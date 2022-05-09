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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Берни раскритиковал Гран При Майами. Ему ответили

Бывшему коммерческому боссу Ф1 не понравилось то шоу, в которое превратили новый американский этап

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Берни раскритиковал Гран При Майами. Ему ответили
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Дебют Формулы 1 в крупнейшем городе Флориды получился очень американским: с многочисленными элементами шоу (достаточно вспомнить яхты в бутафорской гавани), множеством приглашенных звезд и шлемами для американского футбола на подиуме. 

Многие отметили, что такой подход к Гран При заметно контрастирует с традициями спорта. Одним из тех, кто раскритиковал новый этап, стал Берни Экклстоун. 

«Они устроили Формулу 1 в американском стиле, – сказал 91-летний британец в интервью Bloomberg. – Наверное, для них это хорошо, потому что в Америке проходит множество всяких глупых шоу – и всем нравится. Но я бы организовал все совершенно иначе».

Издание обратилось за комментарием к владельцам спорта из Liberty Media – и там ответили неожиданно жестко. 

«Берни может болтать все, что ему угодно, – заявил генеральный директор компании Грег Маффей. – Реальность в том, что сейчас все хотят именно такого».

По ходу Гран При Майами организатором пришлось несколько раз ремонтировать покрытие, которое стало разрушаться, а отсутствие безопасного барьера в 13-м повороте стало поводом для критики со стороны пилотов. 

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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