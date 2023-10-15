Баттон о сложностях из-за жары в Катаре: Если пилоты промолчат, ничего не изменится

Гран При Катара прошел в минувшие выходные в очень жаркую погоду. Нагрузка на участников была такой, что многие после финиша буквально валились с ног и вынуждены обратиться к медиками.

Логану Сардженту пришлось сойти из-за теплового удара, а Эстебан Окон вел гонку с сильным желудочным расстройством.

Ландо Норрис зазвал такие условия слишком опасными, а FIA выпустила заявление о том, что соревнования не должны проходить в условиях, которые ставят под угрозу здоровье спортсменов.

Дженсон Баттон, который сам не приезжал в Катар, обратил внимание, что на уровне нагрузок сказалась и конфигурация трассы, где велики перегрузки.

«Я не имел возможности почувствовать, насколько там было жарко, – рассказал британец, который в этот уик-энд выступал в финале американской серии IMSA. – Но одна из главных проблем Катара в том, что там по ходу всего круга очень значительная перегрузка.

Что касается жары, то таких гонок и прежде было немало. Но именно боковая перегрузка, которая действует постоянно, выматывает больше всего. Из-за нее ты порой не можешь дышать. В кровь не попадает кислород, и это главная сложность».

Дженсон Баттон, Sky Sports F1 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Чемпиона Ф1 2009 года спросили, как можно улучшить ситуацию.

«Тут ничего не сделать, – ответил Дженсон. – Наверное, можно установить в кокпите кондиционер, но я никогда не слышал о таком для формульной техники.

У IndyCar сейчас частично закрытый кокпит [из-за прозрачного защитного экрана], и в этих машинах стало намного жарче. К тому же, у них нет рулевых усилителей, что повышает нагрузку. Но там нет и таких боковых перегрузок, как в Ф1.

Когда я ехал гонку NASCAR в Остине, то почти решился сойти, так как просто не мог продолжать борьбу из-за жары. Так что в разных машинах разная ситуация с перегревом.

Но если пилоты сейчас промолчат, все так и останется без изменений.

Помню, когда у меня по ходу гонки Ф1 в Малайзии перестала поступать вода из питьевой бутылки, ехать стало очень сложно. Тебя начинает трясти, как в лихорадке, в глазах мутнеет.

Такие ситуации действительно опасны. Я прекрасно могу себе представить, как сложно было гонщикам в Катаре».

Экипаж Баттона выступал в гонке IMSA на гиперкаре Porsche и финишировал пятым.