Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Макс Ферстаппен стал лидером Гран При Мексики за счет успешного старта, когда в первом же повороте прорвался с третьего места на первое. Бывший чемпион мира Дженсон Баттон считает, что этот обгон может стать решающим во всем чемпионате, так как стартовавший впереди голландца Льюис Хэмилтон мог в Мехико уменьшить свое отставание, но в итоге оно выросло до 19 очков.

«Это был очень смелый маневр по внешней траектории от обоих Mercedes, сказал Баттон в эфире Sky Sports. Он правильно выбрал момент для торможения, знал, где тормозить, делал так весь уик-энд. Он был уверен, что сможет повернуть, что его не станут таранить сзади, и оставил немного места для Льюиса.

Отличный маневр. Он может решить судьбу чемпионата».

Баттон также отметил, что у Ферстаппена давно не было такого преимущества, как в Мехико:

«Впервые за много гонок кому-то удается просто уехать от соперника. До этого мы все время могли видеть Макса и Льюиса в одном кадре, а в этот раз Макс просто вел свою гонку».