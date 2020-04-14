Баттон выбрал шестерку сильнейших соперников
Бывший чемпион мира включил в список пару своих напарников и отказался сравнивать Хэмилтона с Фанхио
Дженсон Баттон провел в Формуле 1 17 сезонов и стал чемпионом мира в 2009 году. По просьбе британского телеканала Sky F1 бывший гонщик McLaren и Honda выбрал лучших пилотов Ф1. Баттон ограничился теми, кто выступал в чемпионате одновременно с ним.
«Мне оказалось трудно выбрать меньше шести пилотов, и это будут шестеро, что выступали в мое время, – сказал Баттон. – Потому что я могу судить лишь о тех, кто был на трассе рядом со мной. Мне всегда казалось сложным сравнивать кого-то вроде Хуана Мануэля Фанхио с кем-то вроде Льюиса Хэмилтона. Их разделяют десятилетия, они практически занимались разными видами спорта.
Я бы назвал Льюиса и Фернандо Алонсо. Оба были моими напарниками, и у обоих огромные, но очень разные дарования. Следом я включу Себастьяна Феттеля, потому что взять четыре титула подряд – большое дело. Сейчас у него проблемы, он допускает глупые ошибки, но, думаю, это поможет ему стать лучше.
Также нужно назвать Макса Ферстаппена. Я не много соревновался с ним, но его выступление в Бразилии-2016 при сложных погодных условиях было просто не от мира сего. Меня поражает то, что он может сделать с машиной.
А еще двоих выберу из первых лет своей карьеры. Это Мика Хаккинен и, естественно, Михаэль Шумахер».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Дженсон Баттон В Магазин , Михаэль Шумахер В Магазин , Мика Хаккинен , Фернандо Алонсо В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Баттон выбрал шестерку сильнейших соперников
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