Бергер посоветовал Ферстаппену поучиться у Льюиса

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В финале прошлого сезона Макс Ферстаппен не раз становился объектом критики со стороны болельщиков, соперников и в конечном итоге судей за излишне агрессивное пилотирование. В борьбе за титул он зачастую атаковал даже там, где очевидно не мог совершить обгон без выезда за пределы трассы.

В итоге титул достался именно ему, но теперь ситуация изменилась, уверен экс-пилот Ф1 и нынешний глава DTM Герхард Бергер. В разговоре с Motorsport.com он сравнил двух современных пилотов друг с другом, а также с парой классических соперников из его собственной гоночной молодости: Айртоном Сенной и Аленом Простом.

«Я не уверен, что Льюису стоит перенимать у Макса агрессивности, –сказал Бергер. – Мне кажется, Хэмилтон поступает очень умно, когда пропускает соперника и избегает столкновений, чтобы потом контратаковать и вернуть позицию. Он очень спокоен, очень опытен. И всегда использует свой шанс. За исключением гонки в Сильверстоуне, весь прошлый год он пилотировал идеально.

Если сравнивать стиль Хэмилтона с Аленом Простом и Айртоном Сенной, то Льюис где-то посредине. За 45 лет моей карьеры в автоспорте я не видел гонщиков лучше, чем Хэмилтон и Сенна. Для меня Сенна все же выше, но только из-за его личных качеств и его шарма. Но как пилот, Льюис ни в чем не уступает Сенне.

Что касается Ферстаппена, то в прошлом году он вынужден был вести себя агрессивно чтобы уровнять шансы, так как машина у Хэмилтона была быстрее. В этом сезоне, получив лучший болид, Максу нужно будет поменять свой подход, так как больше нет необходимости так рисковать.

Ферстаппену лучше вести себя так, как год назад вел себя Льюис. Научиться говорить себе «ок, сегодня я не выиграю гонку, но заработаю очки за второе место и одержу победу в следующий раз». Тем более, что сейчас от гонки к гонке все будут решать настройки».

Дополнительная информация: Люк Смит