Бергер: Алонсо и сейчас выиграл бы титул с Red Bull или Ferrari

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Фернандо Алонсо считался одним из самых талантливых гонщиков начала 21 века. Он дважды выиграл чемпионские титулы, причем сделал это в борьбе с Михаэлем Шумахером. Однако затем Алонсо ни разу не оказывался за рулем чемпионской машины.

Несмотря на то, что испанцу уже 40 лет, он продолжает выступать, причем смотрится весьма неплохо на фоне молодых соперников. По мнению бывшего пилота Формулы 1, а ныне руководителя DTM Герхарда Бергера, Алонсо является одним из самых недооцененных и, в некотором смысле, невезучих пилотов Формулы 1.

«Фернандо – превосходный пилот, – заявил Бергер. – Невероятно, как он завоевал место на первой линии старта в Канаде, не имея одной из двух быстрейших машин. Я уверен, что при таком таланте Фернандо мог бы при других обстоятельствах выиграть минимум пять чемпионских титулов.

Но после его первого прихода в McLaren, некоторые двери для него оказались закрыты. Если бы он оказался в Mercedes, то сейчас точно был бы пятикратным чемпионом. Впрочем, я уверен, что если бы в этом году он выступал за Red Bull или Ferrari, то стал бы по итогам сезона чемпионом».