Баттон выбрал себе напарника из нынешней Ф1

Дженсон Баттон выступал в Формуле 1 без малого два десятилетия, и за это время его партнерами по команде были и Льюис Хэмилтон, и Фернандо Алонсо. Сейчас блитанец помогает телевизионщикам в роли эксперта, а также руководит собственной командой в гонках GT и серии Extreme E.

Недавно репортеры издания Evening Standard задали 41-летнему экс-пилоту популярный вопрос, кого из нынешних участников Ф1 он выбрал бы себе в напарники, будь у него такая возможность.

Дженсон отметил двух пилотов, причем по разным причинам

«Непростой выбор, – сказал британец. – Я бы выделил Джорджа Расселла. Думаю, он не только очень быстр, но еще и умеет использовать голову. Он образован и хорошо знает, в чем именно должен становиться лучше от этапа к этапу.

Или же можно выбрать Даниэля Риккардо. Он очень веселый парень и хороший друг».

С будущего сезона Расселл станет гонщиком Mercedes и будет напарником Льюиса Хэмилтона, тогда как Риккардо продолжит выступать за McLaren с Ландо Норрисом.