Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Новость

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

По мнению австрийца, сражаться против гонщика другой команды всегда проще, чем против напарника

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

Макс Ферстаппен лидирует в общем зачете Формулы 1 после шести Гран При, опережая Льюиса Хэмилтона на четыре очка. Действующий обладатель титула одержал три победы, но неудачи в Монако и Баку отбросили его на вторую строчку.

Нет сомнений, что борьба двух гонщиков продлится по ходу всего чемпионата-2021 и предсказать ее исход сейчас очень сложно. 

Экс-пилот Ф1 и нынешний босс чемпионата DTM Герхард Бергер поделился своим взглядом на эту дуэль. Австриец, который по ходу карьеры выступал за одну команду с Айртоном Сенной и Найджелом Мэнселлом, назвал именно напарника самым сложным оппонентом для любого пилота. 

«Соперничать с Максом ему [Льюису] гораздо проще, – сказал Бергер в интервью Sport1. – В этом случае тебя всегда отчасти оправдывает то, что у соперника другая машина. И вопрос в том, сможешь ли ты опередить его. Даже если нет, это не станет для тебя потерей лица. Ведь машина того парня может быть быстрее.

Вот когда его превосходил внутри собственной команды Нико Росберг, это всегда становилось сильным ударом».

Оценивая события недавней гонки в Баку, австриец добавил: «Там Льюис прекрасно понимал, что на последнем рестарте должен сделать все безупречно и выиграть. Но именно в этот момент ошибся. Такие вещи случаются».

Читайте также:

При этом, по мнению участника 210 Гран При, сам по себе нынешний сезон Ф1 заслуживает наивысших оценок.

«Особенно интересно, что под прессингом Red Bull Mercedes явно слабеет, – объяснил Бергер. – Ferrari уже очень близко к ним, а McLaren отлично работает с [Ландо] Норрисом. Даже [Пьер] Гасли на своей AlphaTauri может вмешиваться в спор лидеров. Это именно то, что нужно Формуле 1 и ее болельщикам». 

В трех последних Гран При на подиум поднимались восемь разных пилотов. Только Ферстаппену удалось сделать это дважды, в Барселоне и Монако.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

Предыдущая новость

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

2
Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

3
Формула 1

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

4
Формула 1

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

43мин
5
Формула 1

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее

Самое важное:
Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона
Формула 1

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

43мин
СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным
Формула 1

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1
Формула 1

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее
Формула 1

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Герхард Бергер Больше от
Герхард Бергер
Бергер назвал лучшую гонку в жизни. В ней он опередил Сенну Гран При Австралии
Формула 1

Бергер назвал лучшую гонку в жизни. В ней он опередил Сенну

Бергер объяснил сложности Феттеля неумением держать удар
Формула 1

Бергер объяснил сложности Феттеля неумением держать удар

Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты
Формула 1

Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал
Формула 1 Формула 1

К чему привел конфликт Мазепина и Шумахера? Босс Haas рассказал

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Не понимаю, почему машины Ф1 становятся все тяжелее

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда
Формула 1 Формула 1

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1
Формула 1 Формула 1

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes
Формула 1 Формула 1

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Самое важное:

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал Ферстаппена простым соперником для Хэмилтона

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расследование Pirelli указало на махинации Red Bull с шинами

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Бывший инженер Петрова рассказал о работе с Мазепиным

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1
Формула 1 Формула 1

18 соперников Квята. Кто становился гонщиком дня в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.