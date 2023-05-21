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Бергер посоветовал Формуле 1 не увлекаться Америкой

По мнению австрийца, превратившего DTM в заурядную серию Гран Туризмо, важно помнить о европейских корнях гоночного спорта

Алтай Гек
Автор:
Герхард Бергер, президент ITR

За шесть последних лет, что Формулой 1 вледеет американская компания Liberty Media, чемпионат претерпел серьезные изменения, а его стоимость выросла в четыре раза. 

В то же время, далеко не всем о душе излишняя «американизация» Больших Призов, где во главу угла ставится зрелищность.  

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На эту тему в эфире ServusTV высказался бывший пилот Ф1 и экс-босс серии DTM Герхард Бергер. 

«Когда Liberty Media пришла к власти, спорту удалось значительно усилить свои позиции в США, – сказал 63-летний Бергер. – Это мне нравится.  

Но вы должны помнить, что Формула 1 по своей сути принадлежит к европейской культуре. И отходить от этого нельзя. Мне не по душе ставка американцев на шоу-составляющую, она обедняет Ф1. Даже от документального цикла от Netflix я не в восторге».

Он добавил: «Зрелищность – это, конечно, хорошо. Прежде мы уже гонялись в Америке, но не были там кому-то интересны. Да, была небольшая постоянная аудитория, но она составляла всего около 30 тысяч зрителей. 

Сейчас в Майами на гонку приходит по 300 тысяч человек, а в Остине – и вовсе 400 тысяч».

В календаре сезона-2023 запланированы сразу три Гран При в США – их примут Майами, Остин и Лас-Вегас.

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