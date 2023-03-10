Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
По мнению Дженсона, предстоящий чемпионат Ф1 едва ли станет для лидера Red Bull легкой прогулкой
Макс Ферстаппен за явным преимуществом выиграл первый этап нового сезона Ф1, что дало наблюдателям основания предположить, что третий титул уже практически в кармане у голландца.
Однако сильнейший гонщик 2009 года и эксперт канала Sky Дженсон Баттон напомнил, что не стоит делать выводы по одной гонке. Британец, который не ездил в Сахир, поделился мнением об уведенном.
«Для Макса все было просто, – сказал Баттон на пресс-конференции, посвященной его предстоящим выступлениям в NASCAR. – Но если забыть о победителе, гонка вышла классной
Происходило много событий было много, следить за которыми было очень интересно. Особенно я бы отметил сражение двух чемпионов, Льюиса [Хэмилтона] и Фернандо [Алонсо]».
Дженсон Баттон
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Говоря о Ферстаппене, он добавил, что сценарий Сахира вполне может не повториться в дальнейшем: «Я знаю, что даже среди пилотов много тех, кто считает этот сезон легкой прогулкой для Макса и Red Bull. Как они могут так говорить? Пока прошла всего одна гонка – причем на той же трассе, что и тесты.
Всем известно про особенности Бахрейна. Там машина работает по-особому. Там жесткие торможения и разгоны из медленных поворотов, а максимальная скорость не столь важна.
Потому нельзя уже сейчас делать такие оценки. Думаю, мы куда больше поймем после Саудовской Аравии, где много быстрых поворотов. А еще больше – когда начнутся европейские гонки.
Так что нет, Red Bull и Макса ждет вовсе не прогулка в парке. Они отлично начали сезон – совсем не так, как в прошлом году [когда у Ферстаппена отказала машина]. Но я уверен, что их ждем еще немало очень упорных поединков. И мне вовсе не кажется, что у них все будет просто».
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