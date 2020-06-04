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Формула 1 / Новость

Бергер пригласил Феттеля в DTM

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Бергер пригласил Феттеля в DTM
Автор:
, редактор
4 июн. 2020 г., 08:46

Босс кузовной серии считает, что в Mercedes Себастьяна не возьмут

Место Себастьяна Феттеля в Формуле 1 оказалось под угрозой после объявления о его расставании с Ferrari в конце 2020 года. Сам немец никак не комментирует свое будущее, но часть экспертов ждет от него завершения карьеры. Бывший пилот Ф1 Герхард Бергер, который ныне руководит кузовной серией DTM, предложил Феттелю место в своем чемпионате.

«А почему бы и нет?», – цитирует Бергера газета Kolner Express. По мнению австрийца, шансов остаться в Ф1 у Феттеля не много: «Он хочет выступать за топ-команду, но места есть только в Mercedes. И, боюсь, что они уже тоже заняты».

Расставание Феттеля с Ferrari Бергер счел предсказуемым, но произошедшем не по вине пилота: «Это можно было предвидеть. Но ему не стоит себя винить. Он стал не первым, кому не удалось вернуть Ferrari на победный путь. Я сам был одним из таких.

Но Себастьян легко это переживет. Он четырехкратный чемпион мира, а такого успеха мало кто добивался».

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Об этой статье

Серия DTM , Формула 1
Пилоты Герхард Бергер , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Иван Матушкин

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