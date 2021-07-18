Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона Следующая / Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

Автор:
, главный редактор

Экс-чемпион мира считает, что важным фактором, который привел к столкновению на первом круге, стал срыв передних шин Mercedes в легкое скольжение

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

На Гран При Великобритании среди ведущих трансляций телеканала Sky Sports было сразу два экс-чемпиона Формулы 1, Деймон Хилл и Дженсон Баттон. И опыт этих спортсменов весьма пригодился при обсуждении столкновения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге гонки.

Читайте также:

«Это непростая ситуация. Обгонять в этом повороте очень непросто – особенно если ты пытаешься использовать для этого внутренний радиус, – поделился своим мнением Баттон. – И чтобы гарантировать беспроблемный обгон, надо на входе в поворот быть однозначно впереди противника. В сложившейся же ситуации Льюис все-таки был чуть позади – и вдобавок стоит отметить, что он не попал на апекс поворота, что его немного несло наружу.

Кстати, нечто похожее потом случилось и при обгоне Леклера – просто во втором случае передок машины Хэмилтона понесло гораздо сильнее и сам Шарль допустил ошибку. После чего ушел на внешнюю сторону и даже выкатился за пределы трассы.

Если говорить о штрафе, достаточно сложно делать какие-то однозначные выводы – но я бы посчитал вынесенное судьями наказание заслуженным. Все-таки Льюис поучаствовал в ситуации, когда из машин оказалась в стене. Надеюсь, парни обсудят все это друг с другом – им очень полезно разобраться в том, что произошло. Ведь они непременно продолжат бороться друг с другом в следующих гонках».

Хилл обратил внимание, что в борьбе за лидерство в гонке семикратный чемпион мира в этот раз действовал гораздо агрессивнее обычного.

«Сегодня мы увидели у Льюиса уровень агрессии, который не видели уже достаточно давно. Льюис атаковал жестко – и Макс должен был почувствовать, что в следующей ситуации Льюис не оставит ему места. Льюис оставил свою машину на внутренней траектории и положился на то, что Макс отступится. Но Макс решил принять вызов.

Что касается судей, то я не вижу варианта, при котором они не наказали бы Льюиса. Его атака была весьма откровенной и рискованной – а ее результаты оказались весьма серьезными».

Еще один экс-пилот Ф1 из команды Sky Sports – Карун Чандок – не согласился со своими титулованными коллегами.

«Льюис ждал, что Макс оставит ему больше места, а Макс ждал, что Льюис поднимет ногу с педали. Они оба – гонщики, оба сражаются за титул, и от них логично ждать чего-то подобного. Макс мог оставить больше места, Льюис мог быть ближе к внутреннему поребрику и даже заехать на него – как он, кстати, сделал в борьбе с Леклером. Каждый мог что-то сделать, чтобы избежать аварии. Но я бы назвал это гоночным инцидентом».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Предыдущая новость

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Следующая новость

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

49 мин
2
Формула 1

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

3 ч
3
Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

1 ч
4
Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

2 ч
5
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

1 ч
Самое важное:
Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull
Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

3мин
Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона
Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

49мин
Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

1 ч
Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

1 ч
Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона
Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull Гран При Великобритании
Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

Лукьянюк выиграл ралли, перевернув машину перед финишем! Ралли Эстония
WRC

Лукьянюк выиграл ралли, перевернув машину перед финишем!

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона Гран При Великобритании
Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно Гран При Великобритании
Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона Гран При Великобритании
Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места Гран При Великобритании
Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

Самое читаемое Сегодня

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Великобритании: пять быстрых выводов

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1 Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Сильверстоуна

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон вырвал победу в Сильверстоуне после аварии и штрафа

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал вины в аварии: Макс не оставил мне места

Самое важное:

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull
Формула 1 Формула 1

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Хэмилтон повел себя неспортивно и некорректно

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией
Формула 1 Формула 1

Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.