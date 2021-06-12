Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете Формулы 1 после шести Гран При, опережая Льюиса Хэмилтона на четыре очка. Действующий обладатель титула одержал три победы, но неудачи в Монако и Баку отбросили его на вторую строчку.

Нет сомнений, что борьба двух гонщиков продлится по ходу всего чемпионата-2021 и предсказать ее исход сейчас очень сложно.

Экс-пилот Ф1 и нынешний босс чемпионата DTM Герхард Бергер поделился своим взглядом на эту дуэль. Австриец, который по ходу карьеры выступал за одну команду с Айртоном Сенной и Найджелом Мэнселлом, назвал именно напарника самым сложным оппонентом для любого пилота.

«Соперничать с Максом ему [Льюису] гораздо проще, – сказал Бергер в интервью Sport1. – В этом случае тебя всегда отчасти оправдывает то, что у соперника другая машина. И вопрос в том, сможешь ли ты опередить его. Даже если нет, это не станет для тебя потерей лица. Ведь машина того парня может быть быстрее.

Вот когда его превосходил внутри собственной команды Нико Росберг, это всегда становилось сильным ударом».

Оценивая события недавней гонки в Баку, австриец добавил: «Там Льюис прекрасно понимал, что на последнем рестарте должен сделать все безупречно и выиграть. Но именно в этот момент ошибся. Такие вещи случаются».

При этом, по мнению участника 210 Гран При, сам по себе нынешний сезон Ф1 заслуживает наивысших оценок.

«Особенно интересно, что под прессингом Red Bull Mercedes явно слабеет, – объяснил Бергер. – Ferrari уже очень близко к ним, а McLaren отлично работает с [Ландо] Норрисом. Даже [Пьер] Гасли на своей AlphaTauri может вмешиваться в спор лидеров. Это именно то, что нужно Формуле 1 и ее болельщикам».

В трех последних Гран При на подиум поднимались восемь разных пилотов. Только Ферстаппену удалось сделать это дважды, в Барселоне и Монако.