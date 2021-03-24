30 лет назад Герхард Бергер был напарником Айртона Сенны в Формуле 1 и одним из пилотов запомнившейся своими успехами команды McLaren-Honda – теперь же австриец возглавляет чемпионат DTM. В межсезонье в серии произошла настоящая революция: от автомобилей, специально построенных для участия в этом турнире, к достаточно «стандартной» по гоночным меркам технике класса GT3. Параллельно Бергер координирует проект создания экспериментального 1000-сильного гоночного электромобиля – с целью понять, как может выглядеть использование электрических технологий в будущем.

В очередном интервью из серии #ThinkingForward мы беседуем с 10-кратным победителем Гран При о будущем DTM и о его взглядах на развитие Формулы 1.

Именно с темы Ф1 мы и начали – тем более, что сейчас чемпионат возглавляет Стефано Доменикали, знакомый Бергеру по совместной работе в Ferrari.

«Я люблю Формулу 1. Она по-прежнему остается высококонкурентным видом спорта. Но иногда кажется, что она сходит с правильной траектории. К примеру, Чейз Кэри [занимавший пост руководителя Ф1 в 2017-2020 годах] к моменту своего назначения, по сути, никогда и не видел Формулу 1 изнутри. И ему как американцу было не так уж и просто понять некоторые базовые принципы этой дисциплины. Я сильно уважаю его как менеджера – но все-таки не думаю, что он был подходящим человеком на этот пост. Тут нужен человек, знающий все изнутри – каким был Берни Экклстоун. Так что, думаю, Стефано больше подходит для этой должности. Но, конечно, мы все знаем, что важным качеством Берни была способность добиваться своего, не упускать открывающиеся возможности. И нам еще предстоит узнать, сможет ли Стефано действовать в том же ключе. Но в любом случае, я считаю, Liberty поступила правильно. Думаю, это хорошая новость для Формулы 1».

Герхард Бергер за рулем Ferrari 412T2 по ходу сезона Формулы 1 1995 года Фото: Motorsport Images

В то время как Доменикали встал у руля Формулы 1, Бергер уже некоторое время стоит у руля DTM – серии, которая переживает радикальные изменения после ухода почти всех автопроизводителей и связанного с этим перехода на технику класса GT3. При этом Бергер утверждает, что переход на новую технику не так уж много меняет в базовых принципах чемпионата.

«ДНК нашего чемпионата не меняется. Может быть, GT3 – даже лучший вариант для нас. Так как машины выглядят как серийные модели Mercedes, BMW и Audi – в то время как раньше автомобили только напоминали такие модели внешне. Но самое важное – благодаря этому изменению у нас будет больше марок. Раньше речь всегда шла о двух-трех марок, и зрителям этого обычно было мало. При этом машины выглядят весьма впечатляюще. И компоновка у них разная: у кого-то мотор спереди, у кого-то сзади, у кого-то – посередине. Единственную сложность я вижу в необходимости введения системы выравнивания сил, но мы рассчитываем справиться с этим, используя разумный и прозрачный подход. Все остальное остается прежним: трассы, формат гонок, телетрансляции…

DTM не привязана к конкретным техтребованиям. Главная составляющая в нашем турнире – профессиональные гонщики. Пилоты высшего уровня, лучшие команды. И при этом каждой машиной управляет один пилот – это выделяет нас на фоне других турниров категории GT, где два или три пилота садятся за руль по очереди».

Один из ключевых вопросов, относящихся к будущему серии – на какие силовые установки делать ставку? Формула 1 и WRC продолжают работать с гибридными установками и синтетическим топливом, в то время как другие активно экспериментируют с электромоторами.

«Сейчас никто точно не знает, какая технология будет наиболее популярной в будущем. Политики подают определенные сигналы – но меня удивляет их готовность так быстро отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Мы решили построить гоночный электромобиль в качестве эксперимента – но параллельно изучаем перспективы гибридных установок».

Герхард Бергер после победы в Гран При Канады 1992 года Фото: Motorsport Images

Решение о том, вокруг какого мотора строить гоночные автомобили в будущем, может стать судьбоносным. Бергер видит вполне реальной ситуацию, когда окончательное решение примут болельщики – но считает необходимым учитывать роль спорта, которая не сводится исключительно к развлекательной.

«Когда ты слишком мало думаешь о спортивной составляющей, успеха не жди. Все-таки спорт – это событие, в котором участвуют необычные люди. Пилоты, которые способны на большее, чем обычный человек. И я считаю, что логично, когда спорт задает тенденции, а не следует им.

Лично мне как гонщику не особо важно, на чем работает мотор. Что для меня важно, так это мощность. Которая разгоняет машину до скоростей, на которых пилоту приходится бороться с болидом, укрощать его. Наш экспериментальный автомобиль с мотором на 1 200 л.с. и полным приводом едет быстро и очень зрелищно. Теперь мы хотим попытаться на базе этой экспериментальной конструкции построить автомобиль, который был бы готов к массовому производству. Чтобы потом организовать отдельные заезды для электромобилей в рамках гоночного уик-энда. Дать возможность фанатам сравнить гонки на автомобилях с разными силовыми установками. И дать болельщикам высказать свое мнение».

Бергер с Рене Растом, трижды выигравшим DTM за последние четыре года Фото: ITR eV

При этом за благополучие автоспорта в целом Бергер особо не беспокоится.

«Думаю, следующие пять лет будут для автопрома весьма интересными – особенно выбор той технологии, которая будет использоваться в будущем для приведения машин в движение. В любом случае связь между серийными машинам и гоночными должна сохраняться. И автоспорт по-прежнему может быть испытательной площадкой для новых технологий».