Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

В самом конце Гран При Азербайджана россиянин Никита Мазепин проиграл позицию своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. Немец атаковал россиянина на прямой, а потом возмутился небольшим движением Никиты в бок.

В Формуле 1 смещения на прямых запрещены, если происходят более одного раза. Но Шумахер счел, что маневр Мазепина поставил в опасную ситуацию обоих пилотов.

С племянником согласился бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер, который призвал отстранить Мазепина на одну гонку. А вот другой экс-пилот – Герхард Бергер – ничего предосудительного в действиях россиянина не нашел.

«В наше время такое было нормальным, – сказал Бергер Sport1. – Человек, который едет впереди, всегда так поступал. Тогда правила это не запрещали, или просто камер не было, чтобы это увидели.

Но если бы Мазепин нарушил правила, судьи бы отреагировали и дали ему штраф. Этого не случилось, значит все осталось в рамках нормального».

Бергера поддержал еще один экс-пилот Ф1 Кристиан Даннер: «Мику не стоит думать, что он будет обгонять соперника на последнем круге, а тот просто подвинется».