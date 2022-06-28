Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Босс McLaren усомнился в шансах Andretti попасть в Ф1. И огорчился этому Следующая / Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне
Формула 1 Новости

Бергер: Алонсо и сейчас выиграл бы титул с Red Bull или Ferrari

По мнению бывшего гонщика Формулы 1, при иных карьерных обстоятельствах испанец мог бы рассчитывать на пять чемпионских титулов минимум

Автор:
, Редактор
Бергер: Алонсо и сейчас выиграл бы титул с Red Bull или Ferrari
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо считался одним из самых талантливых гонщиков начала 21 века. Он дважды выиграл чемпионские титулы, причем сделал это в борьбе с Михаэлем Шумахером. Однако затем Алонсо ни разу не оказывался за рулем чемпионской машины.

Несмотря на то, что испанцу уже 40 лет, он продолжает выступать, причем смотрится весьма неплохо на фоне молодых соперников. По мнению бывшего пилота Формулы 1, а ныне руководителя DTM Герхарда Бергера, Алонсо является одним из самых недооцененных и, в некотором смысле, невезучих пилотов Формулы 1.

«Фернандо – превосходный пилот, – заявил Бергер. – Невероятно, как он завоевал место на первой линии старта в Канаде, не имея одной из двух быстрейших машин. Я уверен, что при таком таланте Фернандо мог бы при других обстоятельствах выиграть минимум пять чемпионских титулов.

Но после его первого прихода в McLaren, некоторые двери для него оказались закрыты. Если бы он оказался в Mercedes, то сейчас точно был бы пятикратным чемпионом. Впрочем, я уверен, что если бы в этом году он выступал за Red Bull или Ferrari, то стал бы по итогам сезона чемпионом».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Босс McLaren усомнился в шансах Andretti попасть в Ф1. И огорчился этому
Предыдущая новость

Босс McLaren усомнился в шансах Andretti попасть в Ф1. И огорчился этому
Следующая новость

Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне

Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне
Больше от
Сергей Иванов
СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati
Формула E

СМИ: Де Врис сменит Mercedes на Maserati

Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму
Формула 1

Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело
Формула 1

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале Гран При Канады
Формула 1

Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором Гран При Канады
Формула 1

«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором

Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке Гран При Канады
Формула 1

Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке

Самое важное:

Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму
Формула 1 Формула 1

Формула 1 осудила Нельсона Пике за неуважение к Хэму

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело
Формула 1 Формула 1

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело

Red Bull выпустит гиперкар с граунд-эффектом и турбированным V8
Автомобили Автомобили

Red Bull выпустит гиперкар с граунд-эффектом и турбированным V8

Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Aston Martin собрались ускориться на 0,5 секунды в Сильверстоуне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.