Баттон объяснил, почему Хэмилтон тянет с новым контрактом
Действующее соглашение семикратного чемпиона мира с Mercedes рассчитано до конца 2023 года – и пока стороны не спешат продлевать его
В преддверии старта нового чемпионата мира Ф1 главными темами для разговоров остаются расстановка сил в пелотоне и перспективы каждой из десяти команд. Между тем, в спорте есть несколько глобальных вопросов, которые хоть и отошли временно на второй план, но не потеряли своей актуальности.
Один из них – это будущее Льюиса Хэмилтона. 38-летний гонщик продолжает свою рекордную карьеру, однако сезон-2022 стал самым неудачным для британца: он впервые с дебюта в Больших Призах не одержал ни одной победы.
Нынешний контракт Льюис а Mercedes, заключенный два года назад, действует до конца 2023-го. Эксперты уже отмечали, что несмотря на все заявления команды и пилота о желании сотрудничать дальше пока стартовавший процесс переговоров не привел ни к каким результатам.
Чемпион мира и бывший напарник Льюиса Дженсон Баттон предложил собственную точку зрения на сложившуюся ситуацию. По его словам, возникшая пауза вызвана желанием Хэмилтона понять реальную силу Mercedes.
«Должна же быть какая-то причина [что объявления до сих пор нет], верно? – сказал британец в интервью The Telegraph. – Иначе они не стали бы тянуть так долго. Льюису едва ли нравится, что журналисты вновь и вновь спрашивают о продлении. А мы ведь постоянно достаем его такими вопросами.
Это ужасно раздражает, когда приходится отвечать снова, и снова, и снова. Но все это происходит только потому, что ему важно увидеть скорость машины.
Если выяснится, что она не слишком быстра – есть ли смысл в дальнейшем сотрудничестве? Под конец карьеры ему хочется вновь бороться среди лидеров. Раздумывает ли он о том, стоит ли остановиться прямо сейчас, если [у Mercedes] нет темпа? Кто знает».
Дженсон добавил, что еще одним немаловажным фактором является присутствие в команде молодого Джорджа Расселла.
«Нас ждет классное сражение, – сказал экс-пилот о сезоне-2023. – Они оба очень талантливы. Понятно, что у одного из них больше титулов, но Джордж тоже по-настоящему хорош. Это касается и пилотирования, и инженерных навыков. У этого парня есть талант.
В первом сезоне у него не было груза прессинга на плечах. Никто не ожидал, что он обгонит Льюиса Хэмилтона. Но теперь всем интересно посмотреть, кто из них возьмет верх. И я с большим интересом жду этого противостояния. Надеюсь, что бороться им предстоит за победы».
В 2022-м Расселл опередил Хэмилтона в чемпионате и принес Mercedes единственный за год выигранный Гран При.
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