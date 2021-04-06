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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Бергер назвал лучшую гонку в жизни. В ней он опередил Сенну

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, Ответственный редактор

Австриец выиграл в Формуле 1 десять гонок за три разные команды – но когда его просят назвать лучшую победу, всегда вспоминает 1987 год

Бергер назвал лучшую гонку в жизни. В ней он опередил Сенну

Если изучать статистические справочники, может показаться, что в тот день в Аделаиде Герхарду Бергеру было несложно стать сильнейшим. Пилот Ferrari завоевал на городской трассе первый и единственный в карьере «Большой шлем» – стартовал с поула. лидировал всю дистанцию и показал лучшее время круга. Как правило, это говорит о серьезном преимуществе над соперниками. 

Но в действительности тот жаркий ноябрьский денек получился для Герхарда каким угодно, только не простым. Ведь больную часть дистанции пилот провел в отчаянной дуэли с Айртоном Сенной из Lotus – бразилец мчался следом за ним, не давая расслабиться ни на секунду. 

«Я считаю, что это была самая лучшая гонка за всю мою жизнь – и самая сложная, – признался нынешний босс DTM в подкасте In The Fastlane. – Стояла невероятная жара, Сенна преследовал меня в нескольких секундах позади».

Нельсон Пике, Williams FW11B, лидирует после старта, опережая Бергера, Проста и Сенну

Нельсон Пике, Williams FW11B, лидирует после старта, опережая Бергера, Проста и Сенну

Фото: Sutton Images

Бергер стартовал в Аделаиде с поула, но на первых метрах пропустил Нельсона Пике. Однако пилоту Ferrari удалось быстро отыграться, и почти половина гонки прошла в их дуэли с новоиспеченным чемпионом мира. 

На середине дистанции Пике, который ничего не смог сделать с соперником на Ferrari,  решил сменить шины, а вскоре на второе место вышел Сенна. Бразилец занимал четвертую позицию, но сумел ловко использовать круговых пилотов и разом обойти Алена Проста с Микеле Альборето. 

«Он показал лучшее время круга и начал подбираться ко мне, – рассказал Бергер. – Я ускорился и отобрал у него рекордное время, но он сделал то же самое. Такая игра продолжалась до самого финиша. Это была своего рода психологическая дуэль. Мы оба были совершенно измотаны жарой и гонкой». 

Герхард Бергер, Ferrari F187, на Гран При Австралии 1987 года

Герхард Бергер, Ferrari F187, на Гран При Австралии 1987 года

Фото: Эрколе Коломбо

Он продолжил: «В то время еще не было автоматических коробок передач, и на городских трассах вроде Аделаиды это становилось дополнительной сложностью. За гонку требовалось совершить около трех тысяч переключений. По сути, рулить приходилось только левой рукой, так как правая большую часть времени находилась на рычаге коробки.

В жару турбомашины особенно скверно управлялись, а на городской трассе у тебя не было права на ошибку, ведь бетонные ограждения совсем рядом. Это и так делало твою задачу сложной, а когда сзади наседает Сенна – просто нереальной. 

Но я выиграл тогда, и до сих пор, когда люди просят меня назвать самую лучшую гонку в жизни, я всегда вспоминаю тот день».

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Фото: Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Пилоты Герхард Бергер , Айртон Сенна
Команды Ferrari , Team Lotus
Автор Александр Кабановский

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