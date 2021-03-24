Бергер: С Феттелем Aston Martin сможет побеждать чаще

Бывший пилот Ф1 не верит в шансы Феттеля на титул, но победы на Гран При допускает
Уход Себастьяна Феттеля из Ferrari многие восприняли как конец карьеры немца на высшем уровне. Однако бывший пилот Ф1 Герхард Бергер считает, что в Aston Martin четырехкратный чемпион мира вполне может начать вновь выигрывать гонки.
«Себастьяну повезло быть в положении, когда он сам решает, продолжать карьеру или нет, – сказал Бергер. – Финансово он полностью независим и самостоятельно решил, что хочет выступать и дальше.
Aston Martin явно была правильным выбором. В плане имиджа она почти на уровне Ferrari, а тесное сотрудничество с Mercedes дает команде первоклассные технологии.
Хотя и надо признать, что ресурсов для борьбы за титул у них нет. Вопрос в том, сможет ли Себастьян выигрывать гонки. Я думаю, что да. В прошлом году эта команда одну гонку выиграла, а с Себастьяном они могут побеждать чаще. Себ производит хорошее впечатление, а насколько сильна команда – увидим».