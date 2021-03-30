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Формула 1 / Новость

Бергер объяснил сложности Феттеля неумением держать удар

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По мнению бывшего гонщика, Себастьян способен добиваться результата только в условиях комфорта

Бергер объяснил сложности Феттеля неумением держать удар

Себастьян Феттель неудачно начал новый сезон Формулы 1 после перехода из Ferrari в Aston Martin. В квалификации немец стал лишь 18-м, из-за штрафа стартовал последним, а в гонке после столкновения с Эстебаном Оконом финишировал на предпоследнем 15-м месте.

Победитель десяти Гран При Герхард Бергер отметил, что для Себа нужны особенные условия, чтобы добиваться хороших результатов. В их числе – статус лидера команды и отсутствие сильной внутренней конкуренции.

«Себастьян – четырехкратный чемпион мира, он выдающийся пилот, в этом не может быть сомнений, – сказал Бергер в подкасте In the Fast Lane. – Но он никогда на отличался умением выдерживать прессинг. Вспомните, когда в Red Bull пришел Даниэль Риккардо, он был очень хорош и начал оказывать давление на Себастьяна. И Тому оказалось сложно справиться с этим. Затем эта же история повторилась и в Ferrari [с Шарлем Леклером]». 

Бергер добавил: «Даже когда вы просто смотрите на него, то видите, что он напряжен. Он не может расслабиться. Он пытается проявить себя, но сейчас это невозможно – или машина недостаточно хороша, или сам он недостаточно хорош. В такой ситуации вам нужно остановиться, сделать шаг назад и сказать самому себе: "Так, успокойся, и успехи снова придут".

Кроме того, он уже близок к концу карьеры. Проведя так много гонок и выиграв четыре титула, ты оказываешься в положении, когда уже не хочешь чрезмерно рисковать в сражениях. Рисковать так, как ты это делал, еще не имея побед в гонках».

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Фернандо Алонсо, Alpine A521, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21, Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По мнению Бергера, нынешняя ситуация сложна для Феттеля тем, что попытки исправить ее могут иметь прямо противоположный эффект.

«Сейчас для него все идет не так, – объяснил 61-летний австриец. – Он начинает допускать ошибки, и у людей появляются к нему вопросы. Это, в свою очередь, неизбежно увеличивает прессинг. А он, как я уже сказал в самом начале, совсем не любит прессинг».

При этом Герхард уверен, что для четырехкратного мира не имеет значения, что он выступает в паре с сыном босса команды Лэнсом Строллом. Гораздо важнее, сможет ли Себ подтвердить свое превосходство в скорости над канадцем.

«Все зависит от его формы, – отметил Бергер. – Если ты медленнее напарника, а он по сути владеет командой, это плохо для тебя. Но не все ли равно, если ты медленнее? Команда в любом случае концентрирует усилия на том из пилотов, кто быстрее.

В этом вопросе много психологии. Когда другой парень в команде быстрее тебя, это всегда очень некомфортно.

Но порой такое случается, и ты должен уметь справляться с этим. Если ты спортсмен высокого уровня, то обязан уметь выстраивать отношения с партнером

Я должен сказать, что Лэнс очень неплохо справляется со своей работой. Он везет результат. Да, сейчас у него проблемы с задней частью машины, она выглядит не лучшим образом. 

Но это не вина гонщиков. Просто их [Aston Martin] машина едет не так, как они ожидали».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Герхард Бергер , Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Эндрю ван Лёвен

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