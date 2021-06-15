Бергер заступился за Мазепина перед Шумахерами
Герхард не увидел проблемы в смещении Никиты на прямой в Баку
В самом конце Гран При Азербайджана россиянин Никита Мазепин проиграл позицию своему партнеру по Haas Мику Шумахеру. Немец атаковал россиянина на прямой, а потом возмутился небольшим движением Никиты в бок.
В Формуле 1 смещения на прямых запрещены, если происходят более одного раза. Но Шумахер счел, что маневр Мазепина поставил в опасную ситуацию обоих пилотов.
С племянником согласился бывший пилот Ф1 Ральф Шумахер, который призвал отстранить Мазепина на одну гонку. А вот другой экс-пилот – Герхард Бергер – ничего предосудительного в действиях россиянина не нашел.
«В наше время такое было нормальным, – сказал Бергер Sport1. – Человек, который едет впереди, всегда так поступал. Тогда правила это не запрещали, или просто камер не было, чтобы это увидели.
Но если бы Мазепин нарушил правила, судьи бы отреагировали и дали ему штраф. Этого не случилось, значит все осталось в рамках нормального».
Бергера поддержал еще один экс-пилот Ф1 Кристиан Даннер: «Мику не стоит думать, что он будет обгонять соперника на последнем круге, а тот просто подвинется».
Читайте также:
Предыдущая новость
Перес недоволен соперниками. Все из-за обгонов в квалификации
Следующая новость
СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes