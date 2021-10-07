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Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео
Автор: Иван Матушкин , редактор
Команда показала раскраску болида в честь Honda
Red Bull представила специальную ливрею, в которой выступит на грядущем Гран При Турции. Австрийская команда подготовила ее в честь своего поставщика силовых установок Honda.
Ливрею должны были использовать на Гран При Японии, но так как домашний для Honda этап был отменен из-за коронавируса, болиды перекрасили на турецком этапе, который занял в календаре место японского.
В честь Honda болиды Red Bull покрасили в белый цвет. В конце года японский производитель покинет Формулу 1, хотя продолжит в течение 2022 года помогать Red Bull с производством силовых установок.
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Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео
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