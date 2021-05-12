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Формула 1 Новость

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

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Чемпион мира сравнил двух претендентов на титул в нынешнем сезоне – и его вывод наверняка удивит многих

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Соперничество Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена обещает стать главной интригой нынешнего сезона Формулы 1. Гонщики принадлежат к разным поколениям – между ними 13 лет, – а в плане достижений британец намного превосходит молодого соперника. 

Однако в борьбе за позицию на трассе исход зависит вовсе не от этого. Многое решает уровень техники, но даже в XXI веке сам пилот вносит весомый вклад в итоговый результат.

Сравнивая двух фаворитов сезона, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поставил Ферстаппена выше. 

«У него невероятный талант, – объяснил британец в эфире Sky Sports. – Если говорить именно об уровне дарования, то он сейчас превосходит всех в Ф1, пусть даже многие и не согласятся с моей оценкой. 

При этом наиболее совершенным пилотом с точки зрения опыта и умения проводить гонки остается Льюис. Но именно по таланту Макс превосходит его».

После четырех Гран При Хэмилтон лидирует в общем зачете Ф1 с перевесом в 14 очков.

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Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дженсон Баттон , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Крис Люгерт

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