Бергер: Сейчас Сенна был бы президентом Бразилии
Бывший напарник трехкратного чемпиона мира считает, что Айртон обладал всеми нужными для политика качествами
В марте 2020 года трехкратному чемпиону Формулы 1 Айртону Сенне могло бы исполниться 60 лет. Его жизнь трагически оборвалась в 1994 году в результате смертельной аварии в Имоле.
В недавнем интервью немецкому изданию Kicker бывший напарник Сенны по команде McLaren, а ныне руководитель серии DTM Герхард Бергер порассуждал о том, как могла бы сложиться судьба Айртона, если бы та авария не унесла его жизнь.
«История Формулы 1 была бы совсем другой, – считает Бергер. – Сенна выиграл бы семь или восемь титулов. И Михаэль Шумахер не смог бы к нему даже приблизиться. Шумахер просто не обладал данными, чтобы сравниться с Сенной.
Кем бы он был сейчас? Президентом Бразилии. Я серьезно. Он всегда следил за политикой, он уже помогал детям. Десятки тысяч людей пришли на его похороны. Вся страна его поддерживала. И самое главное: он обладал необходимыми для политика качествами».
Ранее пост президента Бразилии Сенне уже пророчил Эдриан Ньюи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Айртон Сенна В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Бергер: Сейчас Сенна был бы президентом Бразилии
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