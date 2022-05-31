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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Баттона удивило отношение босса McLaren к Риккардо

По мнению Дженсона, в сложный момент Зак Браун должен был поддержать своего пилота, а не грозить тому увольнением

Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
Баттона удивило отношение босса McLaren к Риккардо
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В нынешнем сезоне выступления Даниэля Риккардо не особенно радуют его поклонников. Не считая сильного выступления на домашнем этапе в Мельбурне, австралиец смог в пяти Гран При заработать всего три очка – и уже вчетверо отстает в таблице общего зачета от своего напарника Ландо Норриса. 

На таком фоне усилились разговоры о том, что McLaren может досрочно разорвать контракт с пилотом и отказаться от его услуг уже после окончания нынешнего сезона. Сам Даниэль пока лишь шутит по этому поводу, а вот его босс Зак Браун недавно дал понять, что все обстоит очень серьезно.

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Такое отношение к пилоту осудил Дженсон Баттон, который в свое время сам долго гонялся за команду из Уокинга. 

«Когда глава твоей команды говорит, что ты не соответствуешь его ожиданиям, это всегда очень сильно задевает, – сказал чемпион мира 2009 года в эфире Sky Sports. – Понятно, что мы не можем влиять на слова и мысли Зака, но меня удивило, что он решил сказать такое репортерам. 

Люди из команды должны защищать своих гонщиков, ведь в Формуле 1 очень многое зависит от вашего психологического состояния. Все пилоты талантливы, но если ты оказался в неправильном окружении, то никогда не добьешся успеха. 

Потому я удивился, когда Зак прямо сказал, что Риккардо выступает ниже его ожиданий. Мы все понимаем, что это действительно так. Но когда босс публично говорит это, такое очень сложно принять.  

И по тому, какую реакцию Даниэля я увидел, его это явно задело».

Дженсон Баттон, эксперт Sky TV

Дженсон Баттон, эксперт Sky TV

Фото: Александр Триниц

Дженсон продолжил: «Надеюсь, они все обсудят после гонки, чтобы получить максимум и от самого Даниэля, и от тех людей, кто с ним работает. 

Но для гонщика это в любом случае непростой момент. В пятницу, когда он попал в аварию, инженер начал с вопроса: "Все ли в порядке с машиной?". А Даниэль ответил: "Я в порядке". Это было вскоре после тех самых слов Зака».

Рассуждая о вероятности увольнения Риккардо, экс-пилот отметил: «Даниэль был очень хорош, когда приходил в команду. Потому, я думаю, контракт составлен в его пользу. Но какие-то варианты [досрочного расторжения] там прописаны всегда. 

Честно говоря, если команда не хочет видеть тебя в своем составе, то и тебе этого не захочется. Это работает и в обратную сторону. Именно потому в контрактах всегда есть особые условия».

В Монако Даниэль Риккардо финишировал 13-м, в третий раз кряду не заработав очков.

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