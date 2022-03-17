Бергер: Новый босс Aston Martin недостаточно хорош для Ф1

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По ходу межсезонья Отмар Сафнауэр покинул команду Ф1 Aston Martin, чтобы присоединиться к Alpine, а его кабинет в Сильверстоуне занял бывший гоночный босс BMW Майк Крак.

Лидер команды Себастьян Феттель, прежде уже работавший с люксембуржцем, позитивно отзывался о нем. А вот также знакомый с Краком Герхард Бергер оказался иного мнения.

В интервью нашим коллегам из немецкой редакции Motorsport.com глава DTM заявил, что новый босс едва ли поможет Aston Martin.

«Я не верю в тех людей, которые сейчас возглавляют команду, – сказал 62-летний австриец. – Пришел новый парень, Крак из BMW. По временам своей работы в BMW я его вообще не помню – но знаю, что он был в Sauber, а в последнее время занимался в BMW техническими вопросами.

Должен сказать, меня вообще не впечатлили его успехи. Они и у нас-то [в DTM] были не особенно сильны, а Формула 1 – это вообще совершенно другой уровень. Так что я не знаю, как ему сработаться с теми людьми, кто был в команде до его прихода. Если ему удастся переубедить меня, я сильно удивлюсь – но это вряд ли. Мне не кажется, что с нынешним руководством Aston Martin продвинется вперед».

На уточняющий вопрос, включает ли он в число руководства, о котором говорит, владельца команды Лоуренса Стролла, Бергер ответил: «На самом деле, да. Лоуренс отлично понимает премиум-сегмент, вопросы качества. Он умеет наладить финансовые вопросы так, чтобы не было проблем.

У них действительно есть бюджет, есть аэродинамическая труба, есть технические ресурсы. Но Лоуренс – не инженер, а потому он зависит от своего технического штаба. А собрать сильный штаб в Формуле 1 не так просто. Уж мне-то можете поверить.

Эта работа на много лет, как у Эдриана Ньюи в Red Bull или у Mercedes. Сейчас Mercedes очень сильна, но вспомните, сколько лет им потребовалось, чтобы выйти на такой уровень. У Ferrari всегда были взлеты и падения… Задача в том, чтобы найти подходящего парня, а он уж подберет остальных. Скажем, именно это сейчас делает в McLaren Андреас Зайдль. Пришел он, за ним пришли другие – и вот уже команда претендует на победы.

Но в Aston Martin я сейчас не вижу такой фигуры. Собрать сильную команду Ф1 крайне сложно. Можно буквально по пальцам пересчитать тех, кому это по силам – тех, кто по-настоящему хорош в технических вопросах. А без них ни за что не сможешь оказаться впереди».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль