Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Введение в Формуле 1 режима VSC стало реакцией спорта на трагическую аварию Жюля Бьянки на японском Гран При 2014 года. Тогда молодой француз избрал слишком высокий темп, двигаясь позади автомобиля безопасности, и не удержался на трассе.

Аналог виртуальной машины безопасности – режим желтых флагов по всей трассе (FCY) – уже давно использовался в Америке, а в Ф1 гонщики смогли познакомиться с ним на тренировках в Остине в том же 2014 году.

Суть VSC в том, что пилоты могут продолжать движение по трассе, снизив скорость примерно на треть от обычной гоночной. Их темп контролируется электроникой. В этом режиме можно проводить какие-то работы на трассе, не опасаясь за безопасность персонала, но в то же время сохраняются все отрывы – чего невозможно добиться при выезде традиционной машины безопасности.

После Ф1 аналогичный режим появился и во многих других чемпионатах. А вот в DTM его нет до сих пор – это принципиальная позиция главы серии Герхарда Бергера.

«Я cчитаю виртуальную машину безопасности просто недопустимой в гонках, – объяснил 62-летний австриец свою позицию. – Если режим VSC в Ф1 сохраняется около десяти минут, то на что вы смотрите в это время, сидя перед телевизором?

В спорте есть удача и невезение, это часть игры. А мы должны предлагать болельщикам хорошее шоу. Виртуальная машина безопасности видится мне полной чушью.

С желтыми флагами все в порядке. Они означают, что в каком-то повороте ты должен быть осторожен и не можешь обгонять. Или же есть [традиционная] машина безопасности».

Бергер добавил, что также не в восторге от действий Формулы 1 на недавнем Гран При в Спа, где гонкой объявили несколько кругов в режиме нейтрализации.

«Мне это совсем не понравилось, – сказал Герхард. – Я считаю, что надо было с самого начала решить, хотят они проводить гонку или нет. В Америке есть четкое правило – не гоняться в дождь. Все его знают, и всех оно устраивает.

В Формуле 1 привыкли к дождевым гонкам, как и мы в DTM. Автоспорт опасен, в том числе это касается и плохой видимости, но если уж вы решили проводить гонки и в дождь, то делайте это. Если много воды – значит, придется снизить скорость. Это часть игры».

А вот при анализе аварии Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном в Монце Бергер согласился с судьями Ф1.

«Для меня это гоночное происшествие, – объяснил он. – Если говорить о том, кто имел больше возможностей избежать его, то это Макс. Именно поэтому он и потеряет три стартовые позиции.

Но самое главное, что мы получили именно то, что нужно Формуле 1. Два больших парня сражаются между собой. Вдвойне здорово, что они из разных команд. Жаль, что в их сражении нет третьего участника из Ferrari. Это было бы именно то, чего спорт ждал много лет».