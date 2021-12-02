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На базе Aston Martin произошел пожар
Автор: Александра Шубина , редактор
Возгорание произошло в комплексе аэродинамической трубы – но, к счастью, не вызвало серьезных повреждений
Вечером 1 декабря в соцсетях начали появляться новости о том, что база команды Aston Martin в Сильверстоуне загорелась. На следующий день в команде подтвердили достоверность информации. К счастью, возгорание не распространилось на большую территорию и никто из сотрудников не пострадал.
Пожар начался в вытяжной системе аэродинамической трубы, но его удалось быстро устранить. Команда Aston Martin поблагодарила подписчиков за беспокойство.
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На базе Aston Martin произошел пожар
Поделились
Комментарии
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