Баттон признал вину McLaren в неудачах Honda

После потрясающий успехов McLaren-Honda с Айртоном Сенной и Аленом Простом на стыке 80-х и 90-х два бренда вновь объединили усилия в Формуле 1 с 2015 года. Однако три сезона запомнились только сложностями, постоянными поломками и отсутствием результатов.

Одним из гонщиков, которым в то время выступал за команду, был Дженсон Баттон. За два года британец ни разу не финишировал выше шестой позиции, после чего решил завершить карьеру.

Вспоминая прошедшие события, чемпион мира 2009 года признал, что значительная доля вины за неудачи лежит на McLaren – команда не стала радикально переделывать свои шасси под особенности моторов Honda, как позже поступили в Red Bull.

«Я участвовал в этом проекте с самого начала, и все шло непросто, – рассказал нынешний комментатор и эксперт Sky Sports в интервью Motorsport.com. – Сложности с гибридным мотором начались уже с дебюта. Они [Honda] отставали от остальных мотористов на пару лет, и технические проблемы не прекращались.

Думаю, очень стыдно, что McLaren не удалось справиться с ситуацией. Им было проще всего начать поиски виновных в нехватке скорости – и указать пальцем на самую ненадежную часть, на мотор.

Но сейчас они [Honda] смогли здорово продвинуться вперед с Red Bull, опираясь на их опыт. Похоже, это партнерство вышло по-настоящему успешным».

Дженсон провел начало карьеры в команде BAR-Honda, которая затем стала заводской Honda. Именно в ее составе гонщик одержал первую победу на Гран При Венгрии 2006 года. Позже, когда японцы решили покинуть Ф1, все их имущество выкупил Росс Браун – и в его команде Баттон стал чемпионом мира в сезоне-2009.

Он добавил: «Приятно видеть, как Honda вновь побеждает, ведь до начала сотрудничества c Red Bull у них не было побед с той моей гонки 2006-го, а для нашего спорта это очень большой срок. Потому здорово, что они снова выигрывают».

Менеджмент компании решил вновь покинуть Ф1 – с 2022 года Red Bull будет самостоятельно производить и обслуживать двигатели. Баттон увидел причину этого решения в финансовой плоскости.

«Они так любят гонки, – сказал Баттон. – Очень жаль, что им приходится вновь уходить. Но мне примерно известно, какие суммы они тратили – это очень большие деньги. Это и объясняет решение уйти. Время пришло».

Макс Ферстаппен стал в сезоне-2021 чемпионом мира за рулем Red Bull-Honda, одержав десять побед и завоевав столько же поулов.