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Формула 1 / Новость

Баттон стартует в виртуальном Гран При Австралии

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Баттон стартует в виртуальном Гран При Австралии
Автор:
, Главный редактор
4 апр. 2020 г., 07:16

Британский пилот стал первым участником официальных киберзаездов, имеющим на своем счету титул чемпиона мира

Дженсон Баттон объявил, что в ближайшее воскресенье примет участие в виртуальном Гран При Ф1, который пройдет под эгидой организаторов чемпионата мира.

«Посмеемся от души – но не ждите многого от этого новичка», – написал экс-чемпион мира в твитере, рассказывая о планах на ближайшие выходные.

Напомним, что после отмены Гран При Австралии организаторы Ф1 приняли решение проводить кибергонки в дни, когда должны были состояться этапы, перенесенные из-за коронавируса. Первая такая гонка – виртуальный Гран При Бахрейна – состоялась две недели назад. В ней приняли участие всего два действующих пилота Ф1 (Ландо Норрис и Николя Латифи), но в это воскресенье состав должен быть более представительным. Речь идет уже о шести гонщиках из основных составов команд Ф1 – включая Шарля Леклера и Алекса Элбона.

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Воскресная гонка пройдет на цифровой копии трассы в австралийском Мельбурне, ее дистанция составит 28 кругов. Соревнования начнутся в 22:00 по московскому времени с квалификационных заездов. Следить за гонкой в прямом эфире можно будет на официальных каналах Ф1 в Facebook, Youtube и Twitch.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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