудерия отдала Haas часть сотрудников, включая Симоне Ресту, поставляет детали и строит базу американцев возле своей собственной, ругаться с ней Штайнеру явно не выгодно. 

Мик Шумахер, Haas F1 Team

Мик Шумахер, Haas F1 Team

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Конечно, Гюнтер не раз показывал, что в его команде уровень допуска выше, чем у многих других. Но если Никита станет своими действиями вредить Мику, реакция наверняка будет жесткой.

«Если они будут бороться, не вредя команде, то это не проблема», – заверил Штайнер. Вопрос лишь в том, считает он только прямой вред в виде потерянных позиций, или репутационный урон тоже. 

Так или иначе, а бороться друг с другом Шумахеру и Мазепину наверняка придется часто. В прошлом году медленнее Haas была только Williams, а в 2021-м у американцев есть все шансы оказаться последними. Сейчас вся надежда команды на мотор Ferrari, ведь он должен стать намного мощнее, чем в прошлом году. А вот на шасси американцы решили плюнуть.

Штайнер уже рассказал, что даже не думает работать над болидом-2021 в аэротуннеле, предпочитая сразу готовиться к 2022 году. Решение вполне логичное: прыгнуть сильно выше прошлогодних результатов в этом сезоне не получится. А вот в 2022-м можно все начать с чистого листа. 

Главное, чтобы на этом чистом листе 2022 года была и фамилия Мазепина. Пора перестать ездить на красный, начать корректнее бороться на трассе, и перестать снимать на видео свои приставания к девушкам. Может, тогда к лету выходки Никиты и забудутся.

Никита Мазепин, Carlin

Никита Мазепин, Carlin

Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Нейтральный гонщик

Недавно мы обсуждали слова Никиты об особом отношении к русским людям за границей. Уж не знаю, был он прав или нет, но в Формуле 1 Мазепину, видимо, придется выступать как не совсем россиянину.

В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд запретил российские флаг и гимн на чемпионатах мира до конца 2022 года. Так что триколора на болиде Haas не будет, и даже если Никита вдруг одержит победу, стоять на подиуме придется не под гимн, а под «Катюшу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Автор Иван Матушкин

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