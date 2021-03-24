Бергер: С Феттелем Aston Martin сможет побеждать чаще

Уход Себастьяна Феттеля из Ferrari многие восприняли как конец карьеры немца на высшем уровне. Однако бывший пилот Ф1 Герхард Бергер считает, что в Aston Martin четырехкратный чемпион мира вполне может начать вновь выигрывать гонки.

«Себастьяну повезло быть в положении, когда он сам решает, продолжать карьеру или нет, – сказал Бергер. – Финансово он полностью независим и самостоятельно решил, что хочет выступать и дальше.

Aston Martin явно была правильным выбором. В плане имиджа она почти на уровне Ferrari, а тесное сотрудничество с Mercedes дает команде первоклассные технологии.

Хотя и надо признать, что ресурсов для борьбы за титул у них нет. Вопрос в том, сможет ли Себастьян выигрывать гонки. Я думаю, что да. В прошлом году эта команда одну гонку выиграла, а с Себастьяном они могут побеждать чаще. Себ производит хорошее впечатление, а насколько сильна команда – увидим».