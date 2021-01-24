Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

На этой неделе было объявлено о назначении Дженсона Баттона старшим советником Williams. За эту команду чемпион 2009 году провел свой первый сезон в Формуле 1, и после трех сезонов Williams на последнем месте в чемпионате, Баттон рассчитывает вернуть ее на вершину.

«Я рад вернуться в Ф1 и посмотреть, как она изменилась за эти годы, – сказал Баттон в эфире Sky Sports. – Так что сейчас идеальный момент для воссоединения с Williams, командой, которая дала мне столько возможностей на старте карьеры. Они нянчились со мной целый год, и этот год был особенным.

А теперь я рад поработать над возвращением Williams в лидеры Ф1. В команде сейчас новая атмосфера оптимизма и много положительных перемен на будущее. Команда не боится меняться, но в то же время ей управляют опытные люди с отличными идеями.

Эта команда выиграла множество титулов и ее ядро по-прежнему на месте».

Баттон рассказал, чем именно будет заниматься в команде: «Я буду работать с нынешними пилотами и гонщиками из академии. За руль нынешней машины я, пожалуй, не сяду, а вот на каком-то из исторических болидов могу проехать».