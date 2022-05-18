Баттон: Неудачи Mercedes сыграли на руку Расселлу

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Джордж Расселл перешел в Mercedes этой зимой, проведя три сезона в слабой команде Williams, где крайне редко мог бороться за очки.

В составе чемпионов мира британский гонщик резко улучшил результаты и во всех прошедших Гран При сезона-2022 финишировал в пятерке сильнейших. В то же время, Mercedes уже не является безоговорочным фаворитом Формулы 1, как это было восемь предыдущих лет – после смены регламента она столкнулась с трудностями и сейчас ведет борьбу в середине первой десятки.

Так что Расселл явно рассчитывал на большее, переходя из Гроу в Брэкли – к слову, расстояние между базами двух команд лишь немногим превышает 10 км.

Тем временем чемпион Ф1 2009 года Дженсон Баттон подметил, что в известном смысле сложности Mercedes полезны для новичка команды. Гонщик ведет борьбу позади лидеров, а потому не находится под пристальным вниманием и не испытывает повышенный прессинг.

«В нынешней ситуации Джорджу проще, так как он уже давненько (со времен выступлений в Ф1 в 2018 году – прим.ред.) не сражался в гонках за победы, – рассказал Баттон изданию Spedweek. – Важно понимать, что для него Mercedes, даже в своей нынешней форме, это все равно серьезный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном.

Потому сложности, замедлившие команду, ему самому в каком-то смысле на руку, если говорить о напряжении».

Говоря о недавней гонке в Майами, где Расселл в очередной раз переиграл своего напарника Льюиса Хэмиллтона, эксперт Sky Sports добавил: «Безусловно, выезд машины безопасности сыграл против Льюиса, но все же Джордж опять финишировал впереди партнера по команде».

Дженмон продолжил: «Причина сложностей мерседес лишь в раскачке машины на прямых. Сама по себе скорость у них в порядке, но такое поведение не добавляет гонщикам удобства.

Но в медленных поворотах Mercedes едет очень здорово. И я вижу у этой машины серьезный потенциал».

Также на тему Расселла по ходу уик-энда в Майами высказалась бывшая гонщица NASCAR и IndyCar, которую пригласили в эфир Sky.

«Мне кажется почти очевидным, что сейчас именно он ведет за собой команду, – сказала американка. – Льюис расстроен тем, что команда не может добиться прогресса. Тото [Вольф, руководитель Mercedes F1] выглядит очень невеселым.

Это понятно – они не могут делать того, к чему привыкли. Но Джордж смотрится реально круто и словно показывает остальным, как надо держаться».

После пяти Гран При Расселл занимает четвертое место в личном зачете Ф1, уступая лишь Шарлю Леклеру из Ferrari и гонщикам Red Bull.