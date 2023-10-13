Формула 1 продлила контракт с Гран При Бельгии, но всего на год

Бельгийский этап долгое время считали одним из главных кандидатов на исключение из календаря Формулы 1. Недавно ему удалось сохранить свое место лишь благодаря тому, что организаторы в ЮАР переругались между собой и упустили шанс получить Гран При.

Прежде в Спа приезжали многочисленные поклонники Макса Ферстаппена, однако с 2021 года местом их паломничества стал соседний Зандфорт. Против бельгийской гонки сыграл и неудачный уик-энд двухлетней давности, когда сильный дождь не позволил дать старт, и пилоты лишь проехали пару кругов за машиной безопасности.

Однако недавние инвестиции местных промоутеров не остались незамеченными. Гран При 2023 года посетили 380 тысяч человек – на 20 больше, чем предыдущий.

В пятницу Формула 1 сделала официальное объявление о продлении контракта с бельгийцами – правда, всего на один год. В сообщении говорится, что в Спа «за последние годы произошла значительная модернизация инфраструктуры, которая позволила увеличить вместимости трассы на 10 тысяч человек за счет добавления двух новых трибун, а также предложение более широкого спектра развлечений для болельщиков, в том числе концертов живой музыки».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Эрик Юниус

Генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали отметил историческое наследие этапа в Спа, а также поддержку правительства региона Валлония.

Арденнская трасса была изначально проложена по дорогам общего пользования и открыта в 1921 году. Она входила в календарь самого первого чемпионата Формулы 1 в 1950-м и сейчас уступает лишь Монце, Монако и Сильверстоуну по числу этапов.

В 70-е национальные этапы покинули Спа – в этот период историческое 14-километровое кольцо уступило место нынешнему 7-километровому с искусственным отрезком.

С нынешнего сезона бельгийская гонка сменила традиционную дату в конце августа на июль – та же картина сохранится и в 2024-м.