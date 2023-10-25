Берни виноват. Ветеран Ф1 рассказал, почему пилоты так много ругаются по радио

Из-за того, что на его Red Bull в Остине возникли проблемы с тормозами, Макс Ферстаппен крайне нервно реагировал на сообщения Джанпьеро Ламбьязе.

Кроме того, гонщик регулярно сквернословил, описывая гоночному инженеру работу тормозов. «Кусок дерьма», – это еще далеко не худшее из того, что прозвучало в эфире. При этом трехкратный чемпион мира был вовсе не единственным, кто не слишком следил за словами.

Переговоры Шарля Леклера, Юки Цуноды, Нико Хюлькенберга, Лэнса Стролла и даже Льюиса Хэмилтона тоже пришлось запикивать по ходу трансляции.

В своем блоге на Youtube свое внимание на эту ситуацию обратил Питер Уиндзор. Журналист, в прежние годы много работавший в командах Ф1, отметил: «Макс был очень рассержен, мне даже стало жалко Джанпьеро.

Он информирует пилота, что того нагоняет Льюис, а в ответ слышит крик: "Ничего мне не говори, когда я в зоне торможения!". А высказывания Ферстаппена про тормоза вообще порой были непечатными.

Макс, ты же трехкратный чемпион, тебе нельзя так выражаться. Да, в эфире эти слова заглушили, но ведь сейчас Формулу 1 смотрит множество детей».

Уиндзор добавил: «Думаю, спорту стоит ввести правила относительно того, что разрешено говорить. Видь в наши дня даже малыши уже догадываются, что именно там запикали. Нам совсем не нужны такие эпизоды».

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Ландо Норрис, McLaren, с юными картингистами

Но самое интересное – ветеран Ф1 рассказал, как подобная практика вообще укоренилась в трансляциях. Как оказалось, произошло это из-за прежнего главы спорта Берни Экклстоуна в то время, когда переговоры пилотов только-только стали появляться в эфире два с лишним десятилетия назад.

«Все началось с Берни, – объяснил журналист. – Это он много лет назад закрыл глаза на то, что Ральф Шумахер впервые употребил матерное слово по радио.

Берни тогда решил, что это очень забавно и пойдет на пользу Формуле 1. Я в то время был категорически не согласен с ним – по тем же причинам, что и сейчас. Если ты стараешься привлечь молодую аудиторию, то не имеешь права действовать так.

Подобное запрещено в других спортивных дисциплинах, и в Ф1 этому тоже не должно быть места. Да, в трансляциях они вычищают все подобные слова, но рано или поздно наверняка что-то пропустят».