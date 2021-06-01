Баттон о серии Extreme E: Там страшнее, чем в Формуле 1

Во внедорожной серии Extreme E, первые гонки которой состоялись в этом году, выставили свои команды сразу три чемпиона Формулы 1 – Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Дженсон Баттон. И если пилоты, в свое время бывшие напарниками по команде Mercedes, ограничились ролью владельцев, Баттон вдобавок стал одним из пилотов своего коллектива. Недавно в интервью агентству Reuters пилот поделился впечатлениями от управления внедорожником с электрической силовой установкой.

«Само собой, я отстаю от соперников, у которых уже есть опыт выступлений в этих условиях, – рассказал Баттон. – Мне еще многому надо научиться – но мне интересно решать сложные задачи и преодолевать себя. Как бы страшно ни было, я по-прежнему хочу участвовать в гонках и управлять гоночным автомобилем.

За рулем автомобиля Формулы 1 ты в целом чувствуешь предел. Здесь же машина внезапно может прыгнуть в кусты. Тебе кажется, что все в полном порядке – а в следующий момент ты цепляешь большой камень на краю дороги. Так что, выступать в этих соревнованиях немного страшнее, чем в Формуле 1».

Состоявшийся в прошлые выходные этап в Сенегале британский гонщик пропустил, уступив свое место Кевину Хансену, известному по выступлениям в ралли-кроссе – и в итоге экипаж команды закончил соревнования на 3-й позиции. Как развивалась борьба на трассе в окрестностях Розового озера – можно увидеть на записи трансляции (с комментарием Александра Кабановского) «Моторспорт.ТВ». Следующий этап серии пройдет в конце августа в Гренландии – и там Баттон планирует вернуться за руль внедорожника.