Бергер: Red Bull припрятала в рукаве серьезный козырь

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Три первых Гран При сезона обозначили преимущество Ferrari, однако уик-энд в Имоле получился триумфальным для Red Bull. Сейчас между двумя командами – всего 11 очков в Кубке конструкторов, и за 19 этапов до конца сезона еще очень рано делать выводы о том, кто в итоге станет сильнейшим.

Победитель восьми гонок Ф1 и нынешний босс DTM Герхард Бергер поделился своими взглядами на то, как будет складываться противостояние двух топ-команд. По мнению австрийца, в Маранелло сразу смогли показать свою реальную силу, тогда как Милтон-Кинсу еще только предстоит это сделать.

«Я считаю, что преимущество в итоге будет у Red Bull, пусть даже по первым гонкам этого однозначно не сказать, – отметил 62-летний Бергер в эфире Servus TV. – Сейчас их машина слишком тяжелая. Но думаю, у них еще кое-что припрятано в рукаве.

В первых гонках у них еще не было достаточной стабильности шасси. Кроме того, температуру шин не всегда удавалось держать в нужном диапазоне. Когда это получалось – они ехали быстро.

[Серхио] Перес сделал за зиму гигантский шаг вперед, хотя он по-прежнему позади Макса. Но сейчас он стал превосходным вторым номером».

Австриец продолжил: «Если говорить про Ferrari, то сейчас они быстрее, у них нет проблем с балансом, они отлично работают с резиной и могут атаковать. Их слабым местом я вижу [Карлоса] Сайнса. Он хороший гонщик, но не хочет работать на лидера, даже если сам уже несколько раз ошибся

И еще мне кажется, что сейчас Ferrari не может приказать Сайнсу действовать в интересах Шарля. В итоге, они неизбежно будут отбирать очки друг у друга. А это, разумеется, сыграет на руку Red Bull».

«Хорошая машина дала все ответы»

Герхард также обратил внимание на интересные трансформации, которые произошли с гонщиками чемпионата по сравнению с минувшим сезоном.

«В прошлом году журналисты часто спрашивали меня, достаточно ли гонщики Ferrari хороши для этой команды, – объяснил он. – И я не уставал повторять: дайте им быструю машину, и тогда все станет видно.

Сейчас у Ferrari быстрая машина. И мы действительно видим все очень наглядно. Леклер выжимает абсолютный максимум, при этом интересно, что в их дуэлях с Максом последний смотрится более агрессивно.

Конечно же, такие вещи, как ошибка [Леклера] в Имоле, просто не должны происходить. Если вспомнить прошлогоднее сражение за титул, сражение было столь упорным, что каждая ошибка могла стать решающей. Шарль – хороший гонщик, но он должен добиваться результата. Посмотрим, что будет дальше».

Формула 1 продолжит сезон 6-8 мая новой гонкой в Майами.