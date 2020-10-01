Баттон: Победы без борьбы не радуют Льюиса

Доминирование Льюиса Хэмилтона, которое продолжается в Формуле 1 с момента ухода из чемпионата его бывшего партнера по Mercedes Нико Росберга, позволило британцу довести число титулов до шести и одержать 90 побед в Гран При. По обоим параметрам он уже в этом сезоне сравняется с Михаэлем Шумахером.

Однако череда успехов – в этом уверен сильнейший гонщик Ф1 2009 года Дженсон Баттон – совсем не так радует Хэмилтона, как делали бы это победы в условиях более серьезной конкуренции.

«Я знаю Льюиса, – заверил Баттон в интервью изданию The i. – Он любит выигрывать, он победитель и он очень талантлив. Но я знаю, что сейчас ему не так же приятно, как было бы в случае серьезной конкуренции.

Если бы у [Шарля] Леклера, [Себастьяна] Феттеля или Макса Ферстаппена была техническая возможность спорить с ним, это радовало бы его гораздо больше. А уж если бы можно было бороться с Михаэлем Шумахером и опережать его… Это бы очень многое значило для него».

Дженсон добавил: «Это непростая ситуация. Ты побеждаешь, но тебе нужны соперники, с которыми можно было бы сражаться».

Баттон выступал вместе с Хэмилтоном за McLaren на протяжении двух сезонов и стал единственным напарником, кроме Нико Росберга в 2016 году, кому удалось опередить Льюиса по итогам чемпионата.

Он сказал: «Конечно, сравняться с легендарным Михаэлем Шумахером по числу побед – это потрясающе. Я соперничал с Михаэлем по ходу пяти его чемпионских сезонов, и просто выступать с ним в одних гонках уже было здорово.

Обычно у него была превосходная машина, но все же не всегда. В такие моменты мы навязывали ему борьбу, и это можно назвать настоящей привилегией».

Хэмилтон не смог одержать 91-ю победу в Сочи, но имеет шанс повторить рекорд Шумахера по числу выигранных Гран При уже на ближайшем этапе в Германии.