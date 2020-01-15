Бергер: Феттель вполне может справиться с Леклером
Руководитель DTM уверен, что четырехкратный чемпион мира пока не сказал последнего слова в Формуле 1.
Шарль Леклер обошел Себастьяна Феттеля в чемпионате в первый же свой год в Ferrari. Однако экс-пилот Формулы 1 и глава DTM Герхард Бергер полагает, что в 2020 году немцу по силам нанести напарнику ответный удар.
«В последней трети сезона Феттель показал, что вполне может справиться с Леклером, – уверен Бергер. – Несомненно, у Леклера впереди будущее, а Феттель на последнем этапе карьеры. Но у него так много опыта, он четыре раза был чемпионом мира, уже пять лет провел в Ferrari. Это можно противопоставить смелости юнца. Дуэль будет интересная, но результат я предсказать не рискну».
В сезоне-2019 Феттель одержал всего одну победу и закончил чемпионат на пятом месте. По мнению Бергера, в грядущем чемпионате результаты Себастьяна будут сильно зависеть от его мотивации.
«Мы не знаем, будет ли этот год решающим лично для него, – цитирует Бергера Auto Motor und Sport. – Будет ли этот его последним и он захочет хорошего завершения? Хочет ли он побороться с Леклером? Шарль – явно крепкий орешек, но так всегда бывает, если ты выступаешь за Ferrari, Mercedes или Red Bull. В топ-командах всегда так было – два альфа-самца сталкиваются лбами, пока не останется только один. У меня в McLaren был Сенна. От этого никуда не деться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Бергер: Феттель вполне может справиться с Леклером
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