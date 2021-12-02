На базе Aston Martin произошел пожар

Вечером 1 декабря в соцсетях начали появляться новости о том, что база команды Aston Martin в Сильверстоуне загорелась. На следующий день в команде подтвердили достоверность информации. К счастью, возгорание не распространилось на большую территорию и никто из сотрудников не пострадал.

Пожар начался в вытяжной системе аэродинамической трубы, но его удалось быстро устранить. Команда Aston Martin поблагодарила подписчиков за беспокойство.