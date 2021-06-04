Гран При Сингапура не состоится, Ф1 ищет замену

Календарь Формулы 1 ждут новые потрясения. Организаторы чемпионата и власти Сингапура пришли к соглашению, что проведение намеченного на 1-3 октября Гран При не представляется возможным из-за действующих коронавирусных ограничений.

Как стало известно BBC, решение об этом уже принято, однако с официальным объявлением решено немного подождать. Это позволит сразу же назвать гонку, которая заменит Гран При Сингапура.

Обновление: источники Motorsport.com подтвердили, что информация об отмене этапа на трассе «Марина-Бэй» соответствует действительности.

Представитель Ф1 сообщил: «Мы продолжаем работать со всеми промоутерами в нынешних переменчивых условиях. У нас есть множество вариантов на случай, если понадобятся перестановки».

Ранее в этом сезоне уже пришлось отменить Гран При Китая, Канады и Турции, а австралийскую гонку перенесли на конец осени.

В Сингапуре уровень заболеваемости коронавирусом невысок, однако для въезжающих в страну действуют очень строгие ограничения – они-то и делают невозможным проведение этапа Ф1.

Считается, что в качестве замены в календаре может вновь появиться этап в Стамбуле – это было бы удобно, так как за неделю до этого пройдет Гран При России в Сочи.

Также возможен вариант возвращения китайской гонки и сдвоенного Гран При в американском Остине.

Есть основания полагать, что Формула 1 будет выступать по актуальной версии календаря до конца сентября, а вот последующие гонки за пределами Европы по-прежнему остаются под угрозой отмены.