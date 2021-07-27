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Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению чемпиона мира 2009 года, финну стоит продолжать карьеру в команде, гже он когда-то дебютировал

Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams

Будущее Валттери Боттаса пока неизвестно – у гонщика Mercedes нет контракта на будущий год, при этом он намерен остаться в Ф1. Сохранить место в составе чемпионов мира финну будет сложно из-за претензий молодого Джорджа Расселла, а вакансии на 2022 год остались лишь в составе аутсайдеров, Alfa Romeo и Williams.

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Считается, что сам Валттери склоняется к продолжению карьеры в команде из Хинвиля. Однако Дженсон Баттон полагает, что для Валттери было бы лучше вернуться в Williams, где он в 2013-м начинал карьеру и добился первых успехов.  

«Думаю, в конце этого года некоторые пилоты уйдут из своих команд, – сказал британец в интервью Readly. – Сейчас у многих гонщиков топ-команд уже есть контракты на будущий сезон, и я рад за них. Можно ждать и новых контрактов, но я не вижу оснований для серьезных перестановок.

Можно ожидать лишь рокировки между Williams и Mercedes. Я считаю, что Джордж [Расселл] отправится в Mercedes, а Валттери вернется в Williams. Он уже выступал там прежде, и я уверен, что его расстраивает нынешняя форма этой команды, которая очень далеко от лидеров. А для самой Williams это было бы отличным развитием событий.

Он принесет с собой большой опыт и, возможно, снова ощутит себя в своей тарелке. Психологически это точно будет для него лучше. Ведь он будет выступать в команде, где нет Льюиса Хэмилтона».

Дженсон добавил: «Мне кажется, в Mercedes даже рады, что в последние сезоны Валттери уступал в темпе [Хэмилтону]. При этом он стабильно зарабатывал много очков за вторые и третьи места, что приносило команде Кубок конструкторов.  

Но в этом году он не показывает даже этого уровня, часто теряет очки, и в итоге у команды нет такого их количества, к которому они привыкли. Именно поэтому Валттери смотрит по сторонам в поисках места на 2022 год.

Williams же досадно терять Джорджа, но они понимают, что если тому предложат место в Mercedes, шансов удержать его просто нет».

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