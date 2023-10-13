Формула 1 продлила контракт с Гран При Бельгии, но всего на год
Гонке на культовой трассе в Спа теперь гарантировано место в календаре до сезона-2025 включительно
Бельгийский этап долгое время считали одним из главных кандидатов на исключение из календаря Формулы 1. Недавно ему удалось сохранить свое место лишь благодаря тому, что организаторы в ЮАР переругались между собой и упустили шанс получить Гран При.
Прежде в Спа приезжали многочисленные поклонники Макса Ферстаппена, однако с 2021 года местом их паломничества стал соседний Зандфорт. Против бельгийской гонки сыграл и неудачный уик-энд двухлетней давности, когда сильный дождь не позволил дать старт, и пилоты лишь проехали пару кругов за машиной безопасности.
Однако недавние инвестиции местных промоутеров не остались незамеченными. Гран При 2023 года посетили 380 тысяч человек – на 20 больше, чем предыдущий.
В пятницу Формула 1 сделала официальное объявление о продлении контракта с бельгийцами – правда, всего на один год. В сообщении говорится, что в Спа «за последние годы произошла значительная модернизация инфраструктуры, которая позволила увеличить вместимости трассы на 10 тысяч человек за счет добавления двух новых трибун, а также предложение более широкого спектра развлечений для болельщиков, в том числе концертов живой музыки».
Льюис Хэмилтон, Mercedes W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Эрик Юниус
Генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали отметил историческое наследие этапа в Спа, а также поддержку правительства региона Валлония.
Арденнская трасса была изначально проложена по дорогам общего пользования и открыта в 1921 году. Она входила в календарь самого первого чемпионата Формулы 1 в 1950-м и сейчас уступает лишь Монце, Монако и Сильверстоуну по числу этапов.
В 70-е национальные этапы покинули Спа – в этот период историческое 14-километровое кольцо уступило место нынешнему 7-километровому с искусственным отрезком.
С нынешнего сезона бельгийская гонка сменила традиционную дату в конце августа на июль – та же картина сохранится и в 2024-м.
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