Баттон: Восемь лет назад почти перешел в Ferrari

Дженсон Баттон вошел в историю McLaren как один из самых верных команде пилотов. Он провел за нее семь сезонов и 136 Гран При, уступая по этим показателям лишь Дэвиду Култхарду. При этом британец признался, что такого вполне могло не быть.

В 2013 году чемпион сезона-2009 почти перешел в Ferrari, однако сделка сорвалась в последний момент. Отметим, что за карьеру Баттон выиграл 15 гонок, но ни одной после 2012 года, так что переход в Скудерию мог помочь Дженсону увеличить число побед в карьере.

«Каждый пилот хотел бы в какой-то момент выступить за Ferrari, – цитирует Баттона The Race. – В этой команде есть что-то особенное, даже в сложный для нее 2020 год.

Я бы хотел выступить за Ferrari. У меня была хорошая возможность примерно восемь лет назад, но она тогда не воплотилась в реальность. Контракт был по большей части готов, все почти случилось, но по разным причинам все-таки не вышло. Да и, честно говоря, мне наверное было лучше остаться в McLaren».