Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
227 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
269 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
284 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
297 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
312 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
321 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

Поделились
Комментарии
Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее
Автор:
, редактор

Бывший чемпион Ф1 рассчитывает добиться успеха со своей первой командой в новой роли

На этой неделе было объявлено о назначении Дженсона Баттона старшим советником Williams. За эту команду чемпион 2009 году провел свой первый сезон в Формуле 1, и после трех сезонов Williams на последнем месте в чемпионате, Баттон рассчитывает вернуть ее на вершину.

«Я рад вернуться в Ф1 и посмотреть, как она изменилась за эти годы, – сказал Баттон в эфире Sky Sports. – Так что сейчас идеальный момент для воссоединения с Williams, командой, которая дала мне столько возможностей на старте карьеры. Они нянчились со мной целый год, и этот год был особенным.

А теперь я рад поработать над возвращением Williams в лидеры Ф1. В команде сейчас новая атмосфера оптимизма и много положительных перемен на будущее. Команда не боится меняться, но в то же время ей управляют опытные люди с отличными идеями.

Эта команда выиграла множество титулов и ее ядро по-прежнему на месте».

Баттон рассказал, чем именно будет заниматься в команде: «Я буду работать с нынешними пилотами и гонщиками из академии. За руль нынешней машины я, пожалуй, не сяду, а вот на каком-то из исторических болидов могу проехать».

Читайте также:

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Предыдущая новость

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

Шварцман получил приглашение на тесты Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шварцман получил приглашение на тесты Ferrari

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли
WRC WRC / Аналитика

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

Самое важное:

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее
Формула 1 Формула 1 / Новость

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Джовинацци: Выбор Сайнса не значит, что я не попаду в Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Джовинацци: Выбор Сайнса не значит, что я не попаду в Ferrari

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

2
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

2дн
3
Формула 1

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

1дн
4
Формула 1

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

1дн
5
Формула 1

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

Самое важное:

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

Баттон: Williams нянчила меня год, а теперь я поработаю на нее

Формула 1
29мин
Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Феттель против Стролла: Aston Martin нужно сократить разрыв внутри команды

Формула 1
Джовинацци: Выбор Сайнса не значит, что я не попаду в Ferrari

Джовинацци: Выбор Сайнса не значит, что я не попаду в Ferrari

Формула 1
Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

Перес: Я стал намного лучше, чем когда выступал за McLaren

Формула 1
Марко: Red Bull – больше не команда одного человека

Марко: Red Bull – больше не команда одного человека

Формула 1

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.