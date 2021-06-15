Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации Следующая / СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Автор:
, редактор

Герхард не увидел проблемы в смещении Никиты на прямой в Баку

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

В самом конце Гран При Азербайджана россиянин Никита Мазепин проиграл позицию своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. Немец атаковал россиянина на прямой, а потом возмутился небольшим движением Никиты в бок. 

В Формуле 1 смещения на прямых запрещены, если происходят более одного раза. Но Шумахер счел, что маневр Мазепина поставил в опасную ситуацию обоих пилотов.

С племянником согласился бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер, который призвал отстранить Мазепина на одну гонку. А вот другой экс-пилот – Герхард Бергер – ничего предосудительного в действиях россиянина не нашел.

«В наше время такое было нормальным, – сказал Бергер Sport1. – Человек, который едет впереди, всегда так поступал. Тогда правила это не запрещали, или просто камер не было, чтобы это увидели.

Но если бы Мазепин нарушил правила, судьи бы отреагировали и дали ему штраф. Этого не случилось, значит все осталось в рамках нормального».

Бергера поддержал еще один экс-пилот Ф1 Кристиан Даннер: «Мику не стоит думать, что он будет обгонять соперника на последнем круге, а тот просто подвинется».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Предыдущая новость

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Следующая новость

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

2
Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

1дн
3
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

2дн
4
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

5
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

20ч
Самое важное:
СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Формула 1

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

20ч
Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

21ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным
Формула 1

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал Гран При Азербайджана
Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку Гран При Азербайджана
Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR
Формула 1 Формула 1

Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1 Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды
Формула 1 Формула 1

Когда Aston Martin станет чемпионом мира? Отвечает босс команды

В Williams уход Расселла назвали большой потерей
Формула 1 Формула 1

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

Самое важное:

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Формула 1 Формула 1

Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Марко: Пусть Боттас не звонит в Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.