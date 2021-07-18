Баттон обратил внимание на ошибку Хэмилтона перед аварией

На Гран При Великобритании среди ведущих трансляций телеканала Sky Sports было сразу два экс-чемпиона Формулы 1, Деймон Хилл и Дженсон Баттон. И опыт этих спортсменов весьма пригодился при обсуждении столкновения Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге гонки.

«Это непростая ситуация. Обгонять в этом повороте очень непросто – особенно если ты пытаешься использовать для этого внутренний радиус, – поделился своим мнением Баттон. – И чтобы гарантировать беспроблемный обгон, надо на входе в поворот быть однозначно впереди противника. В сложившейся же ситуации Льюис все-таки был чуть позади – и вдобавок стоит отметить, что он не попал на апекс поворота, что его немного несло наружу.

Кстати, нечто похожее потом случилось и при обгоне Леклера – просто во втором случае передок машины Хэмилтона понесло гораздо сильнее и сам Шарль допустил ошибку. После чего ушел на внешнюю сторону и даже выкатился за пределы трассы.

Если говорить о штрафе, достаточно сложно делать какие-то однозначные выводы – но я бы посчитал вынесенное судьями наказание заслуженным. Все-таки Льюис поучаствовал в ситуации, когда из машин оказалась в стене. Надеюсь, парни обсудят все это друг с другом – им очень полезно разобраться в том, что произошло. Ведь они непременно продолжат бороться друг с другом в следующих гонках».

Хилл обратил внимание, что в борьбе за лидерство в гонке семикратный чемпион мира в этот раз действовал гораздо агрессивнее обычного.

«Сегодня мы увидели у Льюиса уровень агрессии, который не видели уже достаточно давно. Льюис атаковал жестко – и Макс должен был почувствовать, что в следующей ситуации Льюис не оставит ему места. Льюис оставил свою машину на внутренней траектории и положился на то, что Макс отступится. Но Макс решил принять вызов.

Что касается судей, то я не вижу варианта, при котором они не наказали бы Льюиса. Его атака была весьма откровенной и рискованной – а ее результаты оказались весьма серьезными».

Еще один экс-пилот Ф1 из команды Sky Sports – Карун Чандок – не согласился со своими титулованными коллегами.

«Льюис ждал, что Макс оставит ему больше места, а Макс ждал, что Льюис поднимет ногу с педали. Они оба – гонщики, оба сражаются за титул, и от них логично ждать чего-то подобного. Макс мог оставить больше места, Льюис мог быть ближе к внутреннему поребрику и даже заехать на него – как он, кстати, сделал в борьбе с Леклером. Каждый мог что-то сделать, чтобы избежать аварии. Но я бы назвал это гоночным инцидентом».