Бергер: Ferrari возродится лишь года через три

Герхард Бергер, экс-пилот Формулы 1 и руководитель чемпионата DTM, оценил в три года срок, за который команда Ferrari сможет вернуться в число лидеров чемпионата мира. Такое заявление австриец недавно сделал в интервью швейцарскому изданию Blick.

Также пилот, дважды выступавший за итальянскую команду в 80-х и 90-х годах, недавно поделился своими воспоминаниями о пребывании в составе Скудерии в подкасте британского журнала Motorsport Magazine.

«В мои времена в Ferrari было идеей фикс оставаться чисто итальянской командой и при этом выигрывать чемпионские титулы. Но сегодня такой подход не работает, это просто невозможно. Формула 1 стала настолько сложной, надо работать на таком высоком уровне, что тебе просто нужны лучшие специалисты. А где ты их нашел, какое у них гражданство – совершенно не важно. В конце концов, кубок за победу все равно уедет в Италию.

Вспомните о временах Шумахера – ведь тогда успех команды во многом стал возможен благодаря Россу Брауну, Рори Бирну, Жану Тодту. И ни один из них не является итальянцем. Как, собственно, и сам Михаэль. Они сколачивали команду, собирая людей на основании их способностей – а не того, кто откуда родом. И все отлично заработало».

Слова Бергера не были критикой в адрес современной Ferrari – хотя сегодня в команде большинство руководящих позиций занимают итальянские специалисты. Помимо Маттиа Бинотто, возглавляющего коллектив, можно упомянуть Симоне Ресту и Энрико Кардиле, которые руководят непосредственно процессом создания гоночных машин. Одним из исключений является француз Лоран Мекис, являющийся спортивным директором Скудерии.