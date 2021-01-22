Баттон стал советником команды Williams

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон заключил многолетний контракт с Williams и станет ее старшим советником.

Британец, выступавший в Формуле 1 на протяжении 18 сезонов и одержавший 15 побед, начинал свою карьеру в 2000-м, выступая за Williams. Завершив карьеру в конце 2017 года, он переключился на выступления в WEC и Super GT, а также основал собственную команду.

Теперь он сможет вернуться в паддок Ф1 уже в новом качестве.

В заявлении Williams сказано, что 41-летний британец «будет давать команде советы и рекомендации, а также помогать с поддержкой и развитием как призовых, так и резервных гонщиков». Дженсон посетит как минимум несколько Гран При – хотя регулярно делал это и прежде в качестве эксперта Sky F1.

«Я с радостью говорю о том, что Williams вновь пригласила меня, – отметил сам Дженсон. – Когда мне было 19 лет, это уже произошло – и изменило всю мою жизнь. И хотя с тех пор минуло более 20 лет, я снова испытываю схожие чувства.

Я очень благодарен сэру Фрэнк Уильямс (с Баттоном на фото вверху – прим.ред.) за веру в меня и невероятно рад возможности отблагодарить команду и помочь ей в стремлении к успеху.

Впереди много непростой работы, но у меня нет сомнений в ярком будущем этой фантастической команды. Мне не терпится перейти к делу».

Назначение Баттона стало еще одним шагом новых владельцев команды из Dorilton Capital по укреплению ее менеджмента. После ухода Клэр Уильямс руководство легло на Саймона Робертса, однако недавно новым генеральным директором был назначен Йост Капито.

Гонщиками Williams в сезоне-2021 остались Джордж Расселл и Николя Латифи.