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Формула 1 Новости

На базе Aston Martin произошел пожар

Автор:
, редактор

Возгорание произошло в комплексе аэродинамической трубы – но, к счастью, не вызвало серьезных повреждений

На базе Aston Martin произошел пожар

Вечером 1 декабря в соцсетях начали появляться новости о том, что база команды Aston Martin в Сильверстоуне загорелась. На следующий день в команде подтвердили достоверность информации. К счастью, возгорание не распространилось на большую территорию и никто из сотрудников не пострадал.

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Пожар начался в вытяжной системе аэродинамической трубы, но его удалось быстро устранить. Команда Aston Martin поблагодарила подписчиков за беспокойство. 

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