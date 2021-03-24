Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Смиритесь: Ф1 опять будет стоять на коленях Следующая / Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты
Формула 1 / Новость

Бергер: С Феттелем Aston Martin сможет побеждать чаще

Автор:
, редактор

Бывший пилот Ф1 не верит в шансы Феттеля на титул, но победы на Гран При допускает

Бергер: С Феттелем Aston Martin сможет побеждать чаще

Уход Себастьяна Феттеля из Ferrari многие восприняли как конец карьеры немца на высшем уровне. Однако бывший пилот Ф1 Герхард Бергер считает, что в Aston Martin четырехкратный чемпион мира вполне может начать вновь выигрывать гонки.

«Себастьяну повезло быть в положении, когда он сам решает, продолжать карьеру или нет, – сказал Бергер. – Финансово он полностью независим и самостоятельно решил, что хочет выступать и дальше. 

Aston Martin явно была правильным выбором. В плане имиджа она почти на уровне Ferrari, а тесное сотрудничество с Mercedes дает команде первоклассные технологии. 

Хотя и надо признать, что ресурсов для борьбы за титул у них нет. Вопрос в том, сможет ли Себастьян выигрывать гонки. Я думаю, что да. В прошлом году эта команда одну гонку выиграла, а с Себастьяном они могут побеждать чаще. Себ производит хорошее впечатление, а насколько сильна команда – увидим». 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Смиритесь: Ф1 опять будет стоять на коленях

Предыдущая новость

Смиритесь: Ф1 опять будет стоять на коленях

Следующая новость

Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты

Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

11мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Себастьян Феттель
Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1 / Самое интересное

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач

More from
Aston Martin Racing
Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1
Формула 1 / Новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin
Формула 1 / Новость

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.