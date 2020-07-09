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Формула 1 / Комментарий

Бергер назвал действия Ferrari незаконными

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Бергер назвал действия Ferrari незаконными
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
9 июл. 2020 г., 14:33

Бывший пилот Скудерии дал свою оценку нынешнему состоянию команды и предложил несколько советов, как можно все улучшить

Нынешний глава чемпионата DTM Герхард Бергер во времена выступлений в Формуле 1 провел шесть сезонов в составе Скудерии: в 1987-89 и 1993-95 году. За рулем алых машин пилот выиграл пять Гран При. В качестве гостя подкаста F1 Nation австриец позволил себе несколько весьма громких высказываний в адрес команды.

Бергер начал с того, о чем сейчас думают многие в паддоке. По его мнению, недавняя сделка FIA и Ferrari остается крайне сомнительной. «Никто не станет спорить, что прошлогодняя история с секретным соглашением была неправильной, – сказал он. – Мы не можем говорить, о чем в точности идет речь, но совершенно точно, что в их машине выявили что-то незаконное».

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Герхард добавил, что недостаточная скорость Скудерии на первом Гран При в Шпильберге стала именно результатом сделки с FIA. «Ferrari потеряла по сравнению с прошлым годом почти секунду, – отметил 60-летний экс-пилот. – Причем медленнее стала не только сама Ferrari, но и те клиентские команды, которые используют ее мотор. В то же время все остальные ехали в том же темпе, а то и быстрее».

По мнению Бергера, нынешний спад команды окажется долговременным: «Я люблю Ferrari и желаю им успехов. Они кое-что исправили. Но сейчас есть ощущение, что команде нужно пройти еще долгий путь, чтобы снова обрести конкурентоспособность».

Последним чемпионом в Маранелло стал Кими Райкконен в 2007 году. Кубок конструкторов Скудерия не выигрывала с 2008-го.

Герхард Бергер за рулем Ferrari, 1989 год

Герхард Бергер за рулем Ferrari, 1989 год

Фото: Эрколе Коломбо

Примечательно, что Бергер не стал, подобно многим, критиковать руководителя Ferrari Маттиа Бинотто. По его мнению, дело не в персоне руководителя, а в том, как выстроена работа его ближайших подчиненных.

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«Маттиа работал с моей машиной, был одним из инженеров, – рассказал Герхард. – Очень приятный человек, и очень умный. Однако на нынешнем посту ему нужно заниматься не только техническими вопросами, но также политическими и стратегическими.

Понимаете, у Red Bull есть амбициозный Кристиан Хорнер, есть Эдриан Ньюи, который просто гений в своей области, есть Хельмут Марко – большая акула для всего гоночного мира.

Та же история и в Mercedes. Там одновременно работали Энди Коуэлл, Ники Лауда и Тото Вольф, усиливая команду. Политически, технически, во всем.

Я считаю, что нынешняя структура Ferrari в этом отношении недостаточно сильна. И так продолжается уже очень долго. Пожалуй, со времен Жана Тодта. Он был потрясающе хорош и занимался всеми политическими вопросами – вел борьбу с Максом [Мосли, президентом FIA], координировал действия с шинниками Bridgestone и так далее.

Одновременно работали Росс Браун, просто фантастический специалист, и Рори Берн, один из лучших инженеров в истории Ф1. И еще Михаэль Шумахер. С таким составом они сделали команду чемпионской». 

Бергер отметил: «Мы знаем, что в Ferrari работают хорошие сотрудники, но команде необходимы еще один, два, три сильных лидера».

Жан Тодт на командном мостике Ferrari

Жан Тодт на командном мостике Ferrari

Фото: Sutton Images

По мнению босса DTM, Скудерии также стоит вспомнить, как три десятилетия назад она основала базу в Великобритании. Там работал Джон Барнард, но из-за уровня развития коммуникаций идея оказалась неработоспособной. Сейчас все могло бы получиться, считает Герхард. 

«В Британии есть немало тех, кто имеет амбиции работать в Ferrari, но не готов переезжать в Италию, – объяснил Бергер. – Ведь для этого надо перевозить всю семью, искать детям подходящую школу… В гоночном бизнесе для них проще найти себе работу дома».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Герхард Бергер
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Автор Кристиан Ниммерфолль

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