Баттон: У Хэмилтона есть выбор из двух зол

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Вчера Льюис Хэмилтон не смог выйти и первого сегмента квалификации и, после аварии Мика Шумахера, стартует только 15-м. При этом Хэмилтон жаловался на поведение своего болида, а позже и команда признала, что рискнула с настройками и ошиблась.

Дженсон Баттон, который когда-то был напарником Хэмилтона в McLaren, а ныне работает комментатором на Sky F1, напомнил, что в такой ситуации у команды есть и альтернативный выход.

«Странно видеть такой разрыв на старте между Льюисом и его напарником, – сказал Баттон. – В Бахрейне тоже был разрыв, но там Хэмилтон был впереди. Он справлялся с машиной, смог привести шины в рабочее состояние, а здесь именно это у него и не получилось. Совершенно неожиданный результат квалификации.

Теперь интересно, что они предпримут дальше. Выбор заключается в том, стартовать ли Льюису 15-м на машине с неверными настройками или полностью изменить настройки и стартовать с пит-лейна. Боюсь, в первом случае ему будет сложно прорваться даже в топ-10».