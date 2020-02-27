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Бэнкинг вернулся. Первые фотографии профилированного поворота на трассе Ф1 в Нидерландах

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Бэнкинг вернулся. Первые фотографии профилированного поворота на трассе Ф1 в Нидерландах
Автор:
, Редактор Ф1
27 февр. 2020 г., 09:19

Наклон последнего поворота трассы «Зандфорт» оказался вдвое круче, чем в Индианаполисе. Угол бэнкинга на автодроме в Нидерландах составил 18 градусов. Поворот «Хугенхольц» наклонили на 19 градусов. Специально для профилированных виражей организаторы заказали особую асфальтовую смесь, позволяющую ослабить расслоение резины. Промоутеры Гран При рассчитывают, что за счет этого смогут обострить борьбу в бэнкинге

В Формулу 1 вернулся бэнкинг. Так называют наклонный поворот, который проходится на большой скорости без сброса газа. В последний раз гонщики ездили по бэнкингу в Индианаполисе на Гран При США 2007 года. 13 лет спустя в Ф1 появился другой автодром с профилированным поворотом. Это голландский «Зандфорт».

Сегодня организаторы Гран При Нидерландов опубликовали первые фотографии своего бэнкинга. Он будет завершать гоночную трассу; угол наклона составит 18 градусов. Это в два раза больше, чем в Индианаполисе. 

Впрочем, еще более крутой наклон оказался у поворота номер 3 под названием «Хугенхольц». Там он дошел до 19 градусов. Сооружением этих поворотов занималась итальянская компания Dromo совместно с швейцарской Geobrugg.

«Мы сделали то, чего нет больше ни на одной трассе Формулы 1, – заявил глава Dromo Ярно Дзафарелли. – Поворот 14 довольно широкий, он проходится на полной скорости, в то время как переход от второго к третьему повороту отличает перепад высот».

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Бэнкинг в «Зандфорте»

Бэнкинг в «Зандфорте»
1/6

Фотограф: Geobrugg

Бэнкинг в «Зандфорте»

Бэнкинг в «Зандфорте»
2/6

Фотограф: Geobrugg

Бэнкинг в «Зандфорте»

Бэнкинг в «Зандфорте»
3/6

Фотограф: Geobrugg

Бэнкинг в «Зандфорте»

Бэнкинг в «Зандфорте»
4/6

Фотограф: Geobrugg

Бэнкинг в «Зандфорте»

Бэнкинг в «Зандфорте»
5/6

Фотограф: Geobrugg

Бэнкинг в «Зандфорте»

Бэнкинг в «Зандфорте»
6/6

Фотограф: Geobrugg

Асфальт, который уложили в бэнкинге «Зандфорта», необычен сам по себе. Это сделанная на заказ смесь, разработанная специально для дорожного покрытия, находящегося под уклоном. По расчетам разработчиков, этот асфальт уменьшает вероятность появления резиновых червячков, которые отслаиваются от резины во время заездов.

Наличие таких червячков зачастую становится помехой для позиционной борьбы, так как отстающие гонщики теряют слишком много времени, выезжая на грязную траекторию. Если червячков не будет, пилоты смогут задействовать всю ширину трассы, чтобы проезжать бэнкинг по разным траекториям. Это должно обострить сражения.

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В последний раз этап Формулы 1 на «Зандфорте» проводился в 1985 году. С тех пор голландская трасса принимала DTM и другие соревнования. Ради возвращения в календарь Ф1 автодром отремонтировали, а отдельные части перестроили. Первый за 35 лет Гран При Нидерландов Формулы 1 состоится 3 мая 2020 года. Купить билеты на эту гонку можно на сайте Motorsport Tickets.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Местонахождение Зандфорт
Автор Люк Смит

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