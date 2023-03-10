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Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023

По мнению Дженсона, предстоящий чемпионат Ф1 едва ли станет для лидера Red Bull легкой прогулкой

Адам Купер
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Баттон предупредил Ферстаппена о главной сложности сезона-2023
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Макс Ферстаппен за явным преимуществом выиграл первый этап нового сезона Ф1, что дало наблюдателям основания предположить, что третий титул уже практически в кармане у голландца. 

Однако сильнейший гонщик 2009 года и эксперт канала Sky Дженсон Баттон напомнил, что не стоит делать выводы по одной гонке. Британец, который не ездил в Сахир, поделился мнением об уведенном.

«Для Макса все было просто, – сказал Баттон на пресс-конференции, посвященной его предстоящим выступлениям в NASCAR. – Но если забыть о победителе, гонка вышла классной

Происходило много событий было много, следить за которыми было очень интересно. Особенно я бы отметил сражение двух чемпионов, Льюиса [Хэмилтона] и Фернандо [Алонсо]».

Дженсон Баттон

Дженсон Баттон

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Говоря о Ферстаппене, он добавил, что сценарий Сахира вполне может не повториться в дальнейшем: «Я знаю, что даже среди пилотов много тех, кто считает этот сезон легкой прогулкой для Макса и Red Bull. Как они могут так говорить? Пока прошла всего одна гонка – причем на той же трассе, что и тесты.  

Всем известно про особенности Бахрейна. Там машина работает по-особому. Там жесткие торможения и разгоны из медленных поворотов, а максимальная скорость не столь важна. 

Потому нельзя уже сейчас делать такие оценки. Думаю, мы куда больше поймем после Саудовской Аравии, где много быстрых поворотов. А еще больше – когда начнутся европейские гонки. 

Так что нет, Red Bull и Макса ждет вовсе не прогулка в парке. Они отлично начали сезон – совсем не так, как в прошлом году [когда у Ферстаппена отказала машина]. Но я уверен, что их ждем еще немало очень упорных поединков. И мне вовсе не кажется, что у них все будет просто». 

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