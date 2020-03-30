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Формула 1 / Новость

Бергер: Сейчас Сенна был бы президентом Бразилии

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Бергер: Сейчас Сенна был бы президентом Бразилии
Автор:
, Редактор
30 мар. 2020 г., 14:15

Бывший напарник трехкратного чемпиона мира считает, что Айртон обладал всеми нужными для политика качествами

В марте 2020 года трехкратному чемпиону Формулы 1 Айртону Сенне могло бы исполниться 60 лет. Его жизнь трагически оборвалась в 1994 году в результате смертельной аварии в Имоле.

В недавнем интервью немецкому изданию Kicker бывший напарник Сенны по команде McLaren, а ныне руководитель серии DTM Герхард Бергер порассуждал о том, как могла бы сложиться судьба Айртона, если бы та авария не унесла его жизнь.

«История Формулы 1 была бы совсем другой, – считает Бергер. – Сенна выиграл бы семь или восемь титулов. И Михаэль Шумахер не смог бы к нему даже приблизиться. Шумахер просто не обладал данными, чтобы сравниться с Сенной.

Кем бы он был сейчас? Президентом Бразилии. Я серьезно. Он всегда следил за политикой, он уже помогал детям. Десятки тысяч людей пришли на его похороны. Вся страна его поддерживала. И самое главное: он обладал необходимыми для политика качествами».

Ранее пост президента Бразилии Сенне уже пророчил Эдриан Ньюи.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Айртон Сенна В Магазин
Автор Сергей Иванов

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