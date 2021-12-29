Баттон пообещал больше работать в интересах Williams

Год назад команда Williams объявила, что договорилась со своим бывшим гонщиком Дженсоном Баттоном о новом сотрудничестве, в рамках которого тот стал официальным консультантом.

Однако в прошедшем сезоне Баттон не мог активно взаимодействовать с Williams – из-за карантинных протоколов эксперт Дженсон, который является экспертом Sky F1, оказался в другом «пузыре» паддока, что существенно снизило возможности для общения.

Однако экс-пилот выразил надежду, что в 2022-м правила станут не столь жесткими, что поможет ему активнее помогать команде, в составе которой он в 2000 году дебютировал в Ф1.

«Я провожу какое-то время на базе, а также мы видимся на гонках, – объяснил 41-летний британец участникам круглого стола для СМИ. – Но куда чаще общение проходит в телефонном формате. Мы много говорим с Дэйвом Робсоном, главным гоночным инженером, с Йостом Капито и людьми из маркетинга.

Но вот с гонщиками я контактировал мало – просто по той причине, что не мог посещать комнату для брифингов с инженерами, не мог входить в гаражи. Все из-за "пузырей".

В этом отношении год получился не самым простым. Меня допускали разве что в гостевую и ресторанную зону команды, именно там мы могли общаться с инженерами и Йостом.

Думаю, это тоже полезно, но время очень ограничено – что досадно и для них, и для меня. Но в новом году я стану делать для команды гораздо больше».

Говоря о том, в каком состоянии сейчас пребывает Williams, шагнувшая с десятой строчки Кубка конструкторов на восьмую, Дженсон добавил: «Это сильная команда. Теперь я буду проводить куда больше времени с их пилотами, в том числе из молодежной программы. У них есть несколько хороших ребят.

Также я планирую участвовать в работе молодежи на симуляторе. С пилотированием, увы, ничего не выйдет, хотя я бы с удовольствием. Но я буду смотреть за их участием в гонках, за их работой с командой.

Это было моей сильной стороной во время собственных выступлений – командная работа. И тут мой опыт точно будет полезен».

Джордж Расселл, который выступал за Williams три последних года, отметил вклад Баттона в ее работу: «Мне повезло, так как даже до того, как Дженсон вернулся в команду, у нас с ним сложились хорошие отношения, он был открыт и всегда готов помочь.

Как только коронавирусные правила стали не столь строгими, он стал часто появляться в гараже, в гостевой зоне, общался с инженерами, со мной, с Йостом. Думаю, это очень здорово, ведь он предлагал идеи, давал обратную связь, опираясь на собственный опыт. А уж опыт у него просто огромный. Очень здорово, когда у тебя в команде есть кто-то вроде Дженсона».