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Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио

После Гран При США, где Мекс Ферстаппен повышал голос на своего инженера во время переговоров, Питер Уиндзор вспомнил одну любопытную историю

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Берни Экклстоун

Из-за того, что на его Red Bull в Остине возникли проблемы с тормозами, Макс Ферстаппен крайне нервно реагировал на сообщения Джанпьеро Ламбьязе. 

Кроме того, гонщик регулярно сквернословил, описывая гоночному инженеру работу тормозов. «Кусок дерьма», – это еще далеко не худшее из того, что прозвучало в эфире. При этом трехкратный чемпион мира был вовсе не единственным, кто не слишком следил за словами. 

Переговоры Шарля Леклера, Юки Цуноды, Нико Хюлькенберга, Лэнса Стролла и даже Льюиса Хэмилтона тоже пришлось запикивать по ходу трансляции.  

В своем блоге на Youtube свое внимание на эту ситуацию обратил Питер Уиндзор. Журналист, в прежние годы много работавший в командах Ф1, отметил: «Макс был очень рассержен, мне даже стало жалко Джанпьеро.

Он информирует пилота, что того нагоняет Льюис, а в ответ слышит крик: "Ничего мне не говори, когда я в зоне торможения!". А высказывания Ферстаппена про тормоза вообще порой были непечатными. 

Макс, ты же трехкратный чемпион, тебе нельзя так выражаться. Да, в эфире эти слова заглушили, но ведь сейчас Формулу 1 смотрит множество детей».

Уиндзор добавил: «Думаю, спорту стоит ввести правила относительно того, что разрешено говорить. Видь в наши дня даже малыши уже догадываются, что именно там запикали. Нам совсем не нужны такие эпизоды».

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Но самое интересное – ветеран Ф1 рассказал, как подобная практика вообще укоренилась в трансляциях. Как оказалось, произошло это из-за прежнего главы спорта Берни Экклстоуна в то время, когда переговоры пилотов только-только стали появляться в эфире два с лишним десятилетия назад. 

«Все началось с Берни, – объяснил журналист. – Это он много лет назад закрыл глаза на то, что Ральф Шумахер впервые употребил матерное слово по радио. 

Берни тогда решил, что это очень забавно и пойдет на пользу Формуле 1. Я в то время был категорически не согласен с ним – по тем же причинам, что и сейчас. Если ты стараешься привлечь молодую аудиторию, то не имеешь права действовать так. 

Подобное запрещено в других спортивных дисциплинах, и в Ф1 этому тоже не должно быть места. Да, в трансляциях они вычищают все подобные слова, но рано или поздно наверняка что-то пропустят».

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