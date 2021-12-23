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Формула 1 Новости

Берни опять иронизирует: над судьями, зарплатами и самовозом

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Бывший глава Формулы 1 подготовил традиционную рождественскую открытку

Берни опять иронизирует: над судьями, зарплатами и самовозом

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун представил новую рождественскую открытку. Такие послания для участников чемпионата он регулярно готовит все последние годы.

На открытке 2021 года на переднем плане заметно сражение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, которое снабжено подписью: «Хотя бы иногда машины могут быть равны в скорости». Это очевидный намек на превосходство техники Mercedes в предыдущих сезонах, благодаря чему болид Льиса Хэмилтона даже получил в среде недоброжелателей прозвище «самовоз».

На заднем плане изображена процедура преклонения колен гонщиками перед стартом, которая является символом борьбы с расизмом и за равноправие. При этом слово «равенство» на футболках пилотов снабжено значком $, что можно расценить как призыв к равенству зарплат гонщиков.

Хватило на открытке места и медработникам, которые вакцинируют гонщиков от коронавируса.

Не менее интересна подпись на обратной стороне открытки. Там Экклстоун формулирует главные спортивные правила на 2022 год, тем самым подшучивая над судьями: «Не пересекайте белую линию, рассчитывайте на небольшую помощь судей в борьбе с соперниками и не гоняйтесь!»

Рождественская открытка Берни Экклстоуна

Рождественская открытка Берни Экклстоуна

Наконец, Экклстоун желает всем причастным к Формуле 1 хорошенько отдохнуть на рождественских каникулах, замечая, что в следующем году сделать это не удастся – тут прослеживается явный намек на сверхплотный календарь чемпионата 2022 года.

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