Бергер: Ферстаппен промыл Боттасу мозги

После Гран При России Макс Ферстаппен опустился на второе место в чемпионате Формулы 1 и теперь отстает от Льюиса Хэмилтона на два очка. Однако, бывший пилот Ф1 Герхард Бергер все равно считает Макса фаворитом титульной гонки.

«При всей его целеустремленности и концентрации, теперь Макс еще и привел в полный порядок голову. Он знает, что именно надо делать», – цитирует Бергер F1-Insider.

В качестве примера правильного поведения Ферстаппена Бергер привел разговор голландца с Валттери Боттасом перед стартом Гран При России. Предполагалось, что стартующий рядом с Максом финн будет мешать ему прорываться, но на деле Боттас легко пропустил Ферстаппена вперед.

Бергер предположил, что Макс «промыл Валттери мозги»: «Чемпионы так и делают. Сенна ходил ко всем соперникам перед стартом и обсуждал планы. Это всегда работало».