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Формула 1 / Новость

Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом

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Бергер о Феттеле: Выступая за Racing Point, он стал бы вице-чемпионом
Автор:
, Ответственный редактор
24 июл. 2020 г., 09:25

По мнению австрийца, психологическое состояние Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне позволит ему легко переиграть Шарля Леклера

Будущее Себастьяна Феттеля является едва ли не главной интригой в нынешней Ф1. Немец еще до старта сезона узнал, что Ferrari более не заинтересована в его услугах, и теперь слухи наперебой сватают четырехкратного чемпиона мира в Red Bull и будущую Aston Martin.

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Между тем Герхард Бергер, который был руководителем команды Toro Rosso именно в тот период, когда за нее выступал Феттель, нашел в нынешнем положении гонщика серьезное преимущество. 

По мнению босса DTM, из-за увольнения и скверной формы самой Ferrari, в 2020-м Себ вообще не испытывает давления, потому в состоянии добиваться хороших результатов. 

«Сейчас, похоже, его голова свободна от каких-либо проблем, – рассказал Бергер Auto Bild. – Он просто хочет доказать Ferrari, что та допустила ошибку, решив не продлевать с ним контракт. Огромную ошибку. 

Кроме того, за рулем столь плохой машины никто не ждет от него борьбы за победы, так что он больше не чувствует этого прессинга. В Венгрии он вновь был тем Себом, которого мы хорошо знаем. У Леклера не было против него ни единого шанса».

Герхард добавил, что нынешний Феттель, получи он нормальную технику, мог бы претендовать на многое. 

«Ничего не имею против гонщиков Racing Point Серхио Переса и Лэнса Стролла, – объяснил он. – Но если бы Феттель выступал за эту команду, то на прошлогодней машине Mercedes стал бы вице-чемпионом мира».

Перес и Стролл в нынешнем сезоне Ф1 еще ни разу не поднимались на подиум, однако в общем зачете оба опережают Феттеля. который занимает по очкам только десятое место.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Герхард Бергер , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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